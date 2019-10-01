Ледяной остров откололся от Антарктиды. Он опасен для маленьких и «слепых» лодок

В Антарктиде от третьего по величине ледника — Эймери — откололся айсберг невероятных размеров — площадью 1,6 тысячи квадратных километров, толщиной 210 метров и массой 315 миллиардов тонн. Эймери — шельфовый ледник, а значит, уровень океана из-за отвалившегося осколка не повысится. Кому угрожает глыба и является ли произошедшее следствием глобального потепления — в материале «360».

Общая площадь Эймери составляет 40 тысяч квадратных километров. В масштабах всего ледника кусок размером 1,6 тысячи «квадратов» — мелочь, хоть он совсем немного уступает шотландскому острову Скай. Тем более что в 1964 году от Эймери откололся айсберг размером около 11 тысяч квадратных километров.

«Порождению» Эймери даже дали имя — D28.

Эймери — шельфовый ледник, а значит, от его осколков уровень океана не повысится. То есть угрозы затопления целых континентов (или хотя бы крошечных островов) нет. У ученых есть предположение, что глыба угрожает лишь океанским судам. По этой причине исследователи будут пристально смотреть за D28.

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Может, в произошедшем стоит винить глобальное потепление, о котором в современном мире говорят очень часто? Гляциолог (то есть ученый, изучающий льды) Хелен Фрикер наблюдала за Эймери и увидела осколок. Она считает, что приплетать сюда потепление неуместно. По ее словам, отвалившаяся глыба — часть естественного процесса жизни шельфового ледника. Такие случаи происходят раз в 60-70 лет.

Стандартный процесс

Гляциолог, заместитель директора Института географии Российской академии наук Николай Осокин согласился с иностранной коллегой. В разговоре с «360» он объяснил, что откалывание ледников происходит постоянно, а D28 такой огромный, потому что и сам Эймери — одно из крупнейших плато Антарктиды.

Это все естественно, процесс постоянно происходит, нормальное явление. Поскольку ледник большой, достаточно устойчивый, это происходит не очень часто, поэтому величина оторвавшейся плиты большая Николай Осокин.

Тем более айсберги не могут не откалываться, потому что с материка — Антарктиды — постоянно «приходит» новый лед.

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Осокин отметил, что D28 не будет долго бороздить просторы океана. Течения отнесут его в северные районы, где температура воды выше нуля. Айсберг будет постепенно раскалываться и таять, но даже на это уйдет не один год.

Как уже упоминалось, исследователи боятся за морские суда. Осокин рассказал, что специальной технологии, растапливающей ледники, нет. Есть служба, которая следит за передвижением подобных объектов.

Кроме того, все современные суда обладают средствами радиолокации, поэтому льдину они увидят за многие десятки морских миль, поменяют маршрут, обойдут ее и вернутся на прежний курс.

Реальную опасность глыба может представлять лишь крошечной лодке, которая не имеет ни средств связи, ни наблюдения за окрестностями. Такое судно в полярную ночь может пострадать. Вот только подобные суда не поплывут в район в такое время.

Так виновато глобальное потепление?

Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин все-так проследил связь между глобальным потеплением и отрыванием айсберга от ледника. В беседе с «360» специалист сказал, что на откалывание влияет в том числе циркуляция вод около Антарктиды — следствие потепления.

Конечно, это часть естественного цикла ледника, но на эту часть тоже влияет глобальное потепление. Нельзя исключать влияние глобального потепления. Оно влияет на циркуляцию вод, на те или иные естественные процессы Алексей Кокорин.

Кокорин считает, что D28 никуда не поплывет, а останется на том же месте. В таком случае он будет таять очень долго. Если же выйдет в северные широты, то процесс ускорится.