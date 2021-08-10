Телефонные мошенники изобрели очередной метод обмана россиян. Теперь злоумышленники по телефону представляются правоохранителями и предлагают «дать финансовую защиту», но для этого понадобятся сведения о банковских счетах. Объясняем, могут ли так действительно позвонить из полиции и как не попасться на самые популярные уловки.

Звонок из полиции

У телефонных мошенников снова появилась новая схема работы, об этом «360» рассказала москвичка Екатерина, столкнувшаяся со звонками злоумышленников. По ее словам, с городского номера с кодом 495 ей позвонил незнакомый мужчина и представился капитаном МВД, даже назвал имя — Владимир Семин. Причиной своего звонка он назвал необходимость провести дознание.

«Он спросил, известна ли мне некая Валентина. Я сказала, что нет. Мошенник начал рассказывать, что она пришла в Сбербанк с нотариально заверенной доверенностью и пыталась взять кредит на мое имя», — поделилась Екатерина.

В дальнейшем разговоре мошенник пытался выяснить, кому и когда Екатерина могла предоставить личные данные и сведения о банковских счетах, а также когда в последний раз общалась с представителями банка. Следующим его заинтересовал список банков, в которых у Екатерины есть счета.

«Я отказалась говорить, так как считаю это конфиденциальной информацией. Он стал уговаривать, что нет, это открытая информация, конфиденциальная — это паспортные данные. И вообще, якобы лицевой счет для всех банков один, разные только расчетные счета, мол, неужели мне в банке этого не объяснили», — сказала она.

Он сказал, что МВД с Центробанком хотят дать мне финансовую защиту в соответствии с законом Екатерина.

На вопрос Екатерины о том, что за закон собеседник имеет в виду, мошенник сначала замешкался, а потом объявил, что действует в соответствии с Федеральным законом № 114. Екатерина проверила в интернете и зачитала лжекапитану, что это закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Он положил трубку.

Разоблачение схемы

Адвокат Сергей Афанасьев объяснил «360», что в действительности правоохранители в такой ситуации звонить не станут, а закона о «финансовой защите» от подобных махинаций просто нет. К тому же сотрудники полиции или других силовых ведомств не выясняют детали о банковских счетах и мошеннических действиях по телефону — для этого существует установленная процедура. Так что такие вопросы должны сразу насторожить.

Сотрудники правоохранительных органов по телефону такие вопросы выяснять не будут. Они могут выяснять, являетесь ли вы тем, кому они звонят, — уточнять фамилию, имя и отчество и приглашать на допрос или какие-то следственные действия. По телефону они ничего про банковские счета выяснять не будут Сергей Афанасьев.

Более того, по словам адвоката, все сведения о наличии счетов правоохранителям, скорее всего, уже известны, так как при необходимости они официально получают эту информацию непосредственно в банках.

В пресс-службе Сбербанка объяснили «360», что такой метод мошенничества не является новым, так как принцип действия остается прежним — социальная инженерия.

«Меняются только сценарии, адаптируясь под актуальную новостную повестку и события. Всем клиентам мы рекомендуем быть бдительными и не сообщать никому пароли и коды из СМС», — заявили в пресс-службе, добавив, что клиентам рекомендуют ознакомиться с информацией из разделов «Не дайте себя обмануть» или «Ваша безопасность» в приложении и на сайте банка.

Популярные схемы

Программист Сергей Вакулин заявил в разговоре с «360», что советов по безопасности много, но главный — не сообщать свои информацию (от паспортных данных до данных о наличии счетов в конкретных банках) третьим лицам.

Важно гарантировать безопасность приложений, которыми вы пользуетесь, тщательно выбирать пароли, чтобы их было сложно взломать. Например, если банковское приложение просит установить пароль из нескольких цифр, не стоит пользоваться датой или годом рождения — своего или близкого человека.

«Лучше пользоваться двухфакторной аутентификацией, когда при вводе логина и пароля приходит подтверждение по СМС», — предложил Вакулин.

Он заметил, что до сих пор среди мошенников популярны звонки, в ходе которых жертве сообщают о подозрительных махинациях по карте и предлагают перевести средства на якобы резервный счет.

Основа мошенничества также часто заключается в перепривязке номера телефона: когда клиент привязывает новый номер, владелец этого номера получает неограниченный доступ к приложению. То есть с помощью СМС, например, он сможет осуществлять переводы денежных средств Сергей Вакулин.

«Главное — не передавать ни номер карты, ни срок ее действия, ни тем более CVC-код третьим лицам, в том числе код из СМС. Если же, например, этот код действительно нужно сообщить сотруднику банка, в сообщении это прописывается», — заключил эксперт.

Кроме того, по словам Вакулина, сейчас существует много специальных программ, которые помогут определить мошеннические звонки. Если у вас есть такая программа, во время звонка с сомнительного номера на экране появится соответствующее предупреждение.