От теорий заговора до тотальной невнимательности. Антиковидные вакцины оказалось легко испортить

В США и Европе количество доз вакцин от коронавируса ограниченно, а потому за ними строго следят. Несмотря на это человеческая халатность и сбои в технике уже привели к порче тысячи вакцин. А фармацевт больницы Висконсина и вовсе признался в умышленной попытке уничтожить сотни доз.

Поверил в теории заговоров

Фармацевт больницы Висконсина Стивен Бранденбург признал себя виновным в преднамеренной попытке уничтожить сотни доз вакцины против COVID-19. Теперь ему грозит до двадцати лет тюрьмы, передает NBC News.

Бранденбурга уволили из медицинского центра «Аврора» в Графтоне, штат Висконсин, в декабре после того, как он признался, что «намеренно вынул вакцины из холодильника». Как оказалось, фармацевт был сторонником теорий заговора, а также скептически относился к вакцинам в целом и к Moderna в частности. О своих взглядах Бранденбург сообщал коллегам как минимум последние два года.

Он заявил следователям, что считает вакцину небезопасной для людей, способной нанести им вред и изменить их ДНК. Именно поэтому на протяжении двух ночных смен в медцентре в декабре, он вытаскивал флаконы с вакциной из холодильника. Он знал, что если они не будут храниться при определенных температурах, то будут испорчены. Бранденбург вынимал их из холодильника на некоторое время, а затем убирал назад. Из-за этого 57 человек получили инъекции потенциально испорченных прививок.

Выдернула из розетки

На предыдущей неделе еще около 2000 доз вакцины Moderna были испорчены в больнице в Бостоне. В этот раз причиной стала неосторожность уборщицы и неисправность техники.

Когда в комнате с морозильной камерой проводилась уборка, работница случайно выдернула провод холодильника из розетки, и тот перестал работать. Правда, для таких случаев предусмотрена система мониторинга и сигнализации. Работники должны были получить оповещение о сбое в работе, но сигнализация тоже оказалась сломанной. Отключение холодильника заметили слишком поздно.

Как передает The Independent, было потеряно 1900 доз. Сейчас проводится расследование, чтобы определить причины инцидента и неисправности системы мониторинга и сигнализации.

Отключили свет

В округе Мендосино тоже вакцины чуть было не пропали даром, но власти вовремя спохватились. А все из-за того, что в округе отключили свет. Это затронуло одну из морозильных камер, в которой хранилась вакцина Moderna, сообщает The Independent.

Врачам пришлось в экстренном порядке и распределять все 830 доз укола, прежде чем вакцины разморозились и перестали быть пригодными. Больница распространила информацию о плане экстренного распределения и вызвала сотрудников, чтобы они сделали прививки в больнице и некоторых клиниках.

Пациенты и жители быстро выстроились в очередь на вакцинацию. Все дозы были введены в течение двух часов. Некоторые отправили в местный дом престарелых.

Переборщили с холодом

Как передает New York Post, в Мичигане потеряли почти 12 000 доз вакцины Moderna. Они испортились на пути в штат из-за того, что содержались при слишком холодной температуре.

Вакцины рекомендуется держать в диапазоне от -25 до -20 градусов по Цельсию, но когда они прибыли оказалось, что температура их содержания была ниже.

Каждая посылка содержала устройство, контролирующее температуру вакцины во время транспортировки. Однако по какой-то причине оно не сработало.

Компания, занимающаяся доставкой вакцин, проверила другие поставки, запланированные к отправке. У небольшой части из них была обнаружена та же самая проблема.

Технический сбой

И вновь вакцины оказались в слишком холодных условиях хранения, но на этот раз в Индии. В Медицинском колледже и больнице Силчар в Ассаме было испорчено около 1000 доз вакцины Covishield. Это вакцина разработана Оксфордским университетом и фармацевтической компанией AstraZeneca. Она производится Индийским институтом сыворотки в Пуне, пишет India.com.

Около 100 флаконов оксфордской вакцины хранились при минусовых температурах, тогда как должны были храниться при температуре +2...+8 градусов по Цельсию. Предположительно причиной стала техническая неисправность холодильника со льдом. Обычно в нем устанавливалась необходимая температура, а если она менялась, то холодильник отправлял уведомление. Однако никаких сигналов о смене температуры не приходило.

Власти не стали сразу говорить о непригодности вакцин, а отправили их в лаборатории на проверку эффективности. Возможно, какие-то дозы можно будет спасти.

Между тем департамент здравоохранения Ассама решил отправить еще одну партию из 100 флаконов Covishield в колледж вместо предыдущей.