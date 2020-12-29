Лебединая верность останавливает поезда. Почему птицы горюют по умершим партнерам

Лебедь погиб на железной дороге в Германии — и это привело к тому, что остановились 23 поезда. Они ждали, пока с путей уберут партнера птицы, который отказывался улетать сам. Лебединая верность широко известна, но на самом деле такая привязанность свойственна многим птицам. И она не так романтична, как может показаться.

Лебедь на путях

Когда в полицию доложили о лебеде, стоящем на железнодорожных путях, правоохранители даже инициировали «особую спасательную операцию». Это произошло 23 декабря на дороге, соединяющей Кассель (земля Гессен) и Геттинген (земля Нижняя Саксония), передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции.

Выяснилось, что два лебедя зашли в район высокоскоростной железной дороги, и один из них погиб. Его, вероятно, ударило током. Его партнер не улетел с места, а остался около тела. Специалисты пытались выманить лебедя, но он не поддавался. Пришлось даже вызывать пожарных из гессенской коммуны Фульдаталь, которые подняли птицу с помощью специального оборудования.

Из-за спасательной операции пришлось остановить 23 поезда. Вагоны оставались неподвижными около часа. Потом птицу поймали и выпустили на реке Фульда.

Источник фото: Bundespolizei

Природа не терпит пустоты

Орнитолог Вадим Мишин объяснил «360», что лебеди — избирательные и моногамные птицы. Они действительно не сразу ищут себе новую пару после гибели предыдущей. Однако нельзя утверждать, что лебедь теперь никогда не найдет себе партнера. Известно точно, что в этом сезоне он не будет с кем-то соединяться. Но пройдет год, два, и тогда птица создаст новую пару, ведь «природа не терпит пустоты».

Это та же самая химия, что и у нас с вами. Мы не так далеко ушли друг от друга <…> В вопросах отношений мы бываем очень схожи. Человек от лебедя отличается многовариантностью отношений. Не существует таких видов привязанностей, которые особь человеческая не испытывала. В этом отношении животные более стабильны Вадим Мишин.

Моногамия наблюдается у большинства птиц. Лебеди, аисты, орлы, грифы соединяются в пары на несколько лет. В отдельных случаях — на всю жизнь. Но есть случаи, когда отношения длятся только один сезон, а расставание происходит после выведения и выкармливания птенцов. Например, так делают гуси.

Но внимание людей больше направлено на лебедей, потому что они красивые и яркие. Вряд ли бы кто-то говорил о моногамии уток, если бы партнер одной особи умер на железнодорожных путях.

Мишин также объяснил, почему некоторые птицы остаются вместе на сезон, а другие — на всю жизнь. По его словам, это связано с продолжительностью жизни. Певчим птицам «некогда думать на всю жизнь». Ведь в разные зимние сезоны у них выживает только половина популяции. У лебедей, например, продолжительность жизни 30 лет. У них есть время, чтобы думать о долгих отношениях.

Легенды о верности

В разные годы появлялись новости о том, как конкретно лебеди переживают разлуку с партнером. В ноябре 2020 года в Лондоне самка лебедя-шипуна по кличке Миссис Ньюби нашла себе пару. Это случилось спустя четыре года после расставания с предыдущим партнером — лебедем Мистером Ньюби. Птицы соединились в 2010 году, а в 2016-м Мистер врезался в многоквартирный дом и разбился насмерть на глазах у своей партнерши.

В 2015 году в Нижнем Новгороде умер лебедь Гвидон. Тогда в зоопарке «Лимпопо» умерла его партнерша Царевна — ее сгубили посетители зоопарка. Кто-то угостил ее хлебом, в котором была швейная игла. У Гвидона началась депрессия, из-за чего за ним начали пристально смотреть сотрудники зоопарка. Но спустя месяц он умер, не справившись с тоской.