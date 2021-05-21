Лекарства оказались виртуальными. Главное о деле чиновниц Минпромторга

В Москве арестовали чиновниц Минпромторга Ольгу Покидышеву и Ольгу Колотилову. Их обвинили в мошенничестве. Следствие считает, что чиновницы похитили государственные деньги, закупая несуществующие медикаменты.

Двух чиновниц Минпромторга задержали в Москве 20 мая. Суд арестовал замглавы департамента фармацевтической промышленности ведомства Ольгу Покидышеву и Ольга Колотилова, которая раньше возглавляла департамент фармацевтической промышленности.

Покидышеву и Колотилову обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, а суд отправил их под стражу до 19 июля. Обе чиновницы отрицали свою вину и утверждали, что не имели отношения к контрактам.

Минпромторг признали потерпевшей стороной. Ведомство содействует следствию и предоставляет нужные документы.

Известно, что Ольга Колотилова была главой департамента фармацевтической промышленности до 2017 года. После этого она стала заместителем губернатора Новгородской области и в январе стала его советником.

Представитель губернатора Новгородской области Николай Шестаков отметил в своем Telegram-канале, что претензии к Колотиловой относятся к периоду, когда она еще не работала в Новгородской области.

Причины ареста

По версии следствия, две чиновницы были частью преступной группы, которая совершила хищение. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отметил, что сумма ущерба составляет почти 500 миллионов рублей.

Средства были похищены путем „виртуальной“ закупки медикаментов, которые в действительности не производились Александр Хинштейн.

По данным источников «Коммерсанта», предполагаемые преступления совершили в 2013–2014 годах. В это время Минпромторг объявлял конкурсы на закупку лекарств за рубежом для их дальнейшей сертификации. Следствие полагает, что сделки провели не напрямую, а через фирмы-посредники, которые получили от ведомства деньги.

В прошлом году самих расхитителей задержали и арестовали. Проведя некоторое время под стражей, они пошли на сотрудничество со следствием. Задержанные сообщили следователям, что получили контракты благодаря откатам и подаркам Колотиловой и Покидышевой. Однако в ходе обыска у чиновниц не нашли ничего из перечисленного.

Весной этого года уже возбуждали уголовные дела против чиновников Минпромторга. В марте двух сотрудников задержали по подозрению в коррупции. Это Андрей Бадуров и Сослан Гериев, специалисты из отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники.

Они предложили фирме из Санкт-Петербурга взятку в размере 600 тысяч рублей для того, чтобы получить лицензию для производства, разработки и утилизации вооружения, военных боеприпасов и техники.

А месяц назад арестовали главу департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павла Серватинского. Следствие посчитало, что он незаконно дал субсидию фирме, из-за чего ущерб бюджету составил 31 миллион рублей.