Лариса Гузеева против всех. Главная сваха России объявила войну хейтерам

Актриса и ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева шокировала пользователей довольно грубым постом. Она решила удалить хейтеров, которые уже полгода травили ее за квартиру, и обозначила это событие постом с унитазом. Коллеги по шоу Гузееву поддержали.

Скандальный пост Гузеева опубликовала 5 декабря. Сейчас актриса уже удалила его со страницы, но в Сети его все еще можно найти.

Источник фото: Instagram

«Моим дорогим подписчикам просьба не просматривать этот пост — он для опарышей, которые вдруг выползли в огромном количестве за последнюю неделю. Я в курсе, чей это заказ, и ржу в голос! Эу! Выползайте! Испражняйтесь хором, как привыкли. Ничтожества малолетние, все, что пишете, я возвращаю вашим матерям, усекли? Не спрашивайте потом, за что! За то, что выродки. Начинайте! Ну что, зассали?» — написала Гузеева и предложила свои хейтерам объявиться, предупредив, что личные сообщения удаляет, не читая.

«360» хотел спросить у актрисы, что именно побудило ее к таким решительным действиям, но она не стала отвечать.

«Я даже не буду вам ничего комментировать», — сказала она на вопрос продюсера «360», но в этот раз хотя бы не послала к черту.

После публикации унитаза актриса одумалась и решила просто внести в черный список своих недоброжелателей, а посты под старыми фотографиями, где были неприятные для нее комментарии, удалила. Это событие Гузеева тоже решила отметить постом, на этот раз добрым.

После недавнего негатива Гузеева стала активнее вести свой аккаунт. За сутки она опубликовала пять постов, такого с ней раньше не случалось. По большей части, это рецепты. Но и тут нашлось место негативу. Несмотря на то, что Гузеева объявила об очищении Instagram, ее рецепты оказались по вкусу не всем.

Возможно, она взяла пример со своей коллеги Розы Сябитовой. Та постит у себя в соцсетях советы. Как телеведущая рассказала «360», эта тактика позволяет ей избегать хейтерства.

«Все, что она выкладывает в Instagram, она имеет право это делать, потому что это ее площадка. Если она воюет с хейтерами, значит, на это есть основания. <…> Ее позиция неизменна: „моя страница — как моя квартира“. Лариса бережно охраняет все, что она размещает. Она делает это очень редко. То, что для нее важно, сокровенно. Поэтому ее реакция на квартиру… она эмоциональная, она актриса», — объяснила Сябитова «360».

Телеведущая призналась, что они не общаются за пределами съемочной площадки. Такая договоренность у них была с самого старта проекта. Тем не менее она заявила, что никому не даст в обиду Гузееву.

Я Ларису никому в обиду не дам, как и любого члена нашей команды. Я сама всех порву, а я умею это делать. Мы своих не бросаем и в обиду не даем Роза Сябитова.

Это не первый кризис с социальными сетями Гузеевой. Актриса вернулась в Instagram в начале сентября, а летом ее страницу «взломали хейтеры»: удалили все фотографии и изменили имя на мужское. После взлома ее страница выглядела так.

Источник фото: Instagram

Как предполагают журналисты, хейтеры активизировались после того, как стало известно, что Гузеева живет в шикарной квартире на Садовнической набережной. Площадь ее апартаментов, по информации «СтарХит», составляет 170 квадратных метров, а стоимость может доходить до 90 миллионов рублей.