Порно и свобода Ларри Флинта. Как владелец Hustler боролся за право шокировать публику

Издатель журнала Hustler Ларри Флинт умер в возрасте 78 лет. Свой бизнес он построил на порноиндустрии. Флинт также запомнился людям своими эпатажными выходками, бесконечными судами и борьбой за свободу слова.

Как передает Би-би-си, Флинт скончался в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе в окружении своей семьи. По словам его менеджера, он умер во сне.

Брат Флинта Джимми рассказал, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Мужчина страдал от множества проблем со здоровьем после пережитого покушения в 1978 году, в результате которого у него парализовало нижние конечности.

Революция в порнографии

Флинт родился в 1942 году и вырос в бедности. Он бросил школу после восьмого класса, а потом служил в вооруженных силах и работал на заводе General Motors. В 1968 он открыл вместе с братом стриптиз-клуб Hustler Club в Дейтоне, штат Огайо. К 1973 году стриптиз-клубы были разбросаны по всему штату, и Флинт выпустил информационный бюллетень для их продвижения.

Позже этот информационный бюллетень превратился в журнал Hustler. Издание прославилось тем, что в нем публиковались настолько откровенные снимки, что Playboy на их фоне казался журналом для детей. На страницах Hustler практически отсутствовала цензура и всегда публиковались фото женских гениталий.

На пике популярности, как отметил Reuters, у Hustler был тираж три миллиона экземпляров.

Larry Flynt Publications сейчас выпускает и другие порножурналы наряду с фильмами и другими популярными изданиями.

Флинт владел компанией по производству видео, различными веб-сайтами, казино в районе Лос-Анджелеса и 10 бутиками Hustler. Он также дал лицензию на имя Hustler независимым стриптиз-клубам.

У его порностудии были проблемы, потому что их обвиняли в пренебрежении презервативами во время съемок, что способствовало распространению ВИЧ. Студия отказалась менять свои подходы, выступая за жесткий стиль и правдоподобность.

В какой-то момент оборот его бизнеса составлял 150 миллионов долларов. Когда популярность журналов стала сокращаться, он вложил средства в телеканалы, ориентированные на взрослых, казино и кинопрокат.

Помимо этого, Ларри Флинт даже успел попробовать себя в политике. Он был демократом, а в его журналах отражались либеральные и даже либертарианские взгляды. Однажды он баллотировался в президенты, конкурируя с Рональдом Рейганом, а в 2003 году провел кампанию за пост губернатора Калифорнии.

Споры и эпатаж

Флинт обожал бесить публику и отстаивать свое право на свободу слова. В 1975 году он попал в новости, опубликовав фотографии обнаженной Жаклин Кеннеди. Ее тайком сфотографировали, когда она загорала.

В 1998 году он предложил миллион долларов любому, кто сможет уличить высокопоставленных государственных чиновников США в секс-скандале.

В 2016 году перед выборами он предложил до миллиона долларов за видео или аудиозаписи, в которых Трамп занимается незаконной или «сексуально унизительной» деятельностью. Очень уж он ему не нравился.

Самый известный его спор произошел с евангелистом Джерри Фолуэллом. Тот подал заявление на Флинта на 50 миллионов долларов с иском о клевете. Прототип Фолуэлла использовался в анимационной рекламе, опубликованной в Hustler. В ней персонаж, изображавший евангелиста, говорил, что его первый сексуальный контакт был с матерью. В конечном счете Верховный суд занял сторону Флинта и заявил, что реклама была пародией и защищена поправкой о свободе слова.

Еще раз Флинт шокировал публику, когда опубликовал свою автобиографию. В ней он признался, что его первый сексуальный опыт был с курицей и что в течение рабочего дня он мог заниматься сексом каждые четыре-пять часов.

У Флинта часто были проблемы с законом, он боролся с обвинениями в непристойности или судебными исками, часто превращая выступления в суде в зрелища. Его непристойные высказывания однажды побудили его собственного адвоката попросить судью связать Флинта и заткнуть ему рот.

Однажды он и вовсе заявился в зал суда в подгузнике, сделанном из американского флага. В другой раз он пришел в футболке с надписью: «К черту этот суд».

Череда трагедий

Впрочем, не все в жизни Флинта было гладко. В 1978 году он пережил нападение, когда вместе со своим адвокатом приехал в суд, чтобы принять участие в очередном судебном заседании. Джозеф Пол Франклин, сторонник превосходства белой расы, выстрелил во Флинта и его адвоката за то, что в журнале Hustler были изображения межрасового секса. При этом Франклин так и не был привлечен к ответственности по этому делу.

На фото мужчина, стрелявший во Флинта

В результате стрельбы Флинт был парализован ниже пояса и всю оставшуюся жизнь провел в позолоченной инвалидной коляске за 17 тысяч долларов.

Франклин позже все равно попал в тюрьму за убийства на расовой почве и был казнен в 2013 году. За месяц до его казни Флинт заявил, что не хотел бы его смерти, но хотел бы ему отомстить. Флинт мечтал провести час с мужчиной в одной комнате, имея при себе кусачки и плоскогубцы, чтобы нанести ему такой же ущерб, какой он нанес ему.

После того как Флинта парализовало, ему сделали операцию по имплантации полового члена, чтобы он мог продолжать заниматься сексом.

Помимо этого, порномагнат боролся с наркотической и алкогольной зависимостью, а его четвертая жена умерла от передозировки героина. Его дочь Лиза Флинт-Фугейт погибла в автокатастрофе в 2014 году в Огайо в возрасте 47 лет.