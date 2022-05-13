Латвийца хотят посадить в тюрьму за триколор у памятника. Россия готова помочь

Молодого человека, который вышел с российским триколором к памятнику Освободителям в Латвии, поместили под арест. На него завели уголовное дело по статье за оправдание геноцида и преступлений против человечности. Вместе с другими жителями Риги он пытался повторно возложить цветы к советскому монументу. В Госдуме предложили защитить юношу и дать ему российское гражданство.

В Риге молодой человек по имени Александр вышел к памятнику Освободителям с российским флагом. Он хотел повторно возложить цветы к монументу в честь Дня Победы 10 мая, но им тут же заинтересовалась полиция.

После разговора с правоохранительными органами на улице его отпустили, поскольку не смогли привлечь к какой-либо статье. Запрет на демонстрацию символов, которые могут вызвать негативную реакцию в обществе, действовал только 9 мая.

Позднее полиция все же арестовала и допросила парня. По словам его матери, в их доме прошел обыск в рамках расследования по уголовной статье. По ней демонстрация флага России приравнивается к «оправданию геноцида, преступлений против человечности и военных действий». Наказание предусматривает крупные штрафы, принудительные работы и заключение в тюрьму до пяти лет. Правоохранительные органы поместили молодого человека в СИЗО, написал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн назвал молодого человека c российским флагом героем и заявил, что Россия должна приложить все усилия, чтобы освободить его. В качестве возможного варианта — предоставить Александру и его родственникам российское гражданство.

По словам посла России в Риге Михаила Ванина, юноша учится в одном из российских колледжей и планирует продолжать образование в РФ. Посольство готово оказать ему правовую и дипломатическую помощь, писало РИА «Новости».

Полицейские в Латвии в День Победы задержали 35 человек. В общей сложности они составили 49 административных протоколов. Они посчитали нарушением поддержку России и использование советской символики и георгиевских лент. Правоохранительным органам также не понравился костюм шестилетнего ребенка, стилизованный под военную форму. За правонарушение засчитали также надпись «Россия» на одежде, написал «Sputnik Латвия».

Борьба за памятник

В этом году Латвия запретила праздновать День Победы. Сейм страны объявил 9 мая Днем памяти мирных жителей и украинских военнослужащих, погибших на Украине. Праздничные мероприятия и фейерверки 8 и 9 мая оказались под запретом. Сейм также запретил проведение мероприятий у памятников Советской армии.

Несмотря на запреты, горожане возложили цветы к огороженному памятнику, но уже рано утром 10 мая муниципальные службы Риги пригнали в парк трактор, чтобы убрать их. Представитель руководства парка Иева Берзиня заявила, что на его территории прошла уборка для того, чтобы парк выглядел эстетически привлекательно. Она добавила, что службы действовали согласно плану, разработанному Государственной полицией.

Политики остались недовольны «уборкой» цветов. Лидер партии «Согласие» Янис Урбанович назвал произошедшее провокацией, а мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш заявил, что люди выскажут свое отношение к случившемуся на выборах.

На следующий день жители Риги вновь принесли цветы к памятнику Освободителям. Власти пообещали не убирать цветы повторно, а полиция и волонтеры оцепили площадь.

К вечеру у монумента полиция начала задерживать людей с российскими и советскими флагами, исполнявших песни военных лет.

В итоге власти страны предложили снести советский монумент. По словам министра внутренних дел Марии Голубевой, он представляет собой памятник оккупации и вносит раздор. Снос монумента поддержал президент Латвии Эгилс Левитс. Памятник Освободителям он назвал «занозой в латышской душе» и хотел бы, чтобы решение о демонтаже поддержали в том числе и русскоязычные жители страны.

Парламент Латвии разрешил снос памятника в столице. Депутаты сейма решили приостановить действие договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Власти страны и раньше хотели избавиться от монумента, но его защищало соглашение между Латвией и Россией. Финальное решение остается за Рижской думой. Еще в апреле мэр Риги Нил Ушаков заявлял, что памятник находится во владении городского парламента и он не разрешит его сносить.

Российская сторона не осталась в стороне. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что страна готова забрать из Латвии памятник Освободителям, если власти дадут зеленый свет на демонтаж.