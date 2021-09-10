Легенда вернется или это просто Нео с уточкой на голове? Зрители гадают по трейлеру, какой будет новая «Матрица»

Вышел трейлер фильма культовой франшизы «Матрица: Воскрешение». Это четвертая часть серии, которую поставила Лана Вачовски. Пользователи Сети пытаются по маленькому фрагменту предугадать сюжет и уже начали разбирать ролик на кадры, которые становятся мемами.

Новая съемочная группа

Известно, что над фильмом работала только Лана. Ее сестра Лилли Вачовски решила взять перерыв в работе в кино. Судя по тем кадрам, которые уже доступны, главный герой Нео из-за своей любви к Тринити снова попадает в Матрицу, где его ожидает перерождение. В прошлых фильмах уже была отсылка к такому повороту сюжета.

В фильме явно будут новые герои — например, партизанка с синими волосами, которая стала новым обладателем татуировки с кроликом. Также появится психотерапевт в синих очках. Возможно, именно он выписывает Нео таблетки, которые позволяют путать Матрицу с реальностью.

Обновления в стиле

В новом фильме визуальный стиль будет несколько отличаться. Лана Вачовски решила поменять съемочную группу. Из картины ушла привычная поклонникам зеленая цветокоррекция. По крайней мере, это следует из опубликованного трейлера.

Первую картину часто сравнивали с «Алисой в Стране чудес». Возможно, в «Воскрешении» проглядывают мотивы из «Алисы в Зазеркалье». Зеркал в трейлере действительно много. Да и само чтение произведения Кэрролла тоже замечено. Лейтмотив белого кролика проходит через все части франшизы, и в последнем фильме без него не обойдется.

Мемы из трейлера

Пользователи Сети уже разобрали новый трейлер на мемы. Многие обратили внимание на кадр, в котором Киану Ривз сидит в ванне, а на голове у него находится детская резиновая уточка. Некоторые написали, что это лучшее, что им довелось увидеть.

Многие обратили внимание кадр с книгой Льюиса Кэрролла, связь с которой очевидна и делает франшизу еще более интересной и душевной. Пользователи предположили, что в трейлере можно понять: девочка Сати стала новым Оракулом.

Разумеется, есть и очевидные мемы. На фоне популярности будущего фильма многие напоминают, что такое настоящая числовая матрица и выкладывают фото с цифрами.

Также пользователи обратили внимание на кадр, в котором Нео пристально разглядывает себя в зеркало. Девушки сразу сказали, что это слишком похоже на их утреннее нанесение макияжа: именно так они подводят с утра глаза и делают ровные стрелки.

Российская премьера новой «Матрицы» выйдет в России 16 декабря этого года. Она появится одновременно в кинотеатрах и на платформе HBO Max. Эта дата указана в российской версии официального трейлера.