Легкоатлет Шубенков снялся с Олимпиады из-за травмы ахилла. Ему предстоит долгое восстановление

Российский легкоатлет Сергей Шубенков не вышел на отборочный забег на 110 метров с барьерами на Олимпийских играх в Токио. Тренер спортсмена заявил, что во время разминки Шубенков получил травму. Есть подозрение, что произошел разрыв левого ахиллова сухожилия. По оценке опрошенных «360» специалистов, на восстановление у легкоатлета может уйти до пяти месяцев.

Роковой щелчок

Травму ахиллова сухожилия Сергей Шубенков получил давно, заявил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов. По его словам, повреждение хроническое. Но во время тренировки перед забегом в Токио все произошло достаточно резко.

«На разминке был щелчок, подозрение на разрыв ахилла. Сейчас в такси едут в больницу», — заявила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко.

Она подчеркнула, что в организации знали о травме. Шубенков получил ее еще в Москве. Когда он отбывал карантин в Новогорске, специалисты Федерального медико-биологического агентства и ВФЛА делали все, чтобы восстановить бегуна. Вопрос о замене спортсмена на Олимпийских играх не стоял.

«Мы берегли его как могли, не давали информацию в прессе о его травме, чтобы его не терзали журналисты», — процитировало РИА «Новости» Глущенко.

Отдельно она отметила, что последние тренировки перед вылетом на Олимпийские игры прошли спокойно. Жалоб от Шубенкова не было.

За свою спортивную карьеру 30-летний Сергей Шубенков стал чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. Он принимал участие в Олимпийских играх 2021 года в Лондоне. Также в его активе две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. Он стал единственным спринтером в истории российской легкой атлетики, который выиграл все виды наград чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров.

Тяжелая травма

Частичный или полный разрыв ахилла для легкоатлета — это очень тяжелая травма, которая потребует оперативного вмешательства и длительного восстановления, до пяти месяцев. Об этом «360» рассказал спортивный врач Максим Елизаров.

Он пояснил, что хроническая травма — это постоянный процесс у спортсменов. Во время нагрузок в сухожилии появляются микротрещины, которые заменяются на рубцовую ткань, что приводит к потере эластичности.

«Из-за этой травматизации спортсмен начинает беречь эту ногу. Это сказывается на его состоянии. Для того, чтобы предотвратить полный разрыв, используют жесткое тейпирование», — рассказал Максим Елизаров.

Врач отметил, что если происходит полный разрыв ахиллова сухожилия, то хирурги его сшивают. После этого спортсмену требуется долгое восстановление.

Ахилл — это самое сильное сухожилие в организме человека. Оно не тянется, а рвется Максим Елизаров.

Максим Елизаров отметил, что с такой травмой спортивную карьеру сохранить можно. Но это зависит от вида спорта. В качестве примера он привел историю российского гимнаста. За три месяца до Олимпийских игр он перенес операцию на ахилловом сухожилии. Но сейчас выступает на международных соревнованиях.

«Ему противопоказаны занятия, где задействовано сухожилие, а на верхний плечевой пояс никаких проблем нет. Он там на перекладинах выступал, на брусьях. Для бегунов это очень важное сухожилие, оно поддерживает икроножную мышцу. Поэтому ситуация серьезная. Я так думаю, что ради побед в будущем нужно поберечь ногу», — подчеркнул Максим Елизаров.

Врач отметил, что у бегунов, кроме ахиллова сухожилия, происходят разрывы задней поверхности мышц бедра. Там также формируются рубцы, что сказывается на эластичности и качестве работы мышцы, которая остается главным источником движения.

Болевой шок

Ахиллово сухожилие — это первая травма для барьеристов. Оно принимает основную нагрузку, когда спортсмен преодолевает препятствие. Это называется «сход с барьера», рассказал многократный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы по легкой атлетике Андрей Шляпников.

Он подчеркнул, что при повреждении ахиллова сухожилия на беге с барьерами выступать нельзя ни при каких условиях.

«Когда спортсмен бежит барьер, то там очень большая нагрузка. Он одной ногой опирается на дорожку, а второй ногой проводит сход. Из-за этого тело немного развернуто. Поэтому в простом беге нагрузка на ахиллово сухожилие намного меньше, чем во время схода с барьера», — пояснил он.

Бежать с барьерами в таком состоянии, по словам спортсмена, невозможно из-за болевого шока.

Андрей Шляпников рассказал, что перед чемпионатом Европы 1981 года в Гренобле он повредил стопу. Перед соревнованиями ему сделали блокаду и затейпировали ногу.

«Пробежал и стал третьим в соревнованиях. Но я порвал суставную сумку. У меня нога подворачивается до сих пор. Но если с растяжением еще можно выступать, то с ахиллом тысячу раз нет», — подчеркнул он.

По словам спортсмена, даже после восстановления возвращаться к тренировкам нужно аккуратно. Особенно велик страх, что можно снова получить серьезную травму, от боли из-за которой темнеет в глазах.