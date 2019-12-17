Традиционные соляные смеси для борьбы с наледью можно заменить реагентом, произведенном на основе винограда. Такой вывод сделали американские ученые из Университета Вашингтона. Они уверены, что нужно срочно заменить ядовитые соединения на экологически безвредный состав. Так ли все радужно?

В США каждую зиму высыпается на дороги около 27 миллионов тонн дорожной соли на сумму в пять миллиардов долларов. При этом хлориды не разлагаются и представляют для окружающей среды долгосрочный риск.

Новый реагент будет сделан на основе кожуры винограда, поступившей с пищевого или алкогольного производства в виде жмыха. Ученые путем химической деградации и брожения получили из нее реагент, который считают более эффективным, чем дорожные соли.

Источник фото: РИА «Новости»

Как сообщил профессор Сянмин Ши, руководивший работой группы, добавление виноградного экстракта в соляной раствор способствует более быстрому плавлению льда и при более низких температурах. И, что немаловажно, не оказывает настолько разрушающего действия на дорожное покрытие и окружающую среду.

Впервые Ши использовал отходы сельскохозяйственного производства в работе по поручению Департамента транспорта Аляски. Ему надо было создать смесь из ингредиентов местного производства с улучшенными характеристиками для защиты от обледенения. Его группа тестировала биотехнологии с использованием пиона, сахарной свеклы, листьев одуванчика, яблок и винограда. Работа группы получила поддержку Национального научного фонда (NSF), Департамента транспорта штата Вашингтон (WSDOT) и Департамента транспорта США (USDOT).

Источник фото: РИА «Новости»

Ши утверждает, что разработал технологию, которая позволяет получить полезную смесь на основе любых сельскохозяйственных отходов. Это делает ее экономически оправданной в регионах с разной культурой сельскохозяйственного производства.

«Хлорид натрия не разлагается в естественной среде и создает серьезные долговременные угрозы для экологии, поэтому поиск новых безопасных решений для замены химикатов — очень важная задача», — подчеркнул Сяньмин Ши.

Ученый уточнил, что виноградный реагент позволит уменьшить антропогенное воздействие на окружающую среду. Он не вредит дорожному покрытию и не опасен для водных экосистем, куда неминуемо попадает любой смываемый с дороги реагент.

Ерунда и полный абсурд

Российские эксперты отреагировали на громкое заявление американских ученых с изрядной долей скепсиса. Руководитель аппарата РосЗимДора и руководитель комиссии по противогололедным реагентам в Российском союзе химиков Анна Шестаченко сообщила «360», что уже слышала о предложении об использовании виноградных жмыхов.

«Абсолютно безвредного способа быть не может. Любое вещество в больших количествах будет влиять на окружающую среду. Безвредным считали свекольный сок, но оказалось, что когда он попадает в воду, то разлагается, и наносит вред окружающей среде. Так же, как виноград и что-либо еще. Возможно его точечное применение, альтернативой современным материалам он быть не может», — заявила она.

Источник фото: РИА «Новости»

Независимый эксперт и кандидат химических наук Юрий Орлов высказался еще более категорично.

«И раньше предлагалось много всякой ерунды, которая может плавить снег. Эти рецепты к реальной жизни никакого отношения не имеют», — заявил он.

Возможно, в местах обработки сельскохозяйственной продукции и можно обработать таким составом километры дороги, предположил эксперт. Но это неоправданно дорого, потому никаких отходов пищевой промышленности не хватит на все дорожное полотно.

«На использование отходов пищевой промышленности давно уже выданы патенты. В винограде есть сахар, который способен плавить снег, но какой дурак будет так делать? На тему абсолютно безопасного плавления нужно давно прекратить разговоры. Зимой без реагентов обойтись нельзя», — сообщил эксперт.

Источник фото: РИА «Новости»

Юрий Орлов сообщил, что реагенты вредят окружающей среде не только в России, во всем мире. Проблемой является не их использование в принципе, а в завышенных количествах. По его данным, в России нормативы превышаются в два-три раза, отсюда слякоть и лужи на проезжей части.

«Отечественные нормативы предусматривают плавление 20% снега. Но еще в советское время было доказано, что достаточно 3-5%. Сегодня, с тем уровнем техники, которым мы располагаем, можно выходить на норматив 10%, и снижать потребление реагентов. В реальности уменьшить солевую нагрузку на окружающую среду можно будет в 1,5-2 раза», — высказался эксперт.