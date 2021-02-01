Смерть Ланового, Путин в Давосе и карантин в Европе. Неделя в фотогалерее
Подробнее о главных новостях недели с 25 по 31 января — в фотогалерее «360».
Владимир Путин на Давосском форуме
27 января президент России Владимир Путин выступил на Давосском экономическом форуме впервые с 2009 года. Встреча прошла в режиме видеоконференции: во время своего выступления глава государства затронул десятки важным тем.
Он озвучил главное направление России на ближайшие годы — преодоление бедности. При этом Путин подчеркнул, что решить глобальные экономические вопросы страны смогут только действуя вместе.
Умер Василий Лановой
Василий Лановой скончался в московской больнице вечером 28 января. Он попал туда в начале месяца, когда узнал, что заразился коронавирусом. Врачи давали положительные прогнозы на выздоровление, а родные и близкие ждали скорой выписки актера, однако в какой-то момент его состояние резко ухудшилось.
Лановому было 87 лет — он до последнего продолжал играть в театре. За свою жизнь знаменитый актер сыграл огромное количество самых разных персонажей. Подробнее о его самых популярных ролях — в материале «360».
Протесты в Польше
Конституционный суд Польши запретил в стране проводить «инвалидные» аборты. Их делали, если у плода есть патология — даже если она не угрожает жизни и здоровью матери.
Согласно закону, человек имеет право на жизнь с момента зачатия, а не рождения. Официально аборт можно сделать только в том случае, если существует угроза жизни и здоровью матери, есть высокая вероятность тяжелого и необратимого поражения плода или неизлечимого заболевания, опасного для жизни и здоровья матери, а также если беременность наступила после изнасилования.
Жителей страны возмутил новый закон — после его публикации они начали выходить на протесты. Рассказали, почему решение на запрет таких абортов может привести к большому числу жертв.
Европа ходит на карантин, Россия побеждает ковид
Разные страны Европы ужесточили и без того суровые меры из-за ситуацией с коронавирусом. Власти Германии обязали всех жителей носить маски с клапанами и ввели штрафы за обычные марлевые, Франция планирует продлить режим самоизоляции, а Испания, Италия и Греция ввели комендантский час.
Из-за затянувшегося локдауна жители многих стран вышли на протесты. Где-то все прошло мирно, однако в некоторых государствах дошло до столкновений с правоохранителями и поджогов автобусов.
Однако в России вводить новые ограничения не планируют. Более того, некоторые регионы, в том числе Москва и Подмосковье, постепенно отказываются от мер, которые ввели ранее. Это стало возможным благодаря снижению числа новых заражений во многом благодаря массовой вакцинации.
В больницах Московской области начали постепенно сворачивать ковидные койки — госпитали вновь начинают принимать пациентов в плановом режиме. Бояться приходить в такие лечебные заведения из-за страха заразиться коронавирусом не стоит — их тщательно продезинфицировали перед приемом здоровых пациентов.
В Москве возобновили ночную работу баров и ресторанов. Посетители обрадовались — и сразу забыли про нормы, которые до сих пор нужно соблюдать. На танцполах не соблюдали социальную дистанцию, а внутри заведений не надевали маски.
Умер Александр Шаляпин
Стендапер, актер театра и кино Александр Шаляпин скончался в Москве 25 января. По предварительным данным, он покончил с собой в своей квартире. За свою карьеру актер успел сыграть более чем в 50 картинах, а также стоял у истоков создания Stand Up Show на ТНТ.
Однако в последние годы 41-летний Шаляпин лечился от алкогольной зависимости. Он вернулся домой с очередного курса реабилитации до несколько дней до своей смерти. Супруга актера рассказала, что он боролся с пагубным пристрастием около 20 лет.
Евровидение-2021
Евровидение-2021 не станут отменять вне зависимости от ситуации с коронавирусом. Оно должно состояться в мае в Нидерландах — если страны не закроют границы, то все участники приедут для очного выступления. Однако организаторы предусмотрели и план Б: если кто-то из конкурсантов не сможет попасть в Нидерланды из-за коронавируса, жюри и телезрителям покажут его записанное выступление.
Пока не ясно, кто именно отправится на конкурс от России, но высока вероятность, что это будет группа Little Big. Они победили в отборе 2020 года, однако в тот раз Евровидение отменили из-за коронавируса. Тем временем Филипп Киркоров станет продюсером и наставникам певицы из Молдавии.