Скончался Ларри Теслер. Он сыграл ключевую роль в том, что компьютеры стали доступны широким массам. Этот же программист разработал функцию «вырезать — копировать — вставить». На момент смерти информатику было 74 года. «360» вспоминает, как Теслер делал мир обычных пользователей удобнее.

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Теслер родился в Бронксе в год окончания Второй мировой войны. Он окончил Стэнфорд и начал разрабатывать пользовательский интерфейс — приспосабливать персональную ЭВМ под обычного потребителя. Так информатик налаживал связь человека с техникой. Он также разрабатывал язык программирования, предназначенный для обучения новичков.

Знаменитый программист работал в Кремниевой долине еще в начале 1960-х. Тогда компьютеры были доступны лишь специалистам. В эти же годы информатик с бунтарским характером участвовал в антивоенных демонстрациях, а позже помог основать коммуну хиппи в Орегоне.

Теслер сотрудничал с разными именитыми компаниями, среди которых Amazon, Yahoo и Xerox Palo Alto Research Center (Parc). В последней работал над процессором Gypsy и языком Smalltalk. «Скопировать» и «вставить» впервые реализовали в 1973—1976-х, как раз во время работы над языком программирования Smalltalk-76 в Xerox.

Есть мнение, что Ларри взял за основу старый способ редактирования, когда люди вырезали кусочки текста и приклеивали их в другое место.

«Изобретатель таких команд, как Сtrl+x/Сtrl+c/Сtrl+v; Сtrl+h (вырезать/копировать/вставить; найти и заменить) и многих других — бывший сотрудник Xerox Ларри Теслер. Ваш рабочий день легче благодаря его революционным идеям», — такой текст опубликовали в Twitter организации.

Правда, пионер эры информационных технологий Стив Джобс переманил Ларри к себе в Apple — в то время относительно новый стартап. Очень уж сильно информатика впечатлил Джобс.

В Аррlе Теслер задержался на долгие 17 лет. Там вместе со своей командой разработал язык программирования Object Pasсаl и играл ключевую роль во многих разработках компании, например, в проекте Apple Lisa. Этот компьютер был первой машиной от Apple, которая поставлялась с мышью и графическим интерфейсом. В нее вставили знаменитую команду «вырезать — копировать — вставить». Затем эту функцию получил и первый Macintosh.

Однако именитый программист ушел и из Apple, запустив собственный образовательный стартап. «Это стало практически ритуалом: после того, как ты заработаешь какие-то деньги, ты не выходишь просто на пенсию, а занимаешься тем, что открываешь собственные компании… Есть особый магнетизм в том, что ты можешь поделиться тем, что сам узнал, со следующим поколением», — заявил Ларри в интервью «Би-би-си».

Музей компьютерной истории Кремниевой долины почтил память ученого, опубликовав в Twitter пост с текстом: «Сегодня мы прощаемся с Ларри Теслером. Теслер придумал идею „вырезать — копировать — вставить“, соединив научный подход ученого-информатика с бунтарским видением, полагая, что компьютеры должны быть доступны для всех».