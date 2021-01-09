Трое погибших и выживший подросток. Главное о сходе лавины под Норильском

Снежная лавина накрыла здания с людьми на горнолыжной базе «Гора отдельная» под Норильском. Поисковые работы продолжались всю ночь. Спасатели нашли тела троих погибших и подростка. Школьник сейчас находится в реанимации. Теперь следователям и прокурорам предстоит разобраться во всех обстоятельствах.

Горнолыжную базу засыпало снегом вечером 8 января. На место отправили сотрудников Сибирского регионального поисково-спасательного отряда и технику. Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю Алена Аликсишина сообщила, что люди могут находиться в одном из коттеджей, который оказался под лавиной. После прибытия спасателей в соцсетях стали появляться кадры со склона, где специалисты раскапывали сугробы.

Затем появилась информация, что два человека смогли самостоятельно выбраться. Их отправили на осмотр к врачам. Первым спасателям удалось найти под снегом подростка, которого также передали медикам. У школьника диагностировали переломы и обширное обморожение. Его положили в реанимацию.

Сначала спасатели считали, что спасли девушку. Но позже начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Норильска Евгений Панферов уточнил, что речь на самом деле идет о юноше.

Работы стали усложняться из-за погоды. Температура воздуха на склоне опустилась до -23 градусов, а скорость ветра достигала 12 метров в секунду. Руководство комплекса «Гора отдельная» заявило, что лавина накрыла территорию 300 квадратных метров.

На место отправили спасателей Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России. Кроме того, для вылета подготовили самолет Ан-74. Борт прибыл на горнолыжную базу утром 9 января.

Во время поисково-спасательных работ нашли труп женщины с полуторагодовалым ребенком. Затем удалось откопать третьего погибшего. Этот момент попал на видео. Во время съемки работ один из сотрудников МЧС закричал: «Нашли!» Спасатели стали активно копать и достали тело мужчины.

«Мы оперативно создали на месте группировку в 280 человек. Благодаря этому удалось спасти мальчика 14 лет. К сожалению, три человека погибли. На данный момент мы завершили поисково-спасательные работы, нашли всех погибших», — сообщил начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин в эфире телеканала.

После схода лавины СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Правоохранители выясняют все обстоятельства. Кроме того, проверку организовала прокуратура Красноярского края.