Лечение Шумахера стволовыми клетками поставили под сомнение. А вот восстановление мозга возможно

После шестилетней комы прославленный гонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер пришел в себя и находится в кардиоотделении. В этом, по заверению французских СМИ, помогло лечение стволовыми клетками. Российский ученый усомнился в том, что именно так лечили гонщика. Он допустил, что клиника просто решила получить громкую рекламу.

10 сентября президент Международной автомобильной федерации и близкий друг Шумахера Жан Тодт навестил гонщика в больнице Жоржа Помпиду в Париже. Туда, по сведениям газеты Le Parisien, доставили спортсмена для лечения стволовыми клетками, сокращающими воспаление.

«Да, он у нас в клинике. И я могу заверить вас, что он в сознании», — заявила одна из медсестер.

Узнать другие подробности о состоянии гонщика изданию не удалось. По словам журналистов, здание «превратилось в бункер» с тех пор, как туда прибыл высокопоставленный пациент. Тем не менее известно, что это третий его визит в клинику. Предыдущие два раза он был там под вымышленным именем — его лечила небольшая группа медиков.

Манипуляции с клетками

Ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, доктор биологических наук Юрий Романов не видит ничего особенного в том, что Шумахер пришел в себя. Способности мозга к регенерации пока изучены слабо. Вполне возможно, что по истечении определенного периода времени мозг Шумахера сам оказался способен хотя бы частично восстановить структуру и, как следствие, функции.

Если человек не погиб от черепно-мозговой травмы сразу, есть шанс, что он не останется инвалидом на всю жизнь. Неврологи, занимающиеся проблемами черепно-мозговых травм, повышают способность к регенерации при помощи фармакологических, физических и реабилитационных способов воздействия на мозг.

«Но про стволовые клетки я бы говорил с осторожностью по двум причинам. Те, кто о них обычно говорит или пишет, не очень понимают, что же это. Сваливают в одну корзину все, что подпадает под этот термин. Есть более широкое понятие — клеточная терапия. То есть использование каких-либо клеточных популяций для влияния на скорость восстановления, в том числе и структуры мозга», — сказал Романов.

Ученый считает, что общественность вряд ли услышит о клеточных препаратах, которые вводили или будут вводить Шумахеру. Однако он не исключил, что модное понятие «стволовые клетки» и имя известного всей планете гонщика использовали как некий рекламный трюк для привлечения внимания к клинике.

Пионер клеточной медицины

Руководит лечением Шумахера местный пионер клеточной медицины, 69-летний профессор Филипп Менаше из отделения сердечно-сосудистой хирургии больницы. Еще в 2000 году медик разработал и провел трансплантацию стволовых клеток — у пациента был инфаркт миокарда.

Но кульминация карьеры Менаше пришлась на 2014 год. Тогда в сотрудничестве со специалистами больницы Сент-Луис он провел «в величайшем секрете» имплантацию сердечных клеток, полученных из эмбриональных стволовых клеток человека. Эксперимент, повторенный еще на пяти пациентах, подтвердил эффективность и безопасность такого метода. Однако затем, по неназванным причинам, его прервали.

29 декабря 2013 года Шумахер выехал за пределы трассы на горнолыжном курорте Мерибель во французских Альпах. Споткнувшись об скрытый под снегом камень он упал и ударился головой о выступ скалы. Удар был такой силы, что защищавший голову гонщика шлем раскололся. Медики провели две нейрохирургические операции, затем его ввели искусственную кому и подключили к аппарату вентиляции легких.