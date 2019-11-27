Легендарная «Кровавая атаманша» вернулась в Россию. За что Мадлену Зворыкину разыскивает Интерпол

В Россию экстрадирована 65-летняя Мадлена Зворыкина, которую СМИ прозвали «кровавой атаманшей» за убийство, как минимум, 10 человек в 1990-х годах. Легендарная профессиональная мошенница была задержана в Белоруссии. Кроме того, Зворыкина находится в розыске по линии Интерпола по обращению Грузии. Подробнее о криминальной истории «кровавой атаманши» — в материале «360».

Экстрадиция в Россию

Зворыкина была задержана в Белоруссии, когда пыталась незаконно пересечь границу, чтобы попасть на Украину. После проведенной проверки выяснилось, что 65-летняя женщина числится в базе Интерпола среди лиц, которые разыскиваются за убийства и бандитизм, пишет сайт «МК».

Источник фото: Pixabay

Мадлена Зворыкина — гражданка России, в розыск ее объявила Грузия. Зворыкина провела 40 дней в изоляторе в Белоруссии, и только после этого ее выдали российским правоохранительным органам.

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В Грузии россиянку разыскивают с 1990-х годов за умышленное убийство пяти человек и бандитизм. Зворыкину считают главарем банды, занимавшейся угонами автомобилей, хищением сотен тонн вина с заводов, а также подделкой документов.

Однако речи о передаче задержанной грузинским правоохранителям пока не идет. Стоит отметить, что в 2004 году Генеральная прокуратура Грузии уже просила российскую сторону выдать Зворыкину, но в ответ получила отказ. Это было связано с тем, что Зворыкина — россиянка, а согласно Минской конвенции Россия не выдает своих граждан для суда в другие страны.

«Кровавая атаманша» и вторая Сонька Золотая ручка

Легендарное прозвище «кровавой атаманши» Мадлена Зворыкина получила за свои преступления в России. В начале 1990-х Зворыкина вместе со своим любовником Александром Рощиным организовала убийство как минимум 10 человек. Женщина была осуждена на 10 лет.

Источник фото: Pixabay

Кроме «звания» «Кровавой атаманши» Мадлену Зворыкину также называют второй Сонькой Золотой ручкой. В 2004 году женщину обвиняли в мошенничестве в крупном размере.

Источник фото: Pixabay

В уголовном деле было больше 10 эпизодов, а потерпевшими были сотрудники правоохранительных органов. Все они хотели купить автомобиль. Зворыкина тогда выступила организатором целой автомобильной пирамиды. Мошенница собрала с каждого своего «покупателя», которых в общей сложности было 12 человек, по 120—160 тысяч рублей. Это было сделано якобы под покупку автомобилей «ВАЗ» и «Нива». Кроме этого эпизода, Зворыкина дважды занимала деньги — первый раз 100 тысяч рублей и второй — 581 тысячу рублей.