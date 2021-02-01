Ланового проводили под его голос. Звезды и политики встали в очередь, чтобы проститься с великим артистом

Прощание с Василием Лановым прошло 1 февраля в театре имени Вахтангова, в котором народный артист СССР служил более 60 лет. Проводить в последний путь знаменитого актера пришли его близкие, друзья, коллеги, политики и простые поклонники.

Церемония прощания началась в 10:00. Когда люди входили в зал, их встречал голос Ланового. Он читал стихи о войне.

Источник фото: РИА «Новости»

Одним из первых пришел актер Сергей Маковецкий. Он обнял вдову Ирину Купченко и сказал несколько слов в память о великом актере.

«Я все эти дни о нем думаю. Артист. Счастливая, красивая жизнь в профессии. Честная, главное. Честно жил. Честно верил. Надеялся. Все без лицемерия. Поражался его прямой спине, летящему голосу, горящему глазу. Рядом с ним молодые артисты скучные», — сказал Маковецкий.

В зале появилась партнерша Ланового по фильму «Офицеры» Алина Покровская. Песня «От героев былых времен» из этой картины тоже звучала в зале. На церемонии присутствовали также актрисы Нонна Гришаева, Мария Аронова, Юлия Рутберг, Лидия Вележева.

Актер Юрий Шлыков назвал Ланового национальным героем. По словам Шлыкова, за старшим коллегой хотелось идти, быть похожим на него.

Юрий Шлыков, Сергей Маковецкий, Игорь Бутман на церемонии прощания с Василием Лановым Источник фото: РИА «Новости»

«До последнего дня он бегал в училище через ступеньку. Отдавал студентам галстуки, рубашки, пиджаки. Он с ними был другим, и они его пускали в свой круг», — вспомнил актер.

На церемонии не было речей со сцены, зачтения официальных телеграмм. Пришедшие на прощание министр обороны Сергей Шойгу, глава Минкультуры Ольга Любимова, мэр Москвы Сергей Собянин, глава партии КПРФ Геннадий Зюганов ничего на публику не говорили. В зале звучал голос Василия Ланового. Его прочтение стихов, его исполнение песен.

Мэр Москвы Сергей Собянин на прощании с Василием Лановым. Источник фото: РИА «Новости»

Также среди известных людей можно было заметить Григория Лепса, Бедроса Киркорова, Никаса Сафронова, Игоря Бутмана.

«Нам было вдвойне приятно, что никто не говорил, а звучали стихи, которые читал Василий Семенович! Я помню, как он читал на стадионах стихи. Все вставали. У него в сердце было уважение к зрителям», — сказал Киркоров-старший.

Бедрос Киркоров, Григорий Лепс, Никас Сафронов на церемонии прощания с Василием Лановым Источник фото: РИА «Новости»

Около 12:45 гроб с Лановым под аплодисменты и крики «Браво!» вынесли из здания. По данным театра, на траурную церемонию пришло около двух тысяч человек. Похороны прошли на Новодевичьем кладбище.

Василий Лановой умер 28 января на 88-м году жизни. В начале января он и его жена Ирина Купченко оказались в больнице из-за подтвержденного коронавируса. Сначала у врачей не было опасений относительно здоровья народного артиста СССР. Однако 28 января появилась информация, что его перевели в реанимацию. Позже в тот же день стало известно о смерти Василия Ланового.