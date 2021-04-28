Легальный способ самоутвердиться. Зачем депутат Хахалов жестоко убил и издевался над волком

Депутата Хахалова исключат из партии и привлекут к ответственности за видео, где он издевается над волком. Высокопоставленные лица не раз убивали животных ради забавы. Специалисты считают, что все дело в их проблемной психике.

Депутата «Единой России» в Курганской области Дениса Хахалова исключат из партии, им также займется прокуратура. Политик в феврале этого года отправился вместе с друзьями на охоту, где сбил на снегоходе волка. Но этого оказалось мало. Охотники начали издеваться над животным, засовывали ему в пасть дуло ружья, а курганский депутат хотел раздавить его голову. Все действия снимались на видео.

Однопартийцы резко осудили Хахалова. Политик Владимир Бурматов заявил, что происходящее в ролике — это жестокое убийство, а всех действующих лиц нужно привлечь к уголовной ответственности. Депутатской корочкой прикрыться у «охотника» не получится.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал «360», что его коллегу исключат из партии, а в прокуратору направят обращение о проверке его действий.

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области написали на Хахалова и его друзей заявление. Они хотят привлечь их по статьям «Незаконная охота» и «Жестокое обращение с животными».

Первая предусматривает максимальное наказание в виде штрафа от 500 тысяч рублей до одного миллиона или же лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности. Самое суровое наказание по статье за «Жестокое обращение с животными» представляет собой штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или исправительные работы на срок до двух лет, а иногда и лишение свободы от трех до пяти лет.

Сам же курганский депутат заявил, что оборонялся таким образом от хищника. По его словам, в ружье закончились патроны, поэтому он наехал на якобы нападавшее животное снегоходом.

Причины жестокости

Заснятое насилие над животным может шокировать зрителей. Специалисты считают, что такая тяга к жестокости проявляется у людей, которым для самоутверждения нужно заставить страдать другого. Доктор наук и психолог Андрей Зберовский объяснил «360», что такие люди часто стремятся к власти, чтобы легально реализовать темные стороны своей психики.

Эти люди склонны повышать свою самооценку за счет тех, кто не может им дать ответ в полной мере Андрей Зберовский.

По мнению эксперта, таких людей ни в коем случае нельзя допускать к власти, ведь если человек, который ведет себя так по отношению к волку, будет поступать так же и с избирателями, то это принесет еще больше проблем и трагедий.

Живодеры, по его мнению, тянутся к власти, чтобы иметь дополнительный ресурс, будь то корочка или мигалка, чтобы создать неравные условия между ними и другими людьми. Нормальные же люди общаются со всеми на равных.

Психолог также отметил, что среди охотников редко встречаются живодеры. Наоборот, для большинства характерно благородство.

«Они могут иногда даже отпустить животное», — добавил Зберовский.

Он также напомнил и про три фактора, которые присутствуют в детстве каждого маньяка. Это энурез, тяга к пиромании и издевательство над животными. Если есть хотя бы два этих фактора, то человек склонен к садизму.

Жестокая охота

В позапрошлом году в соцсетях выложили видео, на котором губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко убил спавшего в берлоге медведя. Охотники начали защищать политика и заявляли, что тот убил опасного медведя-шатуна. Однако по другим версиям, охота на зверя могла быть своеобразным подарком для губернатора на день рождения.

В апреле этого года в свой Instagram-аккаунт предприниматель Герман Стерлигов выложил видео с 10 расстрелянными лосями в Смоленской области. В посте он призывал отобрать у «быдла» ружья для охоты. Губернатор поручил разобраться в этой ситуации, он отметил, что такие жестокие действия по отношению к животным не имеют оправданий.

Незаконной и жестокой охотой отметились не только чиновники, но и селянин из Новосибирской области. Он не использовал ружье во время охоты, а вместо этого натравливал собак на увязшее в снегах животное и дальше добивал ножом.