Чем мы это заслужили? Пара слов о YouTube-шоу CommentOut

Как превратится из неплохого юмориста в автора шоу о хамстве и кале? Колумнист «360» изучает карьеру одного из создателей сатирического «Реутов ТВ».

Источник фото: YouTube

Новый выпуск шоу Юрия Дудя не затрагивает никаких острых тем, зато снят в фирменной ностальгической манере. На этот раз Дудь «отматывает» всего на несколько лет назад. Главными героями выпуска «Реутов ТВ» стали создатели одноименной пародийной программы, выходившей в начале десятых.

Борат на наш лад

Один из первых хитов российского сегмента YouTube перекочевал на видеохостинг с телеканала «2×2». Ядром проекта были продюсер Михаил Федоров и два неразлучных «провинциальных журналиста» — Илья Огурцов и Анатолий Шмель, в чьих образах выступали комики Сергей Мезенцев и Владимир Маркони.

Дураковатые, неуклюжие, чересчур наивные — эти «Бораты» отечественного разлива прославились благодаря неподдельно смешным интервью с ничего не подозревающими людьми. Их жертвами становились все подряд: от пляжного хулигана до мэра небольшого города.

Проект был не слишком оригинальный, но успешно локализовавший зарубежные образцы юмора для российского рынка. Закончился он предсказуемо — ссорой участников. Спустя семь лет, Мезенцев и Маркони не общаются, но по-прежнему работают в шоу-бизнесе, а Миша Федоров работает в мастерской по производству мебели.

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В массе комментариев под роликом Дудя хорошо заметно общее настроение: симпатию вызвал лишь вечно бывший за кадром работяга Федоров. Удивляться не стоит — в некоторые моменты интервью Огурцов-Мезенцев выглядит озлобленным на весь мир, самовлюбленным неудачником, чья карьера еще «только в самом начале», а Маркони больше похож не на юмориста, а на одного из гламурных персонажей, которых он сам же ранее пародировал.

Выпуск оставляет горькое послевкусие. Грустно, когда талантливые люди не добиваются успеха, но еще грустнее, когда этот успех становится для них роковым. Пройти испытания медными трубами славы и шальных денег дано не каждому. Особо печально, когда в процессе построения карьеры в разные стороны разлетаются не щепки, а обломки личных отношений.

Хотя Мезенцев честно берет на себя ответственность за развал их экранного дуэта, Маркони до сих пор не может простить ему этот поступок и с легким презрением отзывается о нынешних работах своего бывшего напарника. Хорошо видно, что боль от этого «предательства» еще не прошла.

Впрочем, Маркони и сам хорош. У него, и его «заклятого друга» сейчас есть собственные шоу на YouTube. Но если «Сережа и микрофон» довольно камерный проект, где Мезенцев беседует с прохожими на улицах разных городов, то Маркони ведет популярную программу CommentOut с участием звезд.

Оно настолько успешно, что в топе YouTube вполне может побороться за пальму первенства с самим Дудем. Например, последний выпуск, в котором соревнуются комик Данила Поперечный и певица Ольга Серябкина, набрал под три миллиона просмотров. Вот только какой ценой достигнута эта слава?

Успех любой ценой

Не то чтобы «Реутов ТВ» отличался особой тонкостью шуток. Например, в одном из выпусков, Илью Огурцова (Мезенцева) насилует озабоченный медведь. В отличие от интервью, это, видимо, постановка. Туалетного юмора, связанного с сексом и гениталиями также хватает, но он хотя бы разбавляется более серьезной сатирой.

Из интервью с Дудем становится понятно, что Федоров выполнял роль строгого критика и цензора, который помогал комедийному дуэту «фильтровать базар». На что способен Маркони в одиночку, хорошо видно по его CommentOut.

Напомню суть передачи: приглашенные знаменитости подключают свои смартфоны к большим экранам. Затем они наугад выбирают карточку с названием Instagram медийной личности. Дальше выбор: либо оставить оскорбительный и пошлый комментарий со своего аккаунта (текст заранее придуман авторами шоу) или принять наказание, зачастую, не менее пошлое и унизительное.

Бывает, звездам везет. В набравшем свыше шести миллионов просмотров выпуске с Федором Смоловым и Ольгой Бузовой наказанием футболисту стал перевод 400 тысяч рублей на ремонт сельского Дома культуры. А вот Бузовой повезло меньше, ей в число прочего было предложено отправить Вике Лопыревой такой комментарий про сестер Хачатурян: «Это же как надо не любить секс, чтобы так поступить с отцом. Сестры — дизлайк».

В итоге Бузову наказали избиением тапка в костюме таракана и имитацией орального секса: Смолов тер большую морковку прямо ей в рот. Уморительно? Но это еще не предел фантазии наших шоуменов.

В новом выпуске уже певице Серябкиной предлагалось написать главе МИД России Сергею Лаврову грубой комментарий про его заднее место, а руководительнице Russia Today Маргарите Симоньян хамское замечание про героических пилотов лайнера А321. Позвольте их полностью не приводить, а лучше описать наказание за отказ от подобных заданий.

Для начала, после долгих уговоров, Поперечный лично засунул своей партнерше по шоу коробок с настоящим калом. Затем ее пытались развести на показ груди незнакомцу, но на обнаженку не согласился даже Поперечный — в его случае специально приглашенный участник шоу должен был рассматривать гениталии комика.

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Как вам, мало или уже достаточно? С горечью вспоминается человек, при всех недостатках бывший на голову выше современных юмористов. Михаил Задорнов высмеивал американцев за любовь к юмору ниже пояса, основанному на сексе и телесных выделениях. В жизни все оказалось ровно наоборот. Можете ли вы представить, чтобы в американском шоу предлагалось отправить оскорбительный комментарий, например, Майку Помпео?

А вот русскоязычный YouTube, лишенный хоть каких-то стандартов (пусть и не лучших) задаваемых на нашем телевидении, оказался воротами в мир самого гнусного и низкопробного юмора. Примечательно, что CommentOut делают люди имеющие отношение к продукции «Первого канала». Проект «Чикен Карри», где на главных ролях известный юморист Александр Гудков, связан с «Вечерним Ургантом» — об этом говорит сам Маркони в интервью у Дудя.

Вспоминается трагикомедия «Идиократия», в котором оглупевшее до скотского состояния население США с восторгом смотрит на киноэкранах фильм «Задница»: полтора часа на экране им демонстрируется именно эта часть тела. Пророческий сюжет, словно бы снятый про CommentOut и его зрителей, вот только между гениталий и генитальных шуток вдобавок мелькает лысина когда-то неплохого комика.

Ужасно жаль, что автором и лицом такого проекта стал такой не лишенный таланта человек как Маркони. И от этого даже грустнее, чем от бесславного финала яркого дуэта Ильи Огурцова и Анатолия Шмеля.

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