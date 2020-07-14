На Патриарших прудах погиб один из двух белых лебедей. Местные жители не верят в случайность и требуют наказать виновных, а также выгнать «чужаков» из их района. Однако полиция лишь разводит руками — на записях камер видеонаблюдения птицу никто не трогал. Птицу могла погубить пневматическая пуля или белый хлеб.

Во вторник, 14 июля, в официальном сообществе Патриарших прудов в Facebook и Instаgrаm появились сообщения о том, что один из лебедей, живущих на пруду, погиб. На протяжении многих лет эти величественные птицы украшали скверик в центре Москвы, поэтому после смерти лебедя местные жители взбунтовались — они уверены, что это было убийство.

«Негодяи! Покиньте наш пруд, наш район и никогда не возвращайтесь! Мы, жители Патриарших, требуем, чтобы никого не подпускали к воде! Требуем усилить патрулирование парковой и прибрежной зоны! Круглосуточно!» — написали в аккаунтах.

Также сообщается, что местные жители направили обращение в департамент культурного наследия при правительстве Москвы и в другие ответственные инстанции, чтобы разобраться с этим вопросом.

Нашла погибшую птицу местная жительница Анна Брейн, когда пошла на пробежку с соседками рано утром. Труп лебедя лежал у воды, недалеко от павильона на территории сквера.

«Я смотрю — один лебедь на пруду. Начинаю второго искать глазами. И понимаю, что его нет. А потом я вижу его труп, лежащий на берегу, и все. <…> Рана у него была, а крови не было», — рассказала она «360».

Анна Брейн добавила, что рядом с тушкой лежал хлеб и виноград — «в каком-то нереальном количестве, то есть так не подкармливают». На груди у птицы была рана неизвестного происхождения.

По словам Брейн, с тех пор как ресторан в павильоне на Патриарших закрылся, лебедями занимались сами местные жители.

«В этом году из-за того, что ресторана нет, нашим историческим достоянием, жемчужиной Патриарших, никто не озаботился. И инициативная группа местных жителей скинулась и на свои деньги приобрела из питомника двух молодых лебедей, домик для этих лебедей», — рассказала она.

Так выглядели лебеди на Патриарших до сегодняшнего дня.

Анна Брейн также сказала, что сейчас в районе Патриарших прудов жить стало неспокойно.

«Когда мы в 07:00 приходим на спорт и навещаем лебедей, постоянно нападения то пьяных, то неадекватных. Круглосуточный патруль никто не вводит, а надо бы», — заключила она.

Пневматика или белый хлеб

Полицию вызвали сотрудники «Автомобильных дорог», которые также увидели труп лебедя. Правоохранители приехали на место и забрали тушку на экспертизу. В пресс-службе МВД подтвердили «360», что они выезжали по звонку, но никаких признаков жестокого обращения с животными не нашли.

«Птица мертвая, посмотрели по видео — ничего противоправного в отношении нее не совершали. Люди подходили, кормили, бросали там хлебушек. Птица потом вышла на берег, в какой-то момент упала, и все», — сказал представитель пресс-службы.

Орнитолог и основатель приюта для птиц «Орнитарий» Вадим Мишин рассказал «360», что наиболее частой причиной смерти водоплавающих птиц в городах остается то, что их все время подкармливают белым хлебом, который таким птицам противопоказан.

Из-за белого хлеба у них происходит ожирение внутренних органов, в результате отказывает сердце, печень, могут происходить инфаркты, инсульты Вадим Мишин орнитолог и основатель приюта для птиц «Орнитарий».

Причем избежать этого очень легко — водоплавающих птиц можно кормить обычным сухим кормом для кошек и собак, так как он не тонет сразу, не вредит окружающей среде, а главное, полезен для птицы и содержит питательные вещества, которые ей необходимы.

Травма на теле птицы с фотографии может свидетельствовать именно о потенциально неправильном кормлении, считает ветеринар-орнитолог Наталья Анисимова.

«Мне показалось, что в области киля (вырост в области грудины у птиц — прим. ред.) эта рана. Такое бывает из-за того, что птица сильно похудела и лежит все время на этой кости, и она просто-напросто натертая», — сказала она.

И в таком случае смерть лебедя сложно назвать внезапной, так как подобные травмы появляются из-за плохого самочувствия. Но местные жители вряд ли могли понять, что лебедь похудел и страдает, — для этого птицу надо как минимум потрогать.

Вторая по частоте причина гибели птиц в городах — выстрелы из пневматического оружия, которое все шире распространяется из-за того, что в ряде случаев на него не нужно специальных разрешений.

«Пулька может попасть внутрь, и хорошо, если в грудину и там затянется. Потому что она может попасть в шейный отдел, в легкие, трахею, в брюшную полость… Тогда происходит воспаление и загноение, и животное будет мучиться вплоть до месяца», — заключила орнитолог.