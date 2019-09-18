Лекарственная катастрофа. Больные раком будут чаще умирать без зарубежных поставок

Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний, если правила закупки лекарств не изменятся. Врачам уже не хватает препаратов для сопроводительной терапии. Чтобы изменить ситуацию, считают медики, нужно отменить законы, закрывшие для иностранных производителей российский рынок.

Смертность от онкозаболеваний в России вырастет на 20-30%, если правила закупки лекарств не изменятся. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан. Уже сейчас медики остро чувствуют нехватку некоторых препаратов.

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«Это касается и препаратов для химиотерапии — они либо вообще пропадают, либо на смену им приходят абсолютно непроверенные в клинических исследованиях дженерики. Мы зачастую не знаем, чем лечим пациентов», — заявил Масчан.

Уже сейчас врачи ощущают дефицит дешевых препаратов сопроводительной терапии при онкологии. В частности, 10-процентного хлорида натрия. Отечественные производители в нем не заинтересованы, иностранным невыгодно поставлять его в Россию. Запасы препарата для химиотерапии «Цитозара» — цитозин-арабинозида, без которого невозможно лечить миелолейкозы, — вообще закончились. А в Минздраве в ответ на обращение посоветовали «подбирать альтернативные схемы лечения».

Третий — не лишний

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Профессор поддержал распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева выделить деньги на закупку противосудорожных и обезболивающих препаратов для детей. Но этого мало, чтобы кардинально изменить ситуацию с дефицитом препаратов, необходимых при опухолевых заболеваниях у детей, главным образом — острых лейкозах. Пока не наступили «катастрофа и трагедия», заявил Масчан «360», нужно срочно отменить весь пакет законов, ограничивающих доступ добросовестных иностранных производителей на российский рынок.

«Кроме того, нужно немедленно отменить закон, называемый „третий лишний“, по которому западная компания не может выйти на рынок и торги, если есть как минимум два российских предложения», — добавил он.

Это положение, по словам Масчана, ограничивает доступ ко многим препаратам для лечения онкологических и других заболеваний. Обязать же российские фармакологические компании производить необходимые лекарства невозможно. В условиях рыночной экономики бизнес сам решает, что ему выгодно, а что нет. Минздрав в этом вопросе не помощник. Департамент лекарственного обеспечения занимается контролем, а не стимулированием производителей.

Думать о детях

Главврач Европейской клиники, онколог Андрей Пылев подтвердил «360», что в последнее время возникли сложности с закупкой оригинальных препаратов для лечения гематологических заболеваний у детей. Некоторые производители уводят продукцию с российского рынка, а альтернатив ей зачастую нет.

Тем не менее ситуация разнится в зависимости от вида рака. Например, детский онколог Тимур Шароев специализируется на солидных или компактных опухолях печени, почек и других органов. Он рассказал «360», что в этой сфере дефицита препаратов нет. Лечение проводят в рамках ОМС, и пациенты получают сертифицированные лекарства — отечественные и иностранные.

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Что же касается лечения лейкозов, на котором специализируется Масчан, то за последние 20 лет медицина достигла в этой сфере небывалых успехов. Не менее 90% маленьких пациентов с острым лимфобластным лейкозом имеют пятилетнюю выживаемость, что практически равнозначно выздоровлению. Но цель — выздоровление на 100%, и для этого нужно менять законодательство и активнее сертифицировать лекарства для онкологических больных.

«Лекарства, которые не сертифицированы, но нужны — должны быть. Нужно быть более гибкими и больше думать о детях. Соотнести себя с теми, кто мечтает излечиться. В пределах разумного пускать на рынок добросовестных иностранных производителей», — заключил Шароев.