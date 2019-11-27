Легендарная «Кровавая атаманша» вернулась в Россию. За что Мадлену Зворыкину разыскивает Интерпол
Экстрадиция в Россию
Зворыкина была задержана в Белоруссии, когда пыталась незаконно пересечь границу, чтобы попасть на Украину. После проведенной проверки выяснилось, что 65-летняя женщина числится в базе Интерпола среди лиц, которые разыскиваются за убийства и бандитизм, пишет сайт «МК».
Мадлена Зворыкина — гражданка России, в розыск ее объявила Грузия. Зворыкина провела 40 дней в изоляторе в Белоруссии, и только после этого ее выдали российским правоохранительным органам.
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В Грузии россиянку разыскивают с 1990-х годов за умышленное убийство пяти человек и бандитизм. Зворыкину считают главарем банды, занимавшейся угонами автомобилей, хищением сотен тонн вина с заводов, а также подделкой документов.
Однако речи о передаче задержанной грузинским правоохранителям пока не идет. Стоит отметить, что в 2004 году Генеральная прокуратура Грузии уже просила российскую сторону выдать Зворыкину, но в ответ получила отказ. Это было связано с тем, что Зворыкина — россиянка, а согласно Минской конвенции Россия не выдает своих граждан для суда в другие страны.
«Кровавая атаманша» и вторая Сонька Золотая ручка
Легендарное прозвище «кровавой атаманши» Мадлена Зворыкина получила за свои преступления в России. В начале 1990-х Зворыкина вместе со своим любовником Александром Рощиным организовала убийство как минимум 10 человек. Женщина была осуждена на 10 лет.
Кроме «звания» «Кровавой атаманши» Мадлену Зворыкину также называют второй Сонькой Золотой ручкой. В 2004 году женщину обвиняли в мошенничестве в крупном размере.
В уголовном деле было больше 10 эпизодов, а потерпевшими были сотрудники правоохранительных органов. Все они хотели купить автомобиль. Зворыкина тогда выступила организатором целой автомобильной пирамиды. Мошенница собрала с каждого своего «покупателя», которых в общей сложности было 12 человек, по 120—160 тысяч рублей. Это было сделано якобы под покупку автомобилей «ВАЗ» и «Нива». Кроме этого эпизода, Зворыкина дважды занимала деньги — первый раз 100 тысяч рублей и второй — 581 тысячу рублей.