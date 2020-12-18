Легенды подмосковных Сьян. Как старые пещеры полюбились искателям острых ощущений

Вход в систему подземных пещер Сьяны заварили после того, как 17 декабря там потерялась группа детей с экскурсоводом. Заброшенные каменоломни давно были притягательным местом для туристов и неформалов, теперь они закрыты. При этом Сьяны имеют богатую и интересную историю.

Накануне в заброшенных каменоломнях Сьяны заблудилась группа из восьми детей и двух взрослых, один из них был экскурсоводом-любителем. Родители заволновались, когда жена экскурсовода написала, что он не выходит на связь, хотя группа уже должна была выйти.

На место прибыли спасатели, вскоре детей нашли живыми и невредимыми. Сами они скорее были рады, чем напуганы — даже научились немного ориентироваться по картам.

Губернатор Андрей Воробьев распорядился закрыть пещеры. Уже сейчас единственный относительно обустроенный вход заварили, а скоро на месте появятся и камеры видеонаблюдения.

История в три с лишним века

Сьяны входят в систему Новленских пещер. Они считаются самой большой системой подземных каменоломен в Московской области и пятой по протяженности в России. Только известные и более или менее исследованные ходы составляют более 19 километров. История Сьян не уступает их масштабам, уверен диггер и блогер Даниил Давыдов.

«Сьяны были разработаны архитекторами Матвеем Казаковым и Василием Баженовым. Белый камень использовался для строительства Москвы в екатерининское время, его использовали при строительстве Дома Пашкова, в комплексе „Царицыно“», — рассказал он.

По словам диггера, Сьяны остаются в достаточно хорошем состоянии за счет относительно небольшого возраста — они появились в ХVIII веке. Пещеры еще не нарушены горным давлением и не просели, в большинстве переходов можно стоять в полный рост, во многих даже не достать до потолка.

Тем не менее диггер-экскурсовод Никита Дубас рассказал, что новичку заблудиться в Сьянах несложно, потому что на первый взгляд переходы и повороты выглядят одинаково, никакого централизованного освещения там нет.

«Лет 15 назад там были различные точки ориентирования — знаки какие-то вырезаны либо еще метки какие-то. Люди, которые постоянно там находились и считали это чем-то вроде призвания, были очень против коммерческих групп, они заделывали эти метки: те, кому надо, и так пройдут, а кому не надо, не пройдут», — объяснил он.

После окончания каменоломных работ пещеры забросили, а при советской власти вход взорвали и засыпали, чтобы там тайком не собирались. Однако местные жители откопали пещеры вновь, но в 1974-м все снова закрыли — после пропажи ребенка.

Уже в конце 80-х активисты раскопали единственный цивилизованный на сегодняшний день вход — «Кошачий лаз». Туда привезли бетонные кольца, оборудовали тоннель в земле, укрепили своды.

Загадочная жизнь

В середине нулевых жизнь Сьян снова забила ключом. В огромную систему подземных ходов тянулись люди всех мастей. Были те, кто лазал в пещеры с научным интересом, со спортивным, но большинство ради забавы, выпивки и адреналина. Некоторые спасались от проблем, брали паузу от жизни, которая оставалась снаружи.

«Тут можно забыть о проб­лемах, остаться наедине с собой. У меня наверху семья, работа, но я все равно сюда часто приезжаю. Неделю сижу, потом возвращаюсь», — рассказывал мужчина, представившийся как Ромео «Русскому репортеру».

Находились и те, кто даже жил в заброшенных каменоломнях неделями, а то и месяцами: еду приносили снаружи, воду собирали в так называемых водокапах. Температурные условия тоже позволяли: в подземных лабиринтах температура всегда одна и та же — около 7–10 градусов тепла, но очень высокая влажность.

Есть у Сьян и свои легенды. Например, около 10 лет назад завсегдатаи этих мест рассказывали, что в подземных лабиринтах есть дух Двуликой — она приходила к заблудившимся или отбившимся от своих. Если человек пришел в пещеры с чистой совестью, то она являлась в образе девушки и помогала найти выход, а вот тех, кто сделал что-то дурное на поверхности, она якобы уводила вглубь в образе старухи.

Каменоломни для туризма

Даниил Давыдов хотел бы, чтобы у Сьян было будущее.

«Мне кажется, такое место, которое привлекает порой по несколько сотен людей в неделю, давно нужно превратить в спелеопарк: укрепить обвалоопасные участки, провести проводные телефоны, чтобы пришедший человек выходил каждые 10 метров к карте со стрелочками „Вы здесь“, „Выход там“», — объяснил он.

По словам диггера, проект превращения пещер в туристический объект в России уже был. В Тверской области хотели облагородить Старицкие каменоломни, по аналогии с Устюгом, родиной Деда Мороза, хотели сделать их родиной Кощея Бессмертного. Там даже начали укреплять своды и строить отель. «Но губернатор сменился, и все остановилось», — заключил Давыдов.

Сейчас, по словам диггера, знающие люди все равно найдут способ попасть в Сьяны — через узкие участки, так называемые шкурники, где можно только проползти. По словам Никиты Дубаса, они по большей части находятся на территории деревни. Но главное, что сейчас в пещеры не могут попасть люди без нужной подготовки и особенно дети. Вчера группе удалось выйти невредимой, но следующим туристам могло повести меньше.