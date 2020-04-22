Нидерланды разрешили эвтаназию. Многие страны приняли добровольные смерти, но не Россия

Нидерланды

В Нидерландах эвтаназия разрешена при невыносимых страданий пациента и условии, что он составил некое заявление. В документе должна быть информация о том, при каких условиях ему должны помочь уйти из жизни. Чаще всего, перед исполнением воли пациента врач просто советуется с одним из специалистов. Однако при деменции Верховный суд счел необходимым консультацию у двух экспертов. Об этом сообщили в «Би-би-си».

При этом суд лишь легализовал и без того применяющуюся практику, отметили в Associted Press. Так, в прошлом году оправдали медика, проведшего эвтаназию для 74-летней женщины в 2016 году. По версии обвинения, дама в возрасте могла передумать с того момента, когда письменно изъявила желание уйти из жизни в сложившейся ситуации. В суде подчеркнули, что оправдательный приговор врачу соответствует закону.

В агентстве отметили, что эвтаназия при тяжелых формах деменции — явление для Нидерландов достаточно редкое. Добровольный уход из жизни в государстве стал легальным 1 апреля 2002 года. За прошедшие 18 лет подобных случаев с деменцией было меньше 20.

Нидерланды стали первой страной, легализовавшей эвтаназию. Более того, по закону не преследуется и помощь в совершении самоубийства.

Швейцария

Швейцария — наверное самая известная страна, где право на смерть закреплено законом. Это связано со ставшей популярной клиникой «Дигнитас». С латыни название заведения переводится как «достоинство». Именно его сотрудники учреждения помогли сохранить многим смертельно больным иностранцам, которые приезжают в эту больницу, чтобы уйти из жизни.

Цюрих, где находится клиника, уже прозвали местом «суицидального туризма». Там эвтаназия разрешена с 1941 года, и около 200 человек ежегодно добровольно уходят там из жизни. Местные законы считают самыми либеральными в плане эвтаназии. Так, законодательство разрешает «помощь в совершении самоубийства» в тех случаях, когда у «помогающих нет своекорыстных мотивов».

Бельгия

Бельгия легализовала эвтаназию следом за Нидерландами — в 2002 году. Правда, согласно местным законам, медики могут помочь пациенту уйти из жизни, только если давно за ним наблюдают. «Суицидальный туризм» здесь не прижился, так как для процедуры клиент должен быть бельгийским гражданином и проживать в государстве на постоянной основе.

При этом пациенты должны быть в «безнадежном медицинском состоянии и испытывать постоянные невыносимые физические или моральные страдания, которые невозможно облегчить».

Восемь лет назад Бельгия стала первой страной, которая официально разрешила эвтаназию детей. Минимальный возраст, после которого пациенты могут просить о смерти, в законе не прописали.

США

Право пациента добровольно уйти из жизни легализовали в восьми штатах. Процедура различается в каждом регионе и доступна лишь совершеннолетним.

Одним из последних штатов, разрешивших уход из жизни, стал Мэн. Там получение смертельных лекарств не квалифицируется как суицид, хотя противники практики до сих пор называют процедуру «самоубийством с медицинской помощью». Сторонники же эвтаназии уверены, что ее следует обозначать как «смерть при помощи врача».

Первым же штатом, разрешившим эвтаназию, был Орегон. Там медики имеют право прописывать соответствующие препараты с 1997 года. Тогда приняли закон под названием «Смерть с достоинством».

Канада

Легализовала эвтаназию и Канада. Там врачам разрешили помогать уходить из жизни пациентам с неизлечимыми заболеваниями в терминальной стадии, то есть когда скорое наступление смерти не подвергается сомнению.

Австралия

Этим летом закон об эвтаназии применили в Австралии. Онкобольная Керри Робертсон стала первым человеком, воспользовавшимся нововведением. Она рассталась с жизнью при участии медиков в доме престарелых в австралийском городе Бендиго, который находится в штате Виктория. Именно он стал первым в стране штатом, где легализовали уход из жизни.

Новая Зеландия

Осенью 2019 года новозеландские парламентарии приняли законопроект, который разрешает делать эвтаназию тяжело больным гражданам. За принятие документа проголосовали 70 членов парламента. 50 человек высказались против. Проект готовили два года. Уйти из жизни добровольно разрешили лишь тяжелобольным людям, которым осталось жить меньше шести месяцев.

Люксембург

В Люксембурге эвтаназия и помощь в совершении самоубийства разрешены с 2009 года. Закон схож с бельгийским вариантом. В нем подчеркивается «право врачей на свободу совести».

Колумбия

В Колумбии впервые провели эвтаназию пять лет назад. Права на уход из жизни добился 79-летний колумбиец, страдавший от очень болезненного рака ротовой полости. При этом местные католики выступают против такой практики. Церковным больницам, которые собирались начать эвтаназию, даже угрожали закрытием.

Германия

В феврале этого года легализовать эвтаназию решилась и Германия. Конституционный суд ФРГ разрешил содействие добровольному уходу из жизни. По мнению судей, право на смерть по собственному усмотрению относится к личным правам человека. Оно включает в себя свободу совершить самоубийство или прибегнуть к помощи третьей стороны для того, чтобы уйти из жизни. Это отметил председатель высшей судебной инстанции ФРГ Андреас Фоскуле.

При этом всего пять лет назад германский бундестаг объявил вне закона организации, содействующие на коммерческой основе эвтаназии.

Россия не готова?

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова этой осенью отметила, что министерство изменит свое отношение к процедуре эвтаназии еще не скоро. Но по ее мнению, решать этот вопрос необходимо не только на уровне власти, но и опираясь на мнение народа, поэтому «население должно будет решить, готово оно на это пойти или нет».

«В странах это решается референдумом, поскольку разная вера в разных странах. Она формирует разное мировоззрение. Существуют разные способы избавления от страданий, в том числе и препаратами. Это то, что в нашей стране активно развивается», — заключила министр.