KyivNotKiev или морфология по-украински. Как Киев «отвоевал» у Запада новую транскрипцию… но не до конца

Западные СМИ пошли на поводу у Украины и решили поддержать инициативу некоторых киевских политиков, которым крайне необходимо было изменить морфологию слова Киев в английской транскрипции. Они пожелали, чтобы украинскую столицу называли не Kiev, а Kyiv. Казалось бы, пара букв. Но это стало едва ли не вопросом национальной важности и самоопределения.

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Итак, около года назад в октябре 2018 года Министерство иностранных дел Украины запустило в Twitter флешмоб под хэштегом #KyivnotKiev. И вот спустя год к нему постепенно начали подключатья некоторые весьма весомые в мире издания. Например, 17 октября 2019 года The Washington Post заменил транскрипцию слова, сопроводив необходимой меткой этой акции.

«The Washington Post меняет стиль написания столицы Украины. Отныне мы будем представлять ее как Kyiv, а не Kiev. Эти изменения вступают в силу немедленно. Изменения соответствуют пожеланиям украинского правительства, а также недавним изменениям, принятым другими медийными организациями», — заявило руководство газеты.

Посольство Украины в США мгновенно рассыпалось в благодарностях, отметив, что Washington Post «сделало день» дипломатов.

На три дня раньше коллег из-за океана поддержали в Великобритании. Известнейшая на весь мир телерадиовещательная корпорация BBC также решила поддержать украинский МИД. К ней подключился и The Telegraph, и The Guardian, что было подано с меткой «СРОЧНО» многими украинскими изданиями.

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Некоторые журналисты вознесли этот вопрос на уровень главнейшей задачи Украины. Так журналист Максим Эристави, который называет себя «мальчиком из восточноукраинского гетто и открытым геем, борющимся за права ЛГБТ в стране», заявил, что транскрипция слова Киев — это вопрос не только украинского языка или национализма, а антиколониальная борьба.

Ко всеобщей акции подключилась не только пресса. Международная ассоциация воздушного транспорта также решила поддержать Украину. Что было встречено патриотами страны лозунгами в духе: «Ура, новому официальному коду воздушных путешествий. Наконец, больше нет колониальных прозвищ для украинской столицы, вспыхивающих на наших глазах в аэропортах по всему миру».

Не все поддались истерии

Остались и те, кто не стал ничего менять. Например, редакционная коллегия The New York Times после обсуждения на общем собрании приняла решение оставить все, как есть.

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Вице-президент по коммуникациям газеты Даниэль Роудс пояснил, что редакторы обсуждали этот вопрос с международным отделом и решили продолжить использовать вариант Kiev, «чтобы соответствовать подходу к написанию названий других иностранных городов».

«Например, мы не пишем Köln (Cologne, Кельн) или Firenze (Florence, Флоренция). Мы считаем, что для большинства англоязычных читателей название Kiev более знакомо, чем Kyiv, и мы предпочитаем наиболее устойчивое и привычное написание. Мы знаем о дискуссии и будем продолжать следить за ситуацией», — отметил Роудс.

Но и тут активисты едва не склевали издание. The New York Times призвали не упрямиться и скорее присоединяться «ко всему миру».

А теперь официально

Совет США по географическим названиям 12 июня 2019 года принял решение о замене в международной базе официального названия столицы Украины — с Kiev на Kyiv. В посольстве Украины в США заявили, что во всем мире ориентируются на американскую базу, поэтому в ближайшее время название украинской столицы, скорее всего, будет исправлено повсеместно.