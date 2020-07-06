Квят и еще пять пилотов «Формулы-1» отказались вставать на колено для Black Lives Matter. В России это одобрили

Шесть гонщиков «Формулы-1» отказались преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter. В их числе был российский спортсмен Даниил Квят, который после этого получил еще большее признание в стране. Почему они не как все?

Гонка Гран-при Австрии стала первой в сезоне после четырехмесячной отсрочки. Она прошла без зрителей из-за пандемии коронавируса. В знак солидарности против дискриминации Mercedes покрасил болиды в черный, а McLaren нанес на машины радугу, которую, кстати, в России могут запретить, потому что председатель Союза женщин России Екатерина Лахова увидела в ней пропаганду гомосексуализма.

Не все на коленях

«Формула-1» началась с небольшого скандала. Перед гонкой большинство спортсменов в футболках Еnd Rаcism и Black Lives Matter встали на колено в знак поддержки одноименного движения. Но шесть гонщиков отказались это делать. В их числе был пилот Alfa Tauri Даниил Квят, гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, Шарль Леклер (Ferrari), Карлос Сайнс (McLaren) и оба пилота Alfa Romeo — Антонио Джовинацци и Кими Райкконен.

Некоторые спортсмены, отказавшиеся вставать на колено, прокомментировали свое решение. Леклер из Ferrari сказал, что в контексте борьбы с расизмом поведение в повседневной жизни должно быть важнее формальных жестов.

«Все 20 гонщиков вместе со своими командами выступают против расизма и предрассудков и придерживаются принципов многообразия и равенства, поддерживая инициативы „Формулы-1“ и ФИА. Я считаю, что важны факты и поведение в повседневной жизни, а не формальные жесты, которые в некоторых странах могут считаться противоречивыми. Я не встану на колено, но это вовсе не означает, что я менее привержен борьбе с расизмом, чем другие».

Гонщик Red BullМакс Ферстаппен, который тоже не встал на колено, сказал, что каждый имеет право выразить себя так, как сам хочет. Пилот добавил, что уважает и поддерживает выбор каждого спортсмена.

«Я не встану на колено сегодня, но я уважаю и поддерживаю личный выбор гонщиков», — заключил Ферстаппен.

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон — команды, которая покрасила болиды в черный цвет и чей гонщик преклонил колено, — сказал, что не надо никого принуждать к подобным жестам.

«Я никогда не просил и уж тем более не требовал, чтобы кто-то встал на колено. Этот вопрос был поднят „Формулой-1“ и GPDA. Когда мы проводили брифинг, Феттель и Грожан подняли этот вопрос и спросили у других пилотов. Я действительно благодарен тем, кто преклонил колено вместе со мной. Думаю, что это по-прежнему мощное послание, но в конечном счете это не изменит мир — встал ты на колено или нет. Проблема гораздо больше», — сказал Хэмилтон.

Ситуацию прокомментировал гонщик Renault Даниэль Риккьярдо. Он заявил, что абсолютно все пилоты поддерживают движение против расизма, но особенности их национальности не позволяют им преклонять колено.

«Вероятно, некоторым из-за их национальности будет сложно принять участие в такой акции, как преклонение колена. Некоторых гонщиков могут не понять в их странах, если они встанут на колено. Мы учли мнение каждого и не собираемся кого-то принуждать и подвергать риску», — поделился Риккьярдо.

К слову, победителем «Формулы-1» стал Валттери Боттас из Mercedes. Даниил Квят сошел с трассы на 70-м круге из-за прокола колеса. В тот момент он находился на 11-м месте.

Решение Квята

Россиянин Даниил Квят никак произошедшее не прокомментировал. За него это сделали другие люди — от автоэкспертов до депутатов Госдумы. Так, бывший советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин предложил европейцам и американцам стоять на коленях, а «у нас в спорте нормальные мужики».

Достаточно резко высказался бывший тест-пилот команды «Формулы-1» «Минарди» Сергей Злобин. Он осудил Хэмилтона, что он якобы требовал от гонщиков преклонить колено.

«Я бы ни футболку не надел, ни на колено бы не встал. Послал бы их всех на *** (к черту — прим. ред.) — и все. Идет полная деградация не только автоспорта, а всей цивилизации! <...> А чернокожие пусть сначала научатся вести себя нормально, прежде чем требовать», — поделился Злобин.

Свое мнение о решении Квята высказала депутат Думы Владивостока Роза Чемерис. Она поддержала пилотов, отметив, что те, кто не преклонил колено, — люди со своим мнением, которые «неподвластны конъюнктуре». Самого Квята она похвалила, добавив, что в России «чернокожих точно никогда не угнетали». Между прочим, недавно «360» сделал материал о жителях России, имеющих африканские корни. Они поделились своими историями о том, есть ли в стране расизм.

Бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров более спокойно отнесся к произошедшему. Он призвал уважать права каждого человека, в том числе в принятии решения, вставать на колено или нет.

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев посчитал странным преклонение колена в знак солидарности, потому что создается впечатление, будто человек в чем-то виноват. Решение Квята стоять на ногах Валуев одобрил, отметив, что пилот не захотел заниматься «политическим популизмом».

Телеведущий Дмитрий Губерниев уверен, что у Квята не появятся проблемы из-за того, что перед гонкой он не встал на колено, потому что не все обязаны соблюдать те или иные ритуалы.

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Журова напомнила о правилах спортивных организаций, в которых говорится, что дискриминации быть не должно.

«Когда кто-то перед кем-то встает на колено — это уже отчасти дискриминация, унижение. Считаю, что никто не должен вставать на колени. Ни белые перед черными, ни черные перед белыми. Присоединяться к этой акции неправильно», — сказала Журова, передает «Газета.ru».