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    09 февраля 2021, 17:25

    Сколько квартир за жизнь ребенка? Мачеха попыталась убить падчерицу ради жилья