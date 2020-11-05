Свободные, но управляемые. Кто на самом деле выиграет от легализации наркотиков в США

Сторонники легализации наркотиков «победили» на выборах в США. В некоторых штатах разрешили использовать не только легкие, но и тяжелые, типа героина и кокаина, вещества. Что удивительно, политологи и наркологи уверены в позитивном эффекте от послаблений: так населением будет легче управлять. Вот только людям от этого будет мало пользы.

3 ноября параллельно президентским выборам во многих американских штатах прошли местные голосования и референдумы. Избиратели высказались по вопросу легализации наркотиков.

70% жителей Миссисипи проголосовали за разрешение употребления марихуаны в медицинских целях. Правда, курить травку в общественных местах будет нельзя и продаваться она будет лимитировано. В Аризоне число желающих выращивать, хранить и употреблять каннабис в личных целях чуть меньше — 60% избирателей. А продажа легального наркотика в этом штате будет облагаться налогом в 16%.

В Монтане не только легализовали марихуану для достигших 21-летнего возраста, но и подумывают отменить приговоры для осужденных за связанные с ней преступления. Каннабис также декриминализовали в Нью-Джерси. А власти Южной Дакоты обязаны будут к 2022 году разработать поправки, обеспечивающие травкой нуждающихся в ней в медицинских целях.

В Вашингтоне разрешили выращивать и употреблять галлюциногенные грибы. В Орегоне, где травка разрешена давно, теперь можно использовать грибы и чистый псилоцибин для лечения депрессии и тревожных расстройств, а еще хранить небольшие дозы кокаина, героина и метамфетамина.

Политика и наркотики

Легализация наркотиков — одна из инициатив Демократической партии, пояснил «360» политолог Виталий Волчков. Это одна из свобод, ставшая краеугольным камнем выстраиваемой американскими демократами цивилизации. Им важно иметь возможность мобилизовывать протестные группы, чтобы иметь политические и экономические рычаги влияния на население.

«Вот и используются разные средства для высасывания денег. Фактически человек превращается в источник наживы из-за его слабости, зависимости. А это же очень доходный бизнес. Решение о легализации наркотиков, конечно, решение не в пользу „потребителей“, а в пользу наркобаронов. И это мобилизация средств на предвыборную кампанию», — пояснил политолог.

В перспективе решение декриминализовать наркотики ущербное, уверен Волчков. Люди станут добычей тех, кто наживается на запрещенных веществах. Употребляя их, человек становится зависимым и легко управляемым. Кроме того, наркотики стоят денег, подсевшие на них, особенно в юном возрасте, люди нередко идут на преступления, чтобы купить очередную дозу.

«Благодаря декриминализации наркобароны получают условия для расширения своей деятельности, поэтому и поддерживают тех, кто политически такое разрешение готов дать. Это одна сторона. А вторая — зависимые люди считают, что в этом случае цена на дозу уменьшится из-за того, что это будет легально», — заключил политолог.

Мировой тренд

Говорить о единой стратегии легализации наркотиков в США нельзя, убежден директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков. В одних штатах декриминализовали марихуану, в других — грибы и прочие вещества. Где-то их можно использовать для медицинских, а где-то для рекреационных, личных целей.

«Если говорить о медицинском использовании марихуаны, то мы же не удивляемся, что с медицинскими целями используют морфин при онкологии? А мы широко это делаем и не называем легализацией наркотиков. Это использование наркотиков в медицинских целях. Вот Орегон, да, можно рассматривать именно в контексте легализации», — пояснил Зыков.

Произошедшее в США медик считает следствием общемировой наркополитики. Власти Орегона, отметил Зыков, пошли по португальскому пути. До 2001 года в стране была тяжелейшая ситуация с наркопотреблением. Затем запрещенные вещества декриминализовали, зато усилили профилактическую работу. В итоге почти за 20 лет использование наркотиков там резко сократилось. Не исключено, что рано или поздно и в России задействуют такой опыт.

Бессмысленная война

По словам Зыкова, война с запрещенными препаратами, которая зародилась именно в США, бессмысленна по своей сути. Государства воюют с «химией», никак не влияя на людей и их выбор. Спрос остается на прежнем уровне, а вместо старых натуральных появляются новые синтетические препараты, на которые находятся свои покупатели. То есть количество наркоманов не сокращается, а растет.

«Об этом говорят последние доклады ООН и наши внутренние доклады. Весь наркорынок заполняется синтетическими наркотиками, тем, что обыватели называют спайсы и соли. Это более тяжелая ситуация, мы даже не знаем, что с этим делать, поскольку там химическая формула очень быстро меняется и запретить это все невозможно», — добавил нарколог.

Одно из последних «увлечений» российских подростков — поджигать и нюхать мячики для настольного тенниса. Но запретом продажи зажигалок или шариков детям проблему не решить, уверен Зыков. Потребление наркотиков связано с насилием в обществе: преступным, социальным, бытовым. Снизив его, уменьшится уровень использования всех видов веществ.