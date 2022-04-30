Ленд-лиз «по Рузвельту»: нужен американцам, а не Украине

В США приняли закон о ленд-лизе для Украины: военные товары будут поставлять в страну на особых условиях, а она поможет «утилизировать» американскую старую военную технику. Полковник, военный эксперт Михаил Тимошенко объяснил «360», что Соединенные Штаты надеются за счет собственных предприятий ВПК поднять экономику. Далее приводим его прямую речь.

Удачный опыт Рузвельта

Это использование очень удачного принятого закона о ленд-лизе времен Рузвельта нынешним президентом Байденом, путающим слова и мысли. Поставки идут в счет кредитов, которые уже дали Украине. И она на эти кредиты «утилизирует» устаревшую американскую технику, у которой истекли гарантийные сроки. А взыскивать с них деньги все равно будут — кредит-то надо возвращать. Теперь дело упростили — ввели ленд-лиз.

После первых недели кризиса, возникшего после разнообразных санкционных мер против нашего «Газпрома» и «Роснефти», что осталось? Европу завоевывать уже не надо — она и так легла под Соединенные Штаты, будет покупать сжиженный газ. Потому что с русским газом проблемы. Не умеют они, понимаете, евро менять на рубли. Не получается.

Осталось второе — поднять свою экономику. Бог с ней, со всей остальной экономикой. Давайте в первую очередь поможем тем, у кого дело пошло. А оно пошло у компаний, производящих вооружение. У них резкий рост стоимости акций на бирже. <...> Все же она какой-никакой термометр. Давайте учиним ленд-лиз: будем сейчас компаниям, производящим вооружение, выплачивать из бюджета. И они поднимутся на этом, пойдут в рост. И, может быть, потянут за собой всю остальную экономику.

Как устроена законодательная власть в США. В Конгрессе есть сектор демократов и республиканцев. Каждый демократ и республиканец бьется за то, чтобы в штате, который он представляет, было улучшение экономического состояние и увеличение числа рабочих мест. Выпускаем оборонительную технику — вот и рост, небывалый подъем экономики.

Против всего НАТО

Собственно говоря, мы стесняемся почему-то сказать, что специальная военная операция, по сути, является спецоперацией против всего НАТО. Мы же говорили про красные линии, которые не надо пересекать. Тем не менее их пересекают или пытаются. Вот и поляки сейчас Кресы Всходни (польское название территорий нынешних западной Украины, западной Белоруссии и Литвы, некогда входивших в Польши — прим. ред.) пытаются вернуть в состав.

Вашингтон стал странно выражаться — не военными и не дипломатическими терминами. Модальность действия важна, с их точки зрения. Прозвучала фраза: мол, если что, <...> пятая статья Устава НАТО не будет служить защитой Польше.

[США] — это Великобритания в ухудшенном варианте. Англичане считали и считают себя «правь, Британия, морями» и что Ла-Манш их защитит. А какая-нибудь сухопутная операция была в исполнении британских войск после Крымской войны? Ни одной. <…> Спрашиваешь: а Дюнкерк, где вы бросили свои войска, и государство их не эвакуировало. Их спасали простые гражданские на тех плавсредствах, которыми располагали или могли взять в аренду. А американцы считают, что мы до них на лыжах не добежим, а китайцы на плотах не доплывут.