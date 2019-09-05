Легендарный телефон и популярный мем. За что пользователи любят «неубиваемую» Nokia 3310

Директор HMD Global Юхо Сарвикас рассказал о планах компании «отдать дань уважения» Nokia 3310, первая модель которой вышла 19 лет назад. В опубликованном сообщении Сарвикас намекнул на перезапуск «неубиваемого» телефона, который уже давно стал героем различных шуток и мемов. За что пользователям так полюбился телефон и почему его прошлый перезапуск провалился — в материале «360».

«Наивысшая дань уважения»

«Нашей дорогой Nokia 3310 исполнилось 19 лет! В этот четверг (5 сентября — прим. ред.) мы отдадим легенде наивысшую дань уважения. Оставайтесь на связи», — написал Сарвикас в Twitter. Ожидается, что новая версия Nokia будет представлена в рамках выставки IFA 2019, которая пройдет в Берлине.

Свой пост Сарвикас сопроводил несколькими мемами. На первом изображении Тор из киновселенной Marvel держит свой знаменитый молот, но вместо железной части — Nokia 3310. На другой картинке изображен уже Капитан Америка и его щит, задняя часть которого полностью сделана из «неубиваемой» Nokia 3310.

Nokia 3310 — легендарный телефон и мем

Телефон Nokia 3310 был выпущен в конце 2000 года. С тех пор было продано свыше 126 миллионов устройств. Славу самого надежного телефона в мире Nokia 3310 получила благодаря аккумулятору, который может долго держать заряд, и крепкому корпусу, который выдерживает удары.

Кстати, именно из-за своей «неубиваймости» в Сети широко распространены шутки, в которых 3310 представлена как самый прочный материал в мире. Можно сказать, что телефон стал мемом в интернет-культуре.

«Самый многофункциональный телефон в мире». Источник фото: Twitter

Источник фото: Twitter

Первый перезапуск

Первый перезапуск Nokia 3310 состоялся два года назад в Барселоне (Испания). Телефон остался кнопочным, сохранил знакомые очертания и в нем по-прежнему присутствовала игра «Змейка», но устройство обзавелось 2,4-дюймовым экраном с разрешением 320×240 пикселей и 2-мегапиксельной камерой. Кроме того, Nokia 3310 приобрела встроенный браузер Opera Mini и четыре цвета корпуса: желтый, красный, серый и темно-синий.

Устройство имело поддержку карты памяти microSD, а еще оно стало значительно тоньше и легче по сравнению с предшественником.

Позже компания обновила модель, добавив функцию поддержки 4G, Wi-Fi, а также возможность работы в качестве точки доступа.

Как заявлял производитель, Noka 3310 может работать в режиме разговора 22 часа, а оставаться включенным без подзарядки в режиме ожидания 31 день. Но несмотря на все усовершенствования, перевыпуск оказался провальным — большинству пользователей не понравилась обновленная модель легендарного телефона.

Источник фото: Twitter

Возможно, после этого эксперимента Nokia решила развить идею перевыпуска модели. Так или иначе, все подробности станут известны только на презентации Nokia в рамках выставки IFA 2019.