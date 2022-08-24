Уничтожение исторической памяти приведет Латвию к украинскому сценарию

В Риге демонтировали памятник советским воинам-освободителям. Местная полиция задержала людей, протестующих из-за сноса монумента. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik, что основная цель латвийских властей — уничтожение исторической памяти, которое может обернуться серьезным расколом внутри страны. Председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин специально для «360» рассказал о перспективах Латвии при ее нынешнем политическом и культурном курсе.

Далее — прямая речь.

Разрушение исторической памяти

Если бы не действия Советского Союза, Латвии вообще не существовало бы как государства: ее суверенитет был бы ликвидирован в соответствии с планом Генштаба вермахта, согласно которому все славянские народы должны были быть порабощены и уничтожены. От славян — поляков, венгров, чехов, русских, украинцев, белорусов и жителей Прибалтики — ничего бы не осталось.

И такие действия Риги в первую очередь стоит расценивать как неуважение к собственной истории, к тем подвигам и героическим действиям советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Мы обязаны сохранять и уважать историческую память. В Прибалтике есть гражданское общество, которое прекрасно помнит историю, поэтому вчера поздним вечером в столице республики протестовали активисты.

Воевать с памятниками, то есть с теми, кого нет в живых и кто не может тебе ответить, — гиблое, аморальное дело. Власти Латвии не имеют никаких моральных принципов, если не постеснялись даже после 9 Мая бульдозером убирать цветы, которые жители возлагали к монументу. Это очередной факт информационной гибридной войны против России. Москва обязана реагировать жестко.

Латвия — вторая Украина?

Если латвийское правительство продолжит закручивать гайки, вести себя аморально, объявлять русскоязычные население неким вторым сортом, лишать политических и иных прав, страну ждет раскол, как мы видели на примере Украины.

Все это чревато тем, что можно забыть о своей уникальной идентичности, о понятии суверенитета. Конечно, проще быть в фарватере НАТО и США, не думать о национальных интересах, не развивать национальную идентичность, исполнять указы Запада, даже если они противоречат собственным национальным, торговым, экономическим интересам.

Отказ от идентичности и исторической памяти так или иначе приведет к расколу, гражданским войнам и формированию нового поколения, которое не будет ничего знать: внешние силы легко могут манипулировать подобным обществом и организовывать революции по примеру Украины.

Однако русскоязычное население помнит, и люди не могут дальше это терпеть. Раскол Прибалтики станет следующим этапом после украинской катастрофы. Скорее всего, мы увидим то же самое в Латвии, все будет происходить по принципам идеологического и политического разделения.

Поэтому власти и гражданское общество там диаметрально противоположны. Защищаться нам приходится уже сейчас — и из-за проблематики фальсификации истории, и из-за актов вандализма.

Эту проблему Россия обязана выносить на уровень ООН, международных организаций и СМИ. Война давно закончилась, но неонацизм стал возрождаться, происходит снос исторических памятников. Это то, о чем предупреждали в ХХ веке: появится новое поколение европейцев, которое забудет об ужасах войны.