Лакомства для ценителей. Подмосковье представило 44 бренда на конкурсе «Вкусы России»

Во время ежегодного гастрономического конкурса «Вкусы России» оценят деликатесы со всей страны. Среди них сразу 44 бренда от производителей Московской области, в том числе «Ягоды Подмосковья». Народное голосование уже началось — принять участие в нем можно до 7 ноября по ссылке. Поддержать получится не один, а целых три бренда из разных регионов.

В 2021 году Подмосковье стало лидером по числу участников, заявленных на «Вкусы России». От региона на конкурс заявились 44 участника — в прошлом году их было всего 25. Тогда в списках победителей оказались сыры из Московской области.

В этот раз в конкурсе участвуют такие деликатесы, как подмосковные ягоды, серпуховская помадка, звенигородский дубовый кофе, солнечногорский сорбет, раменский мед, зарайская медовая коврижка и коломенская улитка.

«Ягоды Подмосковья»

Решать, какие именно деликатесы победят в конкурсе, будут жители. Голосование продлится с 20 октября по 7 ноября, однако уже сейчас видны фавориты в разных регионах. В Московской области на данный момент больше всего голосов получили «Ягоды Подмосковья». В общем списке лидеров среди всех регионов этот бренд оказался на третьем месте — ему дали 886 голосов.

Источник фото: «Вкусы России»

Малину в Московской области начали выращивать еще в XVII веке, а клубнику — в конце XVIII. Каждый год фермеры вводят новые, современные технологии, чтобы у них вырастали только отборные и вкусные ягоды. Свой вклад вносит и местный климат, который только усиливает полезные свойства ягод.

К 2022 году бренд рассчитывает открыть новые теплицы и тепличные комплексы, а еще через год увеличить число выпускаемой продукции до 8100 тонн в год. Если план будет успешно выполнен, регион займет первое место в России по производству ягод.

Посадская коврижка

Другой фаворит среди подмосковных брендов — посадская коврижка, за нее проголосовали 492 человека. В коврижку добавляют два вида солода, мед (почти полтора килограмма на 100 порций), масло, разные секретные специи и муку с водой. Тесто перемешивают, разливают по порциям и добавляют чернослив и цельный грецкий орех. Коврижку выпекают в большой печи в течение часа, затем дают остыть и настояться еще три часа.

Медовые коврижки из Сергиево-Посада были популярны еще до революции, однако на долгое время традиционное угощение забылось. Его начали готовить вновь только в 1970-е, и с тех пор лакомство продолжает привлекать туристов и местных жителей.

Источник фото: телеканал «360»

Балашихинский сыр

Сыр, который делают по семейному авторскому рецепту, набрал 203 голоса. Его изготавливают из натурального козьего молока — продукт покрыт синей плесенью, а также обладает нежным вкусом и тонким ароматом.

Сыр делают Михаил и Елена Губины — они начали его варить в 2003 году в качестве хобби. Однако друзьям, которые попробовали угощение, оно настолько понравилось, что супруги начали делать больше продукта. В результате у них появилось небольшое семейное предприятие, где в 2014 году придумали балашихинский сыр.

Источник фото: Facebook

Серпуховская помадка

За это лакомство проголосовал 161 человек. Помадку делают из натуральных фермерских сливок, благодаря которым она тает во рту. Впервые это лакомство появилось в последней четверти XIX века и стало непременным угощением на каждом столе.

Источник фото: «Вкусы России»

Когда в стране не было кондитерских фабрик, каждый делал помадку по индивидуальному рецепту. Однако даже после появления массового производства точный состав серпуховской помадки остался в тайне. Попробовать традиционное лакомство можно лишь в нескольких местах Серпухова.