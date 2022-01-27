Россияне все чаще сообщают о многочасовых очередях в поликлиниках — о социальной дистанции в коридорах речи не идет, а некоторым приема и вовсе приходится дожидаться на морозе. Из-за вспышки заболеваемости ковидом врачи советуют в некоторых случаях не вызывать специалиста, а сделать тест дома и лечиться симптоматически.

Очереди в поликлиниках

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 27 января, за сутки в России выявили 88 816 новых случаев ковида. О масштабах распространения вируса можно судить и по сообщениям из столичных и региональных поликлиник, где приема к врачу или на мазок люди ждали часами в битком набитых коридорах или даже в очереди на улице.

Жители Вологды рассказали о том, что при попытке вызвать врача на дом их отправили на личный прием в местную поликлинику — якобы так будет быстрее и там меньше поток. Однако в самом медицинском учреждении пациентов встретила многочасовая очередь.

По данным группы «Движение Вместе» во «ВКонтакте», в поликлинике работали только два кабинета неотложной помощи, а все желающие туда попасть толпились в тесном непроветриваемом коридоре. О том же сообщили и из Твери в группе News69 во «ВКонтакте».

Аналогичные новости появились в группе «Тревожный Брянск». Там рассказали, что в поликлинике принимают людей с симптомами ОРВИ в формате живой очереди. Столпотворение началось еще перед регистратурой.

Источник фото: «ВКонтакте»

Похожие фотографии опубликовали и пациенты поликлиники Соснового Бора. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил «поблагодарить» за такое количество заболевших антипрививочников и тех, кто отказывается носить средства индивидуальной защиты. Его слова привело издание Online47. Аналогичная ситуация сложилась и в Пензе, передает группа «Про Город. Новости Пензы и области».

В Петербурге, судя по опубликованным в соцсетях фото, пациенты провели четыре часа в очереди к врачу. Некоторые вынуждены были ждать на улице — в том числе и с температурой.

Источник фото: «Вконтакте»

Что делать при симптомах ОРВИ

Министерство здравоохранения уже выпустило специальную памятку, адресованную россиянам. В ней собрана информация о том, как лечить легкие и бессимптомные формы ковида.

При первых симптомах ОРВИ советуют оставаться дома, периодически мерить температуру. Если человек сделал прививку или переболел в течение последних шести месяцев, специфическое лечение не понадобится. Но даже дома, если вы живете не в одиночку, лучше носить маску, часто мыть руки и обрабатывать поверхности антисептиком.

Если симптомы появились у людей из групп риска — старше 65 лет, имеющих хронические заболевания или избыточный вес, — им советуют оставаться дома, по возможности изолироваться от других членов семьи, почаще проветривать помещение, выпивать не менее двух литров теплой воды в сутки. Также нужно мерить температуру не реже трех раз в день и по возможности сатурацию пульсоксиметром. В норме показатель должен быть не ниже 95-96%.

Лечиться при температуре ниже 38 градусов стоит симптоматически: сбивать температуру жаропонижающими, промывать нос солевыми растворами, полоскать горло, рассасывать леденцы от кашля и использовать спреи для горла. Советуют пить витамины С и D, а также противовирусные препараты. Принимать антибиотики без назначения врача ни в коем случае нельзя.

Вызывать врача на дом по телефону 112 следует только в том случае, если температура выше 38 градусов держится несколько дней, а общее состояние ухудшается, например появляется одышка или сильные боли. Также в этой ситуации можно проконсультироваться с врачом, позвонив по номеру 122. Если температура выше 39 градусов, советуют звонить в скорую.

Непривитым и не болевшим коронавирусной инфекцией пациентам с признаками ОРВИ советуют оставаться дома и звонить по номеру 122, чтобы получить консультацию. В случае, если симптомы ковида появились у ребенка, стоит сразу вызвать врача. Водить в школу или сад в такой ситуации детей категорически противопоказано, чтобы не распространять инфекцию.

При легком течении оставайтесь дома

При положительном результате теста на коронавирус жителям Подмосковья откроют больничный без визита к врачу. Сами тесты при первых симптомах ОРВИ лучше купить в аптеке или заказать в интернете — по эффективности они не уступают тем, что используют в больницах.

Идти в поликлинику или вызывать врача необязательно — нагрузка на систему здравоохранения очень велика, так что, если симптомы не критичны, лучше сделать тест самому и лечиться симптоматически. Тем более в очереди легко подхватить новую инфекцию.

Москвичи вскоре смогут открыть больничный лист не выходя из дома, если у них есть симптомы ОРВИ, но температура не выше 38 градусов. Начало работы специального сервиса анонсировала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вместе с листком нетрудоспособности москвичи смогут получить медицинскую консультацию по телефону и даже электронный рецепт, если специалист сочтет, что это необходимо.

Также россияне могут воспользоваться телемедицинскими услугами не выходя из дома. Врачи готовы проконсультировать пациентов онлайн — для этого нужно обратиться в центр телемедицины в своем регионе и записаться на дистанционный прием.