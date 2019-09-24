Поставить лайк силой мысли. Facebook подписался на новую технологию

По данным CNBC сделку Facebook с CTRL-Labs оценивают в сумму от 500 миллионов до одного миллиарда долларов. Глава AR и VR в Facebook Эндрю Босворт заявил, что технология CTRL-Labs будет использоваться в будущих проектах дополненной и виртуальной реальности в социальных сетях.

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«Вот как это будет работать: у вас есть нейроны в спинном мозгу, которые присылают электрические сигналы в ваши мышцы рук, которые говорят им двигаться по-разному, например, нажать на мышь или нажать кнопку. Браслет будет расшифровать эти сигналы и переводить их в цифровой сигнал, который может понять ваше устройство», — объясняет Босворт.

Мышки не нужны

СТRL-Lаbs предлагает концепцию «умного браслета», который будет считывать сигналы мозга и позволит печатать без клавиатуры — надо будет просто стучать по столу пальцами, изображая процесс набора текста. Но с более простыми операциями браслет уже готов справляться «без рук».

«Устройство обнаруживает намерение „прыгать“ еще до того, как палец попадет на клавиатуру. В Dino Game можно играть без клавиатуры, с перекрещенными руками или даже с руками в кармане», — гласит описание видео.

Босворт считает, что браслет CTRL-Labs поможет в поиске новых способов взаимодействия с компьютерами — без необходимости настраивать мышь и клавиатуру, сенсорные экраны или как-то еще физически контролировать процесс. Компании обещают, что в будущем браслет можно будет связать с очками виртуальной реальности и подключить к смартфону — чтобы совсем отказаться от физических действий с техникой.

На первый взгляд эта инновация не похожа на прорыв в науке и технике — уже есть и беспроводные клавиатуры, и клавиатуры, которые можно просто проецировать на поверхность, чтобы набирать текст на виртуальных клавишах.

Не только для развлечения

Но такая система «дистанционного управления» через устройство, которое реагирует на сигналы мозга, может сильно изменить жизни многих людей. Так считает руководитель «Лаборатории Комьюнити» Влад Титов.

«Сейчас идет много разработок в этой области, это делается прежде всего для людей с ограниченными возможностями. Это одна из очевидных сфер применения, которая позволяла бы людям взаимодействовать с окружающим миром», — сказал он «360».

Но остается очень много слепых пятен — мы все еще не знаем, насколько хорошо будет работать технология и как скоро ее ждать. Координатор Центра безопасного Интернета, ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев считает, что пока концепция бесконтактного управления компьютерами далека от полноценной реализации, на это могут потребоваться десятки лет.

«Нейрофизиологи говорят про протезы [которыми человек может управлять „силой мысли"], но там проходит вполне понятная команда по нейронам, просто к ним приделывается искусственное продолжение. Здесь нет никакой аналитики сигнала, не подменяется функция мозга», — сказал он „360“.