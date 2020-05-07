Лечение пациентов с заботой о врачах. «Крокус Экспо» и «Патриот» примут почти 3 тысячи больных COVID-19

«Крокус Экспо», расположенный в подмосковном Красногорске, переоборудовали под госпиталь. За неделю там развернули 1040 коек для больных COVID-19. Сейчас там есть все, что нужно таким пациентам. Принять зараженных коронавирусом готовы и в новом стационаре, который создали на базе КВК Минобороны России «Патриот» — там уже заработали первые 50 коек, еще больше тысячи откроются через 10 дней.

Больница появилась внутри выставочного центра по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. К работе приступили в ночь на 30 апреля и за неделю под госпиталь переоборудовали огромное выставочное пространство. На площади 18 тысяч квадратных метров развернули всю необходимую больничную инфраструктуру.

Вот так «Крокус» выглядел неделю назад, когда работы только начинали. Источник фото: телеканал «360»

Глава региона отметил, что в Подмосковье до сих пор наблюдается высокий показатель пациентов с коронавирусом, которым требуется госпитализация. И сейчас главная задача — обеспечить койками всех, кто в них нуждается.

Здесь, в „Крокусе“, мы при федеральной поддержке буквально за несколько дней собрали госпиталь, включающий в себя в том числе реанимацию, ИВЛ, кислород. Все, что нужно, уже находится в этом госпитале — лекарства и средства защиты Андрей Воробьев.

Для пациентов предусмотрены палаты на четверых человек, туалеты, а также различные диагностические кабинеты. Всего в «Крокус Экспо» 1040 коек, 120 из них — реанимационные, оснащены аппаратами ИВЛ. Они предназначены для тех пациентов, у которых на стадии долечивания ухудшилось состояние. Остальные койки предусмотрены для выздоравливающих пациентов, которые находятся в состоянии легкой и средней тяжести.

Госпиталь в «Крокус Экспо» является филиалом Красногорской больницы.

«По сути, это военно-полевой госпиталь. Он сделан в современных условиях: бокс на четверых больных, душ, туалет, умывальник, комната приема пищи и как минимум по два медработника на одну палату. Если сейчас удастся разорвать цепочку контактов и этот госпиталь обеспечит людям возвращение в нормальную жизнь, значит, можно считать, что задача выполнена», — рассказал «360» заведующий приемным отделением филиала Красногорской городской больницы Александр Кангун.

Сейчас в госпитале ведут работы по обустройству палат и санузлов, доделывают проводку и монтируют ограждения. Они завершатся уже через несколько дней — тогда госпиталь будет готов принять первых больных. Об этом «360» рассказал главврач Красногорской городской больницы № 1 Константин Соболев.

Мы планируем открыть госпиталь 12 мая, в этот день у нас должен заработать первый аппарат КТ, а второй — 14 мая. При этом начнет действовать лаборатория, где можно будет провести весь комплекс анализов — и биохимический, и общий анализ крови, что особенно важно для тяжелых больных Константин Соболев.

Как выглядят боксы

Над госпиталем работали, основываясь на подобном опыте по созданию таких больниц. Команда развертывала койки с учетом современных требований для организации коронавирусных центров, а также с учетом санитарных норм и правил работы инфекционных отделений.

За основу брали концепцию долечивания пациентов, у которых есть проблема с воздухообменом и кислородной недостаточностью. Один полубокс рассчитан на четырех человек, кислород подведен к каждой кровати. В каждом полубоксе есть телевизор, кулер, стол, стулья. Два полубокса совмещены между собой специальными шлюзами. В них есть все необходимое для пациентов: можно принять душ, сходить в туалет, умыться. Таким образом, больные не гуляют по госпиталю, что позволяет сократить контакты. Чтобы пациенты не засиживались и могли прогуливаться по палате, боксы сделали просторными — восемь метров на человека.

