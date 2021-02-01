Смерть Ланового, Путин в Давосе и карантин в Европе. Неделя в фотогалерее

За последние семь дней в России и в мире произошло большое количество важных событий. Различные страны усиливают карантин из-за коронавируса, Владимир Путин выступил на форуме в Давосе, скончался знаменитый актер Василий Лановой, а в Польше начались протесты из-за запрета «инвалидных абортов».

Подробнее о главных новостях недели с 25 по 31 января — в фотогалерее «360».

Владимир Путин на Давосском форуме

27 января президент России Владимир Путин выступил на Давосском экономическом форуме впервые с 2009 года. Встреча прошла в режиме видеоконференции: во время своего выступления глава государства затронул десятки важным тем.

Он озвучил главное направление России на ближайшие годы — преодоление бедности. При этом Путин подчеркнул, что решить глобальные экономические вопросы страны смогут только действуя вместе.

Умер Василий Лановой

Василий Лановой скончался в московской больнице вечером 28 января. Он попал туда в начале месяца, когда узнал, что заразился коронавирусом. Врачи давали положительные прогнозы на выздоровление, а родные и близкие ждали скорой выписки актера, однако в какой-то момент его состояние резко ухудшилось.

Лановому было 87 лет — он до последнего продолжал играть в театре. За свою жизнь знаменитый актер сыграл огромное количество самых разных персонажей. Подробнее о его самых популярных ролях — в материале «360».

Протесты в Польше

Конституционный суд Польши запретил в стране проводить «инвалидные» аборты. Их делали, если у плода есть патология — даже если она не угрожает жизни и здоровью матери.

Согласно закону, человек имеет право на жизнь с момента зачатия, а не рождения. Официально аборт можно сделать только в том случае, если существует угроза жизни и здоровью матери, есть высокая вероятность тяжелого и необратимого поражения плода или неизлечимого заболевания, опасного для жизни и здоровья матери, а также если беременность наступила после изнасилования.

Жителей страны возмутил новый закон — после его публикации они начали выходить на протесты. Рассказали, почему решение на запрет таких абортов может привести к большому числу жертв.

Европа ходит на карантин, Россия побеждает ковид

Разные страны Европы ужесточили и без того суровые меры из-за ситуацией с коронавирусом. Власти Германии обязали всех жителей носить маски с клапанами и ввели штрафы за обычные марлевые, Франция планирует продлить режим самоизоляции, а Испания, Италия и Греция ввели комендантский час.

Из-за затянувшегося локдауна жители многих стран вышли на протесты. Где-то все прошло мирно, однако в некоторых государствах дошло до столкновений с правоохранителями и поджогов автобусов.

Однако в России вводить новые ограничения не планируют. Более того, некоторые регионы, в том числе Москва и Подмосковье, постепенно отказываются от мер, которые ввели ранее. Это стало возможным благодаря снижению числа новых заражений во многом благодаря массовой вакцинации.

В больницах Московской области начали постепенно сворачивать ковидные койки — госпитали вновь начинают принимать пациентов в плановом режиме. Бояться приходить в такие лечебные заведения из-за страха заразиться коронавирусом не стоит — их тщательно продезинфицировали перед приемом здоровых пациентов.

В Москве возобновили ночную работу баров и ресторанов. Посетители обрадовались — и сразу забыли про нормы, которые до сих пор нужно соблюдать. На танцполах не соблюдали социальную дистанцию, а внутри заведений не надевали маски.

Умер Александр Шаляпин

Стендапер, актер театра и кино Александр Шаляпин скончался в Москве 25 января. По предварительным данным, он покончил с собой в своей квартире. За свою карьеру актер успел сыграть более чем в 50 картинах, а также стоял у истоков создания Stand Up Show на ТНТ.

Однако в последние годы 41-летний Шаляпин лечился от алкогольной зависимости. Он вернулся домой с очередного курса реабилитации до несколько дней до своей смерти. Супруга актера рассказала, что он боролся с пагубным пристрастием около 20 лет.

Евровидение-2021

Евровидение-2021 не станут отменять вне зависимости от ситуации с коронавирусом. Оно должно состояться в мае в Нидерландах — если страны не закроют границы, то все участники приедут для очного выступления. Однако организаторы предусмотрели и план Б: если кто-то из конкурсантов не сможет попасть в Нидерланды из-за коронавируса, жюри и телезрителям покажут его записанное выступление.

Пока не ясно, кто именно отправится на конкурс от России, но высока вероятность, что это будет группа Little Big. Они победили в отборе 2020 года, однако в тот раз Евровидение отменили из-за коронавируса. Тем временем Филипп Киркоров станет продюсером и наставникам певицы из Молдавии.