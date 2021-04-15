Ледник Судного дня тает быстрее, чем думали. Но до потопа пока далеко

Шведские ученые выяснили, что ледник Судного дня в Антарктиде тает с ужасающе быстрой скоростью и может вызвать потоп. Однако российские гляциологи считают, что затопление произойдет, когда растает вся Антарктика. Но такой сценарий из области фантастики.

Ученые Университета Гетеборга обнаружили, что в Антарктиде со стремительной скоростью тает ледник Туэйтса, также известный как ледник Судного дня. Это встревожило научных сотрудников, поскольку таяние может спровоцировать затопление прибрежных территорий.

Исследователи отправили подводный дрон Ran, который измерял температуру и соленость воды, а также силу течения. Это были первые измерения, который проводились под ледяным гигантом.

Ученые составили карту течений и узнали, какие из них доносят теплую воду. Выяснилось, что их несколько, а о некоторых специалисты раньше не знали.

Согласно их расчетам, вода приносит 800 гигаватт тепла к леднику, из-за этого 75 кубических километров льда тает в год. Исследователей обеспокоило и то, что теплая вода подступает к точкам опоры ледника. Это может привести к его разрушению, а значит, и ускоренному таянию.

Чем так важен ледник

Площадь ледника Туэйтса составляет 120 тысяч квадратных километров. Из-за своих огромных размеров он содержит достаточно воды для того, чтобы уровень океана поднялся более чем на половину метра. Согласно некоторым исследованиям, количество растаявшего льда с этой глыбы увеличилось вдвое за последние 30 лет.

Ледник Судного дня важен тем, что он не дает льдам Антарктики свободно выплывать в океан. Ежегодное таяние ледника способствует увеличению уровня воды в океане на 4%. По оценкам, через 200 — 900 лет он окончательно растает. Из-за этих рисков его часто называют ледником Судного дня.

Исследование 2019 года показало, что в леднике есть быстрорастущая впадина, размер которой можно сравнить с двумя третями района Манхэттена.

Спустя год научные сотрудники из университета Нью-Йорка обнаружили теплые потоки воды под ледником. Согласно исследованию, в «зоне заземления» ледника Туэйтса находится вода на два градуса выше температуры замерзания.

Ждать ли Судного дня?

В последнее время научное сообщество обеспокоено таянием ледников в Антарктиде. И на то есть свои причины. Гляциолог Мария Ананичева объяснила «360», что континент состоит из двух частей: восточной и западной, — и последняя сталкивается с проблемами.

Западная Антарктида сейчас уже нестабильна, оттуда происходит процесс динамической абляции. Это таяние целых больших кусков Мария Ананичева.

Она также прояснила, что с одной стороны идет потепление атмосферы, а с другой — повышение температуры воды, на которой находятся шельфовые ледники. Из-за этого постепенно они становятся нестабильными.

«Сначала по ним идут трещины, а потом они откалываются и медленно плывут на север», — добавила гляциолог.

От ледников отламываются айсберги, которые тают и увеличивают уровень моря.

Однако в отличие от шведских коллег Мария Ананичева не спешит делать пугающие выводы. По ее мнению, затопление прибрежных городов и районов возможно только в том случае, если растает вся Антарктида. А такой сценарий на грани фантастики.

Тем не менее таяние ледников остается серьезной проблемой, которую, по словам Ананичевой, можно решить посредством глобальных акций и соблюдения международных соглашений по климату.

Заместитель директора института географии РАН Николай Осокин также считает, что Судного дня в ближайшее время ждать не нужно. По его словам, таяние ледника — это естественный процесс.

«Ледник этот и все другие тают постепенно, и при уменьшении их площади величина таяния их уменьшается. Поэтому катастрофического таяния и не будет», — добавил гляциолог.

Специалист также напомнил, что, согласно отечественным исследованиям, в Западной Антарктиде таяние ледников, наоборот, уменьшается, а их баланс улучшается.