Маленькой американке с «маской Бэтмена» сделали новую операцию в Краснодаре. Лечение становится все тяжелее

В Краснодаре провели еще одну операцию маленькой американке Луне Феннер — девочке с родимым пятном в виде «маски Бэтмена». В этот раз ребенку удаляли родимое пятно на левой щеке. Ее мама Кэрол Феннер рассказала «360», как прошла операция и почему лечение со временем становится все более стрессовым.

По словам Кэрол Феннер, операция прошла хорошо. Луна хорошо себя чувствует, много ест, у нее ничего не болит. Правда, девочка выросла и начинает все больше осознавать все, что с ней происходит.

Каждая операция не становится для Луны менее стрессовой, скорее наоборот. Ребенок растет. Теперь малышка знает, что с ней будут делать в клинике, поэтому лечение для нее становится все тяжелее. Когда Луна была малышом, ее просто брали, делали операцию и все необходимое — и все. Теперь же она понимает все, что происходит Кэрол Феннер. мама Луны Феннер.

По словам Кэрол, у дочки в Краснодаре уже появились подружки. Прошел уже год с тех пор, как они впервые приехали в Россию. Американка говорит, что за это время успела полюбить южный город.

Источник фото: личный архив Кэрол Феннер

«Мы не знаем, когда будет следующая операция. У нас должна пройти вторая часть операции, которую проводили вчера. Нужно будет провести трансплантацию кожи. То есть возьмут кусок кожи с тела Луны и перенесут на то место, откуда убрали невус (родимое пятно — прим. „360“). Обычно операция происходит через 15-20 дней после удаления невуса, но все зависит от того, как ребенок будет восстанавливаться, как будет заживать тело», — пояснила мама Луны.

Она добавила, что они с дочерью вернулись в Россию 15 сентября и пробудут в Краснодаре три месяца — до декабря. Дольше американки остаться не могут из-за выданной им визы. В этот раз, по словам Кэрол, власти дали разрешение на въезд только ей и Луне. Отец и бабушка девочки остались в США из-за ситуации с коронавирусом.

«Это стрессовое время для всех. У меня много друзей во Флориде, кто заразился COVID-19. Это серьезная вещь. Из-за этого было тяжело вернуться в Россию, так как все границы закрыты. Получение разрешения на выезд от государства заняло время. Люди из клиники нам очень помогали с этим», — заключила мама Луны.

Кэрол с дочкой впервые приехали в Краснодар осенью прошлого года. Американские врачи в помощи отказали, но за лечение девочки с опасным родимым пятном пообещал взяться врач из России. В октябре 2019 года Луне Феннер сделали первую операцию, удалив часть невуса на лбу. Сейчас лечение продолжают. Для достижения результата краснодарским врачам понадобится 12-18 месяцев. За это время Луна Феннер должна перенести до восьми операций.