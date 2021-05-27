Лагерь в удовольствие. Как подготовить ребенка к лету без родителей

С началом лета детские оздоровительные лагеря открывают свои двери для юных россиян. Для первого раза ребенку вполне подойдет городской или школьный лагерь. Но очень важно, чтобы он сам захотел туда отправиться.

Лето — это не просто прекрасная пора, но и время школьных каникул. Поскольку не у всех родителей есть возможность целое лето провести со своим ребенком и далеко не все бабушки и дедушки могут подхватить внуков, решением становится детский лагерь.

Самостоятельность и адаптация

Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в разговоре с «360» отметила, что перед отправкой в детский оздоровительный лагерь нужно узнать мнение самого ребенка. И пока не будет согласия, отправлять его в лагерь нельзя.

«Даже если родители очень сильно хотят отправить в лагерь ребенка, он может оказаться внутренне к этому не готов. Значит, нужно помочь ему психологически подготовиться. Для начала стоит проверить, умеет ли ребенок обслуживать себя, может ли позаботиться о себе, соблюсти элементарную необходимую гигиену», — пояснила Наталья Наумова.

Она также напомнила, что ребенку в лагере придется взаимодействовать и с детьми, и со взрослыми, то есть быть достаточно хорошо адаптированным. Если у ребенка с этим сложности, необходимо пройти курс психотерапии, потому что в противном случае в лагере будет очень дискомфортно.

Помощь рядом

Очень важно, чтобы ребенок смог обратиться за помощью, если возникнет какая-то непростая ситуация, отметила эксперт. Бывают сложности в коллективе или случаи, когда вожатые себя ведут неправильно. Родителям нужно обратить на это особое внимание и подготовить алгоритм действий.

Например, в случае конфликта с ребятами нужно обратиться к вожатому. Вожатый позволил себе лишнее — обратиться к другим воспитателям, к начальнику лагеря или иметь возможность позвонить родителям и сообщить им об этом. Нужно, чтобы ребенок знал, что в таком случае ему следует делать.

«Чтобы не было стресса и не пришлось в незнакомой обстановке искать решения еще и каких-то проблем, варианты подобных случаев необходимо проговорить дома с ребенком, проиграть и подготовить. Так ребенок будет вооружен знаниями о том, что делать в разных ситуациях», — сказала Наталья Наумова.

Психолог отметила, что для первого раза стоит выбрать городской лагерь, где ребенок целый день находится в коллективе, а на ночь его забирают домой. Если там все получается, отлично — в следующий раз можно выбрать лагерь с проживанием недели на две неподалеку.

«Так родители в случае необходимости смогут достаточно быстро приехать, поговорить, успокоить или забрать домой. Если все эти этапы будут успешно пройдены, можно думать о том, чтобы отправлять ребенка в лагерь на море или за границу», — сказала Наталья Наумова.

Отдельно эксперт коснулась темы просьб детей забрать их из лагеря. По словам психолога, самое главное для родителей — показать ребенку, что они его понимают и разделяют его чувства, что его не бросят и всегда выручат, оказать поддержку. А дальше уже нужно разбираться.

«Если ребенку действительно невыносимо плохо и он не может справиться с ситуацией, необходимо его забирать. Важно, чтобы ребенок не почувствовал, что его предали — отдали куда-то и оставили без внимания и помощи. У ребенка должны оставаться доверительные отношения с родителями», — подчеркнула психолог.

Но случается, что ребенок просто испугался. По какой-то причине ребенку важно получить яркую реакцию родителей. В таком случае достаточно просто приехать к ребенку, обнять его, поговорить и выяснить, насколько серьезная ситуация. Если в процессе разговора удастся убедить остаться — замечательно, не получится — значит, необходимо забрать домой.

Все индивидуально

Руководитель школы вожатых «Атмосфера» Мирзо Расулов, рассказывая «360» об адаптации ребят в лагере, отметил, что многое зависит от индивидуальных особенностей ребенка, того, насколько он социализирован и готов к новым знакомствам и занятиям. И для детей, которые редко общается с кем-то, кроме семьи, адаптация может пройти сложнее. Но не всегда.

«Есть определенные нюансы и у разных возрастных групп. Малыши шести-восьми лет часто скучают по родителям, часто их вспоминают, причем независимо от того, насколько они адаптированы. Ребята постарше переносят расставания с родителями намного проще, но они могут скучать по друзьям и каким-то занятиям, которые были дома», — сказал Расулов.

Он отметил, что при адаптации к лагерю очень важно, что предлагает ребенку вожатый, как выстраивает свою работу. И потому первое требование к вожатым — он должен знать основы педагогики и особенности поведения детей.

Аптечку оставить дома

Как правило, родителям заранее вручают список необходимых предметов для детей. Мирзо Расулов отметил, что стоит дать ребенку с собой несколько комплектов теплых вещей и несколько пар обуви — закрытую и открытую.

«Если ребенок маленький и еще не умеет сам стирать, а прачечной в лагере нет, нужно положить необходимое количество комплектов белья, чтобы его хватило на всю смену. Старшие, которые могут самостоятельно себя обслуживать, могут обойтись меньшим количеством белья и сменной одежды», — сказал руководитель школы вожатых.

А вот медикаменты под строгим запретом. В лагере есть люди, отвечающие за медицинское обслуживание детей, и у них имеются все необходимые препараты. Принимать какие-то таблетки детям самостоятельно запрещено. И передавать что-то с собой ребенку можно только в некоторых исключительных случаях, когда есть хронические заболевания.

«Например, при болезнях, которые требуют постоянной медикаментозной поддержки: астма, аллергия и прочие. В таком случае родители должны поставить в известность вожатых, медпункт и дирекцию лагеря. Передать препарат и график его приема вожатому отряда. И только так», — подчеркнул Мирзо Расулов.

Что касается еды, то тут все зависит от конкретного лагеря. Звонить детям руководитель «Атмосферы» рекомендовал исключительно после основных дневных занятий, например перед сном, когда у всех детей есть свободное время. Потому что в противном случае отряд будет целый день болтать по телефону.