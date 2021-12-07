Лечение ковида плазмой признали устаревшим. В России уже есть более эффективная альтернатива

ВОЗ порекомендовала не лечить пациентов с COVID-19 переливанием плазмы крови. Организация посчитала этот метод затратным и малоэффективным. Медики уверены, что переливание плазмы может даже навредить пациенту, поэтому предпочтение стоит отдать более современным методам.

Всемирная организация здравоохранения порекомендовала не лечить пациентов с COVID-19 с помощью переливания плазмы крови переболевших людей. Специалисты организации заявили, что их ожидания не оправдались. Исследования говорят о том, что переливание плазмы не помогает выживанию, а также не уменьшает потребность в искусственной вентиляции легких. На него приходится тратить много времени и денег.

По этим причинам ВОЗ рекомендовала отказаться от этого метода лечения пациентов в легкой форме. То же самое касается и тех, чье состояние критическое.

Новые рекомендации подготовила группа международных исследователей. Они провели 16 исследований, в которых участвовали 16 тысяч пациентов. Работа показала, что все заболевшие предпочли бы не переливать плазму.

Устаревшая методика

Лечение плазмой стали применять в первые месяцы пандемии. Выздоровевшие с достаточным количеством антител класса IgG могли прийти на помощь больным и получить вознаграждение.

Переливание плазмы использовали для лечения далеко не каждого пациента. Заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал «360», что ее применяли для больных, у которых могло развиться тяжелое течение болезни, а не у тех, кто оказался в реанимации. При этом плазма используется, когда коронавирус совсем недавно проник в организм.

«В ней в высокой концентрации содержатся антитела против вируса, и если применять эту терапию на ранних этапах, то заболевание не будет развиваться. Если успеть применить ее вовремя, то от плазмы будет положительный эффект», — объяснил Вознесенский.

Однако за почти два года пандемии способы лечения больных ковидом усовершенствовались. Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков рассказал «360», что применение плазмы переболевшего человека — это архаичный способ. По его словам, больных сейчас чаще лечат моноклональными антителами, которые нейтрализуют вирус более специфически. Их так же, как плазму, вводят в организм, но для такого лечения нужна небольшая доза.

Нет нужды в переливании плазмы, потому что когда вы переливаете плазму, то переливаете белки крови, которые могут вызвать анафилактические явления. Если же давать моноклональные тела, то вирус адресно уничтожается Петр Чумаков.

Одна из сложностей лечения плазмой — это контроль запасов. Чумаков отметил, что по ошибке можно перелить пациенту возбудитель болезни, например, вирус иммунодефицита человека либо гепатит C и B.

«Это дорого и опасно. Гораздо проще дать человеку препарат моноклональных антител против ковида», — рассказал Чумаков.

В отличие от плазмы, моноклональные антитела очищены от всего ненужного. Концентрация антител в них также намного больше, чем в плазме.

Лечение больных

Помимо плазмы и моноклональных антител, пациентов с ковидом в больнице лечат и другими способами. Чумаков отметил, что пациентам дают антикоагулянты, которые предотвращают развитие тромбоза.

Специалист также отметил, что на рынок постепенно выйдут новые препараты против ковида. В частности, медикамент от компании Pfizer. Препарат способен подавлять белок коронавируса, который ответственен за репликацию генома. Медикамент также будет использоваться для профилактики инфекции.

В России разработан свой препарат для профилактики и лечения ковида. Это «Мир-19», который вводится интраназально. В его состав входит действующее вещество — малые интерферирующие РНК, а также пептид — носитель. Медикамент останавливает репликацию вируса и предотвращает тяжелые формы развития инфекции.