От работы уборщиком до знакомства со всеми президентами США. Как Ларри Кинг стал легендой журналистики

Собственное шоу, дружба с Фрэнком Синатрой и президентами США. Всего этого смог добиться обычный парень из Бруклина, работавший уборщиком. Сейчас имя Ларри Кинга знает практически каждый. Легендарный ведущий и журналист навсегда вошел в историю телевидения. Сегодня он скончался в возрасте 87 лет.

«С глубокой скорбью Ora Media сообщает, что наш основатель, руководитель и друг Ларри Кинг умер сегодня утром в возрасте 87 лет в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе», — сказано в сообщении на его официальной странице в Twitter.

В начале января Кинг попал в больницу с подтвержденным коронавирусом. Тогда друг его семьи говорил, что мужчина ведет упорную борьбу с заболеванием. Кроме того, у звезды американского телевидения были проблемы с сердцем. Он трижды переносил инфаркт. В 2017 году Кинг сообщил о борьбе с раком легких. Спустя два года ему сделали ангиопластику — открытие заблокированных холестерином коронарных артерий. Пока информации о точной причине смерти журналиста нет.

Высочайший профессионал

Ларри Кинг был лично знаком с президентом России Владимиром Путиным. Лидер страны выразил свои соболезнования в связи со смертью журналиста.

«Они неоднократно встречались. Кинг неоднократно брал интервью у Путина. Президент всегда ценил его высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам главы Союза журналистов России Владимира Соловьева, можно только глубоко сожалеть об уходе из жизни Кинга.

«Это был, наверное, один из самых выдающихся, известных во всем мире американских тележурналистов. Во многом мы все, и я в том числе, учились у него тому, как стоит брать интервью, как вести себя в студии», — признался он.

Соловьев подчеркнул, что десятки тысяч выдающихся людей мира прошли через студию телеведущего. Он выразил семье и близким Кинга соболезнования от имени Союза журналистов. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян назвала смерть Кинга ужасной потерей.

«Ларри Кинг. Главная легенда мирового телевидения, его самое известное имя, самое известное лицо. Тонкий, с блестящим юмором, замечательный. Нет слов», — написала она в Telegram.

От уборщика до легенды

Лоуренс Харви Зайгер родился в 1933 году в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из Австрии и Белоруссии. Псевдоним Ларри Кинг ему пришлось взять намного позже из-за работы на радио. Стать радиоведущим он мечтал с самого детства, но сразу после школы ему пришлось прервать обучение. Причиной стала смерть отца, скончавшегося от сердечного приступа. Чтобы содержать мать и младшего брата, Кинг устроился на почту.

Источник фото: РИА «Новости»

Знакомый диктор телеканала CBS посоветовал юноше отправиться в Майами. Там Кингу удалось устроиться на местную радиостанцию WAHR. Долгое время он убирал помещения и наблюдал за работой профессионалов. Началу ошеломительной карьеры Кинга помогла чистая случайность. Как он сам неоднократно говорил, он просто оказывался в нужное время в нужном месте. В мае 1957 года неожиданно уволился один из комментаторов радиостанции. Заменить его было некем, поэтому к микрофону посадили Кинга, который в тот день убирал студию. Эфир получился настолько удачным, что Кингу решили предложить стать ведущим.

С каждым годом популярность журналиста росла, а вместе с тем складывался и имидж. Узнаваемыми атрибутами Кинга стали подтяжки и очки. Причем сначала он носил просто оправу без диоптрий. В 1978 году запустил в Майами ток-шоу Larry King Show, а в 1985-м медиамагнат Тед Тернер предложил ведущему создать аналогичный телепроект на CNN. После этого появилось ток-шоу Larry King Live.

А что это я здесь делаю? Этими словами описывается вся моя жизнь. Ей-богу, временами я чувствую, будто попал в сказку. Хочется ущипнуть себя, чтобы заставить поверить в то, что малыша Ларри Зайгера из Бруклина передают на 22 300 миль в космос, где он отражается от спутника, чтобы потом какой-нибудь житель Тайваня или любой из 200 стран и территорий мира мог наблюдать, как я пристаю к людям с вопросами Ларри Кинг журналист и телеведущий.

Шоу Кинга выходило в эфир целых 25 лет. Оно попало в Книгу рекордов Гиннесса как самое долго существующее на одном и том же канале, с одним и тем же ведущим, выходящее в эфир в одно и то же время. За годы своей работы Кинг успел взять интервью у десятков тысяч политиков, спортсменов и знаменитостей. Вопросы Путину он задавал в 2010 году, тогда тот был премьер-министром. Встреча была организована в формате видеомоста.

Сам Кинг признавался, что считает своим самым необычным гостем бывшего президента ЮАР Нельсона Манделу. При этом журналисту удалось пообщаться с певцом и киноактером Фрэнком Синатрой, который практически не давал интервью и агрессивно относился к прессе. Непринужденная манера Кинга позволяла ему разговорить даже таких людей. В его студии они чувствовали себя легко, поэтому отвечали на самые разные вопросы.

Кинг хорошо дружил не только с Синатрой, но еще и с Марлоном Брандо, Нэнси Рейган и другими известными личностями. Кроме того, журналист был знаком со всеми президентами США, начиная от Ричарда Никсона. Кинг написал несколько автобиографичных книг, изданных на нескольких языках. Одной из его работ стала книга «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно, где угодно». По ней продолжают осваивать азы журналистики будущие интервьюеры.