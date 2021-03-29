Побочный эффект лекарства для похудения оказался смертельным. Его выписали миллионам людей

Лекарство для похудения от французской фармацевтической компании привело к смерти людей. Специалисты уверены, препараты для снижения веса можно принимать только в редких случаях и по назначению врача.

Суд признал виновной французскую фармацевтическую компанию Servier в «обмане при отягчающих обстоятельствах» и «непреднамеренном убийстве». Теперь производитель лекарств обязан выплатить штраф в 2,7 миллиона евро, а бывшего заместителя председателя фармкомпании суд приговорил к четырем годам тюрьмы условно.

Причиной стала реализация лекарства для похудения «Mediator», которое унесло жизни более тысячи людей. Препарат был разработан для людей с диабетом, которые помимо этого страдают от лишнего веса. Несмотря на различные предупреждения об опасных побочных эффектах, за три десятилетия реализации лекарства, его успели выписать около пяти миллионам пациентов.

В начале 2000-х такие европейские страны, как Италия и Испания начали запрещать «Mediator». И только в 2009 году во Франции препарат изъяли после сообщений о том, что он может вызвать заболевания сердца. Сам судебный процесс над фармкомпанией начался лишь спустя десятилетие.

Опасность волшебных таблеток

Таблетки для похудения иногда прописывают людям, страдающим от диабета и ожирения. Лекарства для снижения веса, по словам ведущего фармацевта Ирины Булыгиной, делятся на два типа. Одни действуют на пищевой центр в мозге, а вторые не дают всасываться жиру.

Но оба вида препаратов можно принимать только по назначению врача. Если у человека есть патология по усвоению тех или иных белков, жиров и углеводов, то только врач должен решать назначат препарат или нет Ирина Булыгина.

Специалист также отметила, что только в редких случаях при ожирении оправдано использование лекарств для похудения, в иных ситуациях человек должен менять свой образ жизни.

Врач-диетолог клиники «Питание и здоровье» Дарья Русакова также рассказала, что причины появления лишнего веса могут быть намного сложнее, поэтому препараты пациентам могут выписывать совершенно разные препараты.

«Среди других препаратов, которых выписывают людям, страдающих от ожирения, есть и психотропные, которые снижают аппетит и улучшают настроение», — добавила диетолог. В случае мужчин лишний вес появляется из-за низкого уровня тестостерона, поэтому им назначается заместительно-гормональная терапия.

Лечебные препараты для похудения назначаются только врачом и продаются по рецепту, но зачастую худеющие ищут нездоровую альтернативу. По словам Булыгиной, популярные сомнительные средства для похудения, в частности так называемые «тайские таблетки» таят в себе опасность. «От них появляется и тремор, расстройство зрения и психопатические состояния», — добавила.

Это подтверждает и диетолог СМ-Клиники Нурия Дианова. По ее словам, большинство мочегонных и слабительных наборов для жиросжигания могут приводить к обезвоживанию и колиту. А упомянутые «тайские таблетки» в некоторых случаях вызывают токсичный гепатит.

Диетолог также рассказала, что обычно лечебные препараты идут как вспомогательное средство во время ожирения, а не как основное.

«В основном используется разумно созданный дефицит, правильная психо и диетотерапия», — добавила Дианова. По ее мнению, в борьбе с лишним весом стоит обратить внимание на психологический аспект проблемы, а не уповать на чудо-таблетки.