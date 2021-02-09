Сколько квартир за жизнь ребенка? Мачеха попыталась убить падчерицу ради жилья, которое не смогла бы получить

Мачеха заказала убийство своей падчерицы, чтобы получить наследство ее умершего отца. ФСБ вовремя среагировала, и теперь в отношении женщины завели уголовное дело. Причем мачеха не получила бы квартиру, даже если бы падчерица погибла.

Жизнь в две квартиры

Следователи Тувы завели уголовное дело по статье о подготовке к убийству малолетнего по найму. Подозреваемая — 61-летняя жительница республики. Следователи считают, что в декабре 2020 года она организовала убийство своей восьмилетней падчерицы. За что? Она, предположительно, хотела единолично получить все имущество своего умершего супруга, но на пути встала наследница первой очереди — его дочь.

Убить девочку своими руками женщина по имени Тамара (такое имя называет сайт kр.ru) не решилась, поэтому начала искать специального человека. За выполнение заказа она предложила 180 тысяч рублей. В это время о происходящем узнали правоохранители, и в качестве потенциального «исполнителя» выступил сотрудник МВД под прикрытием. Он встретился с заказчицей в ее квартире.

Момент разговора с сотрудником под прикрытием попал на видео. На кадрах правоохранитель спрашивает: «Катю валить или как?» Екатерина, о которой говорит сотрудник, — родная мать восьмилетней девочки.

«Катя не наследница, она ничего не может взять с меня, она в семье не зарегистрирована», — сказала женщина.

Во время беседы женщина передала «киллеру» аванс в размере 10 тысяч рублей и рассказала, где учится и живет девочка. Тамара также сообщила, в какое время падчерица бывает на автобусной остановке, а также прошлась с исполнителем по маршруту, по которому обычно ходила девочка.

В итоге Тамара передала «исполнителю» электрошокер, который должен был стать орудием убийства.

Привлечь к ответственности женщину было невозможно, пока она не передала деньги. Чтобы «доказать» исполнение заказа, сотрудник предоставил Тамаре постановочную фотографию и шапку девочки.

В Следственном комитете по республике сообщили «360», что подозреваемая арестована на два месяца.

«Скелеты» крепкой семьи

Сайт kp.ru узнал, что 61-летняя Тамара и ее муж Георгий были в браке много лет. Женщина стабильно нигде не работала, а Георгий числился сантехником на местном коммунальном предприятии.

Совместных детей у пары на было. Однако восемь лет назад в жизни Георгия появилась некая Екатерина — как раз о ней говорил «киллер» во время беседы с Тамарой. Екатерина забеременела от Георгия, и на свет появилась девочка. Георгий привязался к ребенку, хоть и расстался с любовницей. Девочка жила с матерью, но родной отец регулярно навещал ребенка. Кроме того, он оформил официальное отцовство и исправно платил алименты.

В один день у Георгия произошел инсульт. Он был на улице, упал, и к нему тут же вызвали скорую. Приехавшие на место врачи не смогли спасти жизнь мужчине.

Это был удар для всей семьи, в том числе для Тамары. Однако, по данным kp.ru, она очень быстро отошла и начала изучать, что ей осталось от умершего супруга. Оказалось, что почти ничего — около 200 тысяч рублей.

Двухкомнатная квартира, в которой жили Тамара и Георгий, не была совместно нажитым имуществом, поэтому принадлежала только мужчине. У Георгия была еще одна квартира — однокомнатная, в соседнем районе, доставшаяся от родственников. Помещение сдавалось.

Вся недвижимость по закону отходила девочке как наследнице первой очереди. Возможно, именно из-за этого Тамара решила избавиться от падчерицы.

За эту идею Тамаре теперь грозит до 25 лет лишения свободы.

Провальный план

Тамара вряд ли изучила детали законодательства и явно приняла преждевременное решение. По словам адвоката Тимура Маршани, женщина никак не могла получить квартиры, которые были наследством восьмилетней девочки.

Не могла [получить имущество], потому что она не наследница по закону. Завещания, я так понимаю, не было, поэтому по закону она наследницей стать не могла Тимур Маршани.

Даже если бы у женщины получилось убить девочку и это выяснилось, она бы не стала наследницей доли. Ей бы отказали, потому что она была бы «недостойным наследником».