Лазейка от службы. Зачем армия упростила раннюю демобилизацию

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому начался осенний призыв в армию. Согласно тексту документа, с октября по декабрь на срочную службу отправятся 132 тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Новобранцы начнут служить по новым правилам, которые внесли в закон в закон «О воинской обязанности и военной службе». Теперь призывники могут досрочно демобилизоваться и не пользоваться правом на отсрочку. Зачем ввели поправки и будут ли они работать — в материале «360».

Источник фото: РИА «Новости»/Виталий Аньков

Демобилизация

Согласно новым правилам, гражданин сможет досрочно уволиться из армии. Это может произойти в случае, если он является сыном или родным братом погибшего в бою военнослужащего. То же касается и близких родственников военных, которые погибли во время прохождения военных сборов.

Также у людей, призванных в армию до 1 сентября 2019 года, есть возможность уволиться досрочно, если основания для этого возникли в период прохождения службы. Поводы для увольнения: болезнь кого-то из родственников, которые нуждаются в постоянном уходе; опекунство несовершеннолетнего родного брата или сестры при отсутствии других лиц, которые могут содержать родственников.

Также среди причин для увольнения значится ситуация, если мужчина становится единственным человеком, который может заниматься воспитанием родившегося ребенка. В списке поводов для демобилизации есть пункт, согласно которому от службы освобождается мужчина с двумя и более детьми, а также тот, у чьего ребенка в возрасте до трех лет инвалидность.

Отсрочка

Поправки коснулись и пункта про предоставление отсрочки от армии. Теперь мужчины, которые имеют право на освобождение или отсрочку от призыва, смогут пойти служить, если захотят. Для этого нужно подать заявление в призывную комиссию.

Изменения коснулись родных братьев или сыновей военных, погибших на службе, а также студентов очной формы обучения и обладателей ученой степени.

Источник фото: РИА «Новости»/Евгений Биятов

Не модно не служить

Внесенные изменения могут показаться подозрительными, ведь раньше службы в армии зачастую боялись и пытались избегать, а теперь гражданам предоставили однозначно положительные возможности.

Военный эксперт Борис Усвяцов в беседе с «360» объяснил, что с помощью таких поправок российское правительство хочет перейти на формат контрактной армии.

Подводных камней нет. Есть большое желание иметь контрактную армию. И количество призывников сокращается, поэтому те, кто хочет служить, — пусть служат, кто не хочет — пусть сегодня не бегают [от призыва] Борис Усвяцов.

Усвяцов напомнил, что раньше было круто не служить, но сейчас все изменилось и многие мужчины призывного возраста добровольно хотят пойти на службу. Причем делают это даже те, у кого нет военной кафедры в институте.

По словам военного эксперта, не следует искать подводные камни в изменениях, которые вступили в силу. Военнослужащий, желающий демобилизоваться раньше срока, тоже не столкнется с какими-то проблемами, например, когда его документы намеренно не подписывают долгое время, чтобы он полностью отслужил свой срок. «XXI век — документооборот сократился до минимума. Сейчас в электронном виде. Это не является основанием для беспокойства», — уверен Усвяцов.

Собеседник предположил, что государство пошло на такие меры из-за безработицы среди молодежи в небольших городах и селах. Армия же дает специальность людям, которые не могут получить профессию на гражданке.

Экспериментальные поправки

Военный эксперт Центра военно-политической журналистики (ЦИГР) Владимир Орлов рассказал «360», что поправки в законе — это эксперимент.

Это некий эксперимент, при котором хотят посмотреть некую социологию, как она пойдет. Не думаю, что именно в отсрочках это будет большой процент [людей, которые будут пользоваться этим правом] Владимир Орлов.

Бюрократии, которая может постигнуть призывника, желающего демобилизоваться раньше, не будет, уверен специалист: «В армии хватает бюрократии, но в подобных ситуациях все вопросы решаются довольно быстро».

Орлов отметил, что поправки нужны, чтобы «популяризировать престиж воинской службы» в российских Вооруженных силах.

Расширение возможностей маневра

Военный эксперт Борис Юлин в разговоре с «360» отметил, что служба в армии необходима для работы в силовых и государственных структурах. То есть до поправок некоторые молодые люди еще в военкомате лишались возможности работать в силовых ведомствах, а теперь у них появился шанс.

«Выгоды для государства я не вижу никакой. С одной стороны, педалируется тема, что, мол, все должны отслужить в армии, без этого невозможно сделать карьеру в госслужбе. С другой стороны, постоянно педалируется тема, что „давайте переходить на наемную армию, контрактную“. Эти вещи противоречат друг другу», — сказал Юлин.