Госпиталь оборудован уникальной системой вентиляции — она разделяет комплекс на зеленую (чистую) и красную (грязную) зоны, воздух из которых не будет смешиваться. В зеленой зоне станут проживать и питаться сотрудники. В красной зоне будут находиться только пациенты с коронавирусом. На площадке установят два компьютерных томографа, пять аппаратов УЗИ, шесть ЭКГ. Заработает лаборатория с полным клиническим и биохимическим анализом крови.

Константин Соболев подчеркнул, что в «Крокусе» будут созданы комплексные бригады — пациентов станут смотреть и консультировать врач-терапевт, инфекционист, пульмонолог. Кроме того, медиков госпиталя будут консультировать специалисты федерального центра.

У нас будет налажена интерактивная связь, поэтому всегда можно будет проконсультироваться со всеми специалистами на уровне областного и федерального центров, где работают крупные ученые, профессора Константин Соболев. главврач Красногорской городской больницы № 1

Готовы и запасы лекарств, которые сегодня используют для лечения коронавируса. Сейчас они находятся на складе в «Мособлмедсервисе» и Красногорской городской больнице № 1. Когда начнется прием больных, медикаменты станут поставлять в аптеку, которая расположена в чистой зоне. Специально для этого там предусмотрен отдельный въезд-выезд.

Еще одна особенность госпиталя заключается в том, что в нем абсолютно все кровати функциональные. Одни оснащены электрическим приводом, а другие — механическим. На каждой из них находится физиологический матрас.

Забота о врачах

В госпиталь уже начали набирать штат сотрудников. Сейчас идет обучение медиков работе с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Они будут работать посменно — в соответствии с графиком, допустимым в ковидных центрах. Проживать медики станут в гостинице, которая находится при «Крокус Экспо». Их расселили по специальному алгоритму: уже при приеме на работу из врачей сформировали бригады. Они были сгруппированы в соответствии с уровнем подготовки, возрастом и функциональностью — кто чем занимается.

В госпитале созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности сотрудников.

«Все врачи, которые наблюдают за пациентами, будут находиться в специальных защитных одеждах. Среднемесячная потребность таких комплектов — 40 тысяч. Мы их получаем сегодня, все они очень хорошего качества. Проблем с защитой у врачей не возникнет. Медики будут жить в гостинице, где установлена специальная аппаратура, с помощью которой врачи будут проходить обработку, приходя из грязной зоны», — пояснил Константин Соболев.

Специально для медперсонала предусмотрено питание — его будут готовить на пищеблоках «Крокус Экспо» отдельно от еды для пациентов. Разделение необходимо, потому что рацион врачей требует своих особенностей, как и диета пациентов. Для больных продумана своя линейка питания, которую разработали совместно с диетологом.

Самое ценное и самое важное — это врачи. Я с ними общался, часть из которых мои земляки, что очень приятно, которые приезжают, спасают жизни. Поэтому спасибо вам дорогие врачи, низкий поклон Андрей Воробьев.

Борьба с коронавирусом в «Патриоте»

Еще один госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией откроют базе конгрессно-выставочного комплекса Минобороны России «Патриот». Он находится в Одинцовском округе Подмосковья — ремонтные работы по созданию новой больницы для пациентов с COVID-19 начались две недели назад.

Площадь «Патриота» — 75 тысяч «квадратов». На этой территории развернут 1420 коек, в том числе 20 реанимационных. 50 из них уже открыты, остальные будут готовы через 10 дней. К каждой проведут кислород, а специально для пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, предусмотрят аппараты искусственной вентиляции легких.

Работать в стационаре станут не военные медики, а врачи из Одинцовской больницы — всего около 300 человек.

В Подмосковье постоянно появляются дополнительные больничные койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. В рекордные сроки переоборудовали почти два десятка отделений, при этом стройка новых клиник ведется круглосуточно. В Звенигороде за 18 дней создали больницу-трансформер. Госпитали для больных с COVID-19 появились также в Дмитрове, Клину, Подольске, Бронницах, Одинцове, Наро-Фоминске, Химках, Балашихе, Жуковском, Солнечногорске, Талдоме и Егорьевске.