В Госдуму внесли поправки к закону о содержании животных. Кошек и собак ждет обязательная регистрация, а бездомных запретят отпускать вблизи школ и больниц. По мнению авторов инициативы, это должно пробудить в россиянах ответственность, но не все специалисты разделяют эту точку зрения.

Авторами законопроекта об обязательной регистрации кошек и собак стали депутаты из Челябинской области. По задумке, так станет проще возвращать потерявшихся питомцев их владельцам. Кроме того, это уменьшит случаи жестокого обращения с животными. Сейчас документ находится на стадии рассмотрения.

В том же законопроекте предлагается пересмотреть некоторые правила относительно бездомных животных. Сейчас их, согласно закону об ответственном обращении с животными, после лечения, стерилизации и вакцинации нужно возвращать на прежние участки обитания. Челябинцы считают, что нужно запретить выпускать животных на территориях социально значимых объектов: детсадов, школ, больниц и детских площадок.

Один из авторов поправок, заместитель председателя законодательного собрания Челябинской области Владимир Павлов выразил уверенность, что для уменьшения числа нарушений по надзору за животными необходимо ужесточить законодательство, написал «Коммерсант».

Повышение безопасности

Председатель заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш пояснил «360», что многие нюансы законопроекта пока еще в разработке, в том числе и предполагаемые размеры штрафов для тех, кто не будет соблюдать новые правила. Но парламентарий уверен, что контроль над уличными животными должен быть возложен на органы муниципального образования.

«Они должны реагировать, принимать меры к хозяевам, которые выпускают этих собак. А безнадзорных нужно определять в приюты, которые будут создаваться в органах муниципальной власти на условиях частно-государственного партнерства», — пояснил Владимир Мякуш.

Руководитель комиссии по защите животных при комитете ЖКХ Ленинградской области Ольга Фаттуш согласна с инициативой. Но, по ее словам, о регистрации домашних животных говорится уже давно. И особенно это актуально в дачный сезон.

«Как только наступает весна, бабушки с детьми заезжают на дачи, вывозя туда своих незарегестрированных, а также нестерилизованных питомцев. А потом все уезжают из садоводств, оставляя нежелательное потомство», — сказала зоозащитница.

Брошенные животные сбиваются в стаи, которым не слишком рады местные жители. Так что регистрация облегчит учет безнадзорных животных, пояснила Ольга Фаттуш. Она также считает, что было бы хорошо, если бы староста поселения или садоводства начал подавать списки — в каком дворе и какая живность обитает.

Разрешения и налоги

«Что касается правил содержания животных в квартирах, то все мы знаем случаи, когда накопители-собиратели иногда содержат в маленьких квартирах большое количество животных. И региональные власти могут решать, кого, кому и где можно содержать. Нельзя устраивать приюты в жилом фонде», — отметила зоозащитница.

По мнению Ольга Фаттуш, для заводчиков необходимы определенные нормы: покупка лицензии, налогообложение, справки. Ведь те, кто нуждается просто в компаньоне, могут взять животное и из приюта, это будет прекрасный друг. Но тех, кто делает на животных деньги, а потом выбрасывает нежелательные вязки, необходимо строго ограничивать.

«Что делать с безнадзорными животными — эти нормы должны регулироваться только федеральным законодательством. А насчет запрета возвращать животных на территории социально значимых объектов — их никто и никогда не подкладывал под заборы садиков или школ. Согласно закону, собаку привезут в тот же населенный пункт и район, откуда взяли и выпустят примерно в том же месте, где она обитала», — пояснила эксперт.

Отдельно Ольга Фаттуш высказалась против налогообложения хозяев животных, ведь неизвестно, куда будут направляться эти деньги. По мнению зоозащитницы, владельцы животных готовы платить, если средства пойдут на строительство приютов и помощь в стерилизации.

«Только целевой налог. И освободить от налога людей, которые берут животных с улицы или из приюта. Они и так сняли бремя с государства по содержанию этих животных», — пояснила свою позицию Ольга Фаттуш.

Обязаловку не любят

Инструктор-фелинолог Юлия Курочкина заявила, что новый закон очень далек от совершенства и в нем есть масса деталей, которые трудно исполнимы на практике.

«Вот, к примеру, животное принадлежит одному человеку. Он его чипирует, а со временем передает другому владельцу. Новый хозяин перерегистрацию не делает. По чипу животное принадлежит первому хозяину», — заметила фелинолог.

Перекодировать чип не всегда возможно и новому владельцу понадобится ввести новый. И если он будет не последним хозяином, то у кошки или собаки будет несколько чипов, что вряд ли хорошо скажется на животном. К тому же непонятно, что делать заводчикам: странно оформлять на себя котят, которые разъедутся по новым хозяевам, отметила Юлия Курочкина.

«Любая „обязаловка“ вызывает неприятие, ограничивает права людей и создает проблемы. Как ограничения. С какой стати будут ограничивать количество животных? Это мое помещение, моя собственность, я ответственно отношусь к своим питомцам. Есть, конечно, безумцы, которые держат множество животных, создают антисанитарные условия, но это другой вопрос», — сказала фелинолог.

Заводчик выразила мнение, что на поведении владельцев новый закон никак не отразится. Это зависит от воспитания, мировоззрения, а решения Госдумы не помогут воспитать в людях ответственность. И новый закон приведет к тому, что некоторые люди будут уже не выбрасывать, а убивать животных.