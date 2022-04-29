Не дать подняться СССР, но и Гитлеру помешать. Почему ленд-лиз США после Второй мировой стал кабалой

США подписали закон о предоставлении Украине ленд-лиза — поставках военных товаров на особых условиях. В годы Второй мировой войны Америка помогала союзникам по антигитлеровской коалиции. Но если сейчас условия возврата средств Украиной точно не определены, то Советскому Союзу Штаты выставили многомиллиардный счет. «360» рассказывает историю американских ленд-лизов с разницей в 80 лет.

Ленд-лиз 1941

В 1941 году США подписали акт ленд-лиза (от английского lend — давать взаймы, lease — сдавать в аренду) — помощи союзникам по антигитлеровской коалиции в особом порядке. Казначейство США самостоятельно оплачивало все необходимые поставки, чтобы выставить счет получателям уже после войны.

Советский и российский историк Илья Альтман объяснил «360», что изначально помощь США планировали оказывать только Великобритании и Китаю, но когда Уинстон Черчилль выступил с заявлением о готовности сражаться против нацистской Германии бок о бок с Советским Союзом, ленд-лиз распространили и на СССР, и на другие страны коалиции.

Историк и политолог Вардан Багдасарян подчеркнул, что США участвовали в войне только через оказание экономической помощи.

«Советский Союз хотел, чтобы западные союзники принимали участие не только посредством экономики. Но американцы и англичане открыли второй фронт, только когда стало понятно, что Советский Союз может освободить Европу в одиночку», — подчеркнул Багдасарян.

Была шутка, что когда солдаты Красной армии ели американскую тушенку, с иронией говорили: «Вот это второй фронт» Вардан Багдасарян.

Тем не менее экономическая помощь Советскому Союзу была нужна. Американцы поставляли не только вооружение и военную технику, но и продовольствие, автомобили, станки, металл и многое другое. Илья Альтман подчеркнул, что также Штаты выделили Советскому Союзу порядка 600 кораблей, которыми помощь доставляли в порт Владивостока — мурманское направление оказалось отрезано из-за блокады Ленинграда.

При этом кроме США оказать такую помощь, по мнению историков, в то время никто не мог — экономики европейских стран либо работали на Германию, либо были истощены войной, продолжавшейся с 1939 года.

«Война подталкивала развитие американской экономики. Когда экономики других стран находились в крутом пике, американцы воспользовались положением — в послевоенные годы доля США в мировом ВВП достигла исторического максимума», — уверен Багдасарян.

В том числе и за счет военных поставок, которые США оплачивали из собственного бюджета с расчетом на позднейшую компенсацию от союзников, американские власти, по мнению историков, помогли своей стране выйти из Великой депрессии и преодолеть ее последствия.

Цена вопроса

Ленд-лиз, как отмечают историки, предоставлялся не безвозмездно — всю неиспользованную или не вышедшую из строя боевую технику, как и другие товары, союзники должны были или вернуть, или оплатить после окончания войны. Только на долю СССР, по словам Альтмана, пришлось более 11 миллиардов долларов долга.

«По современному курсу это порядка 180 миллиардов долларов», — объяснил он.

Однако в СССР с такими подсчетами не согласились. Вардан Багдасарян отметил, что в целом вклад советского народа и государства в победу безмерен.

«Советский Союз столько потерял во время Второй мировой войны, что никаким ленд-лизом это покрыть нельзя», — уверен он.

Но были и более весомые аргументы. Например, по словам Багдасаряна, поставки по ленд-лизу доходили до СССР не целиком — что-то терялось в ходе доставки, не все суда доходили до Владивостока предполагаемыми маршрутами, а поставляемая в Мурманск помощь была недоступна.

СССР, по словам Ильи Альтмана, вернул порядка двух миллиардов обратными поставками в США. Причем закончились они только после капитуляции Японии в сентябре 1945 года.

Мало кому известно, что ситуация с ленд-лизом представляла и обратные поставки: страна, которая получала помощь, покрывала часть расходов за счет предоставления своей территории, военных баз или каких-то полезных ископаемых — руды, золота, платины Илья Альтман.

Тем не менее после окончания Второй мировой, по словам Альтмана, США выставили Советскому Союзу счет на 2,7 миллиарда долларов. Страны десятилетиями спорили о суммах — в 70-е удалось снизить долг до 700 миллионов. Тогда СССР вернул около 50 миллионов, а остальное выплачивала уже Российская Федерация, выступившая преемником СССР. Долг закрыли только в 2006 году.

Разница подходов

Историки особенно отмечают, что на самом деле ленд-лиз США во время Второй мировой войны не был помощью в полном смысле этого слова, так как странам пришлось платить по счетам после 1945 года. Объяснение этому нашлось в том, что за счет войны в Европе США поднимали собственную экономику.

«Еще президент Труман говорил о том, что надо иметь перед собой два плана: с одной стороны, не дать подняться Советскому Союзу, с другой стороны, не дать победить Германии», — подчеркнул Багдасарян.

США, по его мнению, «играли на две стороны». Хоть Штаты и значились союзниками СССР по антигитлеровской коалиции: крупнейшие американские компании продолжали инвестировать в экономику нацистской Германии.

По идее, мы были союзниками — если мы низвергаем абсолютное зло, какие могут быть экономические расчеты между союзниками? Но сегодня, предположительно, на Украину с Запада военная техника поступает на безвозмездной основе, она не продается, тогда как, воюя против нацизма, мы за это должны были платить Вардан Багдасарян.

Историк добавил, что во времена Второй мировой Запад не торопился вводить санкции против Гитлера и нацистской Германии, хотя и накладывал ограничения на ее союзников — Японию и Италию.

«И это давало основание нейтральным странам, например, Швеции, Швейцарии, всю войну продолжать экономическое сотрудничество с Гитлером. Это те самые двойные стандарты, которые проявляются сегодня и которые появлялись тогда», — заключил Багдасарян.