Врач 30 лет вырезал пациенткам органы без их согласия. Так он «лечил» женщин от материнства

Пожилого американского врача арестовали, заподозрив в проведении операций сомнительной необходимости. Джавайд Первайз — хирург с огромным стажем, но проблемы с ним были еще в 80-х.

Пожилого американского врача арестовали, заподозрив в проведении операций сомнительной необходимости. Джавайд Первайз — хирург с огромным стажем, но проблемы с ним были еще в 80-х.

В 2018 году в отношении 69-летнего хирурга Джавайда Первайза из Вирджинии начали расследование. ФБР получило наводку, что врач недобросовестно выполняет свою работу, если это вообще можно так назвать. Первайз во время хирургического вмешательства проводил дополнительное «лечение»: удалял женщинам матку без их согласия.

О деятельности хирурга правоохранителям доложил сотрудник больницы, в которой работал и Первайз. Он привел в пример несколько ситуаций, когда его коллега очевидно нарушил закон. Одна из таких произошла в 2012 году. Тогда перед операцией Первайз сказал пациентке, что в ее организме нашли предраковые клетки, и гистерэктомия (удаление матки) — лучший способ обезопасить себя. Однако пациентка не хотела настолько глубокого хирургического вмешательства и думала, что она договорилась с Первайзом на лапароскопическую операцию по удалению яичников. Когда процедура завершилась, женщина осознала, что врач удалил ей матку. Более того, он некорректно провел процедуру и повредил мочевой пузырь, из-за чего ее госпитализировали с заражением крови через шесть дней.

Другой случай произошел в 2011–2014 годах. Пациентка пришла к Первайзу, чтобы вылечиться от эндометриоза (гинекологическое заболевание, при котором клетки внутреннего слоя стенки матки разрастаются за пределами этого слоя) и внематочной беременности. Впоследствии, в 2014 году, она обратилась к другому специалисту, но уже с вопросом о ее бесплодии. Он сообщил ей, что ее фаллопиевы трубы «сгорели дотла» и из-за этого естественное зачатие невозможно.

По словам коллеги Первайза, врача неоднократно ловили на мошенничестве в сфере здравоохранения, а также в поставлении неправильных диагнозов. В его отношении было как минимум восемь исков о злоупотреблении полномочиями — он фальсифицировал документы, чтобы оправдать проведенные им ненужные процедуры. Он за один день провел 30 операций, из-за которых трем людям потом потребовалась дополнительная медицинская помощь.

Первайз «промышлял» уже давно. В 1982 году его лишили привилегий в больнице Мэривью в городе Портсмуте, Вирджиния. Тогда он тоже проводил ненужные операции и ставил неправильные диагнозы.

Кроме того, в 1996 году Первайза лишили медицинской лицензии — он хитрил с уплатой налогов. Тогда его приговорили к пяти годам условно. Спустя два года документ восстановили.