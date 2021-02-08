Квота на живность. Чиновники посчитали, сколько собак и кошек нужно россиянам

Чиновники Кировской области решили законодательно ограничить максимальное количества домашних животных на одну квартиру. Вот только пока неизвестно, что делать с лишними питомцами, ведь муниципальных приютов в регионе нет.

С 14 февраля в регионе начнут считать, сколько можно завести собак и кошек, согласно постановлению № 56-П от 4 февраля этого года. Расчет определен в пункте 3.5 Требований к содержанию и защите домашних животных на территории Кировской области. Нарушители будут нести гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.

Рассчитывать предложили так: из общей площади квартиры вычесть установленную в регионе норму предоставления площади жилого помещения, а результат умножить на количество жильцов. Остаток делится следующим образом: не менее 2,5 квадратного метра для собак весом свыше 25 килограммов, от 1,5 квадратного метра для собак до 25 килограммов и 0,8 квадратного метра для кошек.

Если получается отрицательное число, в квартире можно содержать лишь одно животное.

Трудно сказать, зачем разработан такой закон. Если это попытка ограничить любителей заводить по десятку животных за раз, то она явно не сработает. Одинокие кировчане все равно смогут законно разместить в однокомнатной квартире площадью 35 квадратных метров 21 кошку. А хомячков так и вовсе без счета — их, а также попугаев и рыб законотворцы не предусмотрели.

Нормы закона

Попытки ограничения количества животных в квартирах предпринимались неоднократно — например, «Парламентская газета» сообщала о такой инициативе в 2019 году. Но пока Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» по-прежнему не определяет точное количество собак и кошек, допустимых на квадратный метр.

Предельное количество домашних животных устанавливается из возможности владельца обеспечивать своим питомцам условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Это подтвердил в беседе с «360» юрист, руководитель юридической компании «Богатов Групп» Сергей Богатов.

«С точки зрения нашего законодательства никаких ограничений нет. По закону, как бы кощунственно это ни звучало, животные рассматриваются как вещи. Подчеркну, что сам я так не считаю, но мы говорим о законодательстве. И, таким образом, ограничение количества кошек и собак — это фактически ограничение права собственности», — рассказал Богатов.

Другое дело, если при содержании животных нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы или пределы своего пространства — запах, распространяющийся из квартиры на лестничную клетку и в подъезд, или шум, который мешает соседям. Тут вопрос решается, как правило, вызовом полиции или через суд.

Согласен с тем, что при должном содержании число животных ограничивать нельзя, и председатель РОО «Общественный градостроительный совет» Максим Козловский.

«Если нет запаха и шума, владельцы выгуливают питомцев в положенных местах, убирают отходы жизнедеятельности — кому какая разница, сколько животных живет у человека в квартире? Это их жизнь, это их выбор», — сказал эксперт.

Получилось как всегда

Есть у новых правил и еще одна грань: совершенно неясно, что делать с животными, которые окажутся лишними по формуле. Допустим, узнали, что кто-то содержит 25 кошек вместо 21, — куда девать четырех, не вписывающихся в разрешенные метры? Ведь приютов для животных в регионе нет.

«Даже если отклониться от того, насколько реальна предложенная формула, в Кировской области нет муниципальных приютов для животных. Совсем. Есть частные приюты, но их нельзя обязать брать животных», — рассказала «360» председатель областной организации защиты животных «Зоокоролевство» Оксана Стрельцова.

Стрельцова выразила сомнение, что закон будет работать. Возможно, раз или два им попробуют воспользоваться пострадавшие соседи.

«А что потом? Не представляю, что судебные приставы будут делать. Хорошо, хоть написали, что выбрасывать животных нельзя. Но куда их девать, совершенно неясно», — отметила зоозащитница.

Конечно, есть прецеденты, когда добрые люди заводят в квартирах слишком много животных и не следят за ними, на этой почве разгораются настоящие войны между соседями. Но есть и те, кто пытается построить на этом бизнес: они набирают много животных в обычную квартиру и объявляют себя приютом, хотя не обеспечивают ни должного ухода, ни достойного содержания питомцев.

«Раньше это были единичные случаи на город, но сейчас это происходит все чаще, набирая обороты. Зоозащитное движение приобретает такую уродливую форм: все хотят спасать, потому что это дает практически бесконтрольно собирать деньги», — объяснила Оксана Стрельцова.

Она отметила, что, возможно, именно потому закон и придуман — как ограничение для нечистоплотных и нечестных граждан. Но проблему нужно решать комплексно.