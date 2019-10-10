Ленин в бегах. Реформы привели Эквадор на порог гражданской войны

Президент Эквадора объявил в стране режим ЧС из-за протестов. Они продолжаются с начала октября. Жители вышли на улицы из-за непопулярных экономических реформ Ленина Морено и особенно отмены субсидий на топливо. Цены на бензин уже выросли на 120%. Задержали более 500 человек. Во всех школах приостановили занятия.

Забастовку объявили работники сферы транспорта, к ним присоединились фермеры и представители коренных народов. В Кито уже едут сотни жителей из регионов. Во вторник протестующие зашли на территорию парламента. Национальная ассамблея приостановила работу.

Правительство Ленина Морено поторопилось побыстрее покинуть охваченную беспорядками столицу. Вместе с президентом министры отправились в город Гуаякиль — подальше от хаоса, с которым не могут справиться полиция и армия.

Не работают и три нефтяных месторождения — их захватили протестующие. Ежедневные потери от этого могут достигать 165 тысяч баррелей в день, предупредила госкомпания Petroecuador. То есть почти треть от общего объема добычи.

Причина беспорядков в Эквадоре

Ленин Морено пошел на сокращение субсидий под давлением Международного валютного фонда. Взамен МВФ пообещал выделить 4,2 миллиарда долларов на укрепление экономики страны. Но вместо новых рабочих мест страна, кажется, потеряет старые: она уже погрузилась в хаос.

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Бывший советник по экономике в администрации экс-президента США Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс рассказал «360», что Морено пришел к власти исключительно с помощью Вашингтона. Жители чувствуют это и не готовы мириться.

Зачем США контролируют правительство Эквардора? «Во-первых, это сделали, чтобы лишить Джулиана Ассанжа возможности получить убежище в Эквадоре и выгнать его из посольства, — заявил Робертс. — Во-вторых, США дали задачу Морено отменить реформы своего предшественника, так как они были не в интересах Штатов».

Именно поэтому Морено столь упорно настаивает на своих нововведениях.

С Морено или без?

«Если Морено останется, то навстречу народу он не пойдет ни под каким видом. Выполнять требования он не станет. Может наобещать, конечно, но это так и останется на словах», — полагает Пол Крейг Робертс.

Как это часто бывает, запросы митингующих за несколько дней протестов ужесточились. Если вначале они требовали отмены провальных реформ Морено, то теперь многие хотят отставки президента.

Если Морено предпочтет остаться у власти, ситуация в стране может дойти до гражданской войны, считает политолог из Австралии Тим Андерсон. «Да, насилия станет еще больше.Но если Морено уйдет, то его пост займет вице-президент», — уточнил он. То есть протесты не прекратятся и после отставки лидера.

Пол Крейг Робертс с этим не согласен.

Гражданская война требует, чтобы часть военных заняла сторону людей. Но Вашингтон всегда подкупает военных лидеров и сейчас тоже это сделает Пол Крейг Робертс.

Впрочем, есть механизм в Конституции Эквадора, согласно которому возможны новые выборы президента. Но Морено будет избегать этого, так как понимает, что совсем не популярен, уверяет собеседник «360».

Возвращение Рафаэля Корреа

Бывший лидер Эквадора мог бы попытаться вернуться к власти на фоне народного недовольства. Следует помнить, что Ленина Морено избрали благодаря его обещаниям стать продолжателем прогрессивного правительства Корреа. После выборов он нарушил слово, повернувшись напрямую к Вашингтону и МВФ, пояснил австралийский политолог Тим Андерсон.

По его мнению, именно это привело страну в состояние хаоса: в ней установлен режим экономии, проводятся жестокие репрессии и СМИ в этом участвуют.

Возвращение Корреа было бы выгодно и Москве. Несмотря на имя в честь вождя революции, нынешний президент Морено проводит весьма антироссийскую политику. После его победы на выборах в отношениях Москвы и Кито началось похолодание. И прекратить его могло бы возвращение Рафаэля Корреа — большого сторонника России и противника западного империализма.

Прокомментировал ситуацию и сам бывший президент Корреа.

«Это позор — то, что они делают, безумие, они скрывают репрессии в отношение протестующих. Страна терпит крах, а они показывают мыльные оперы и мультики», — возмущается Корреа в интервью RT.

Впрочем, Пол Крейг Робертс уверен, что Корреа не сможет вернуться, даже если захочет. «Вашингтон всегда избавляется от реформистских правителей. Они используют ресурсы на благо своего народа, а не ради американских корпораций. Для Штатов это неприемлемо», — заключил Робертс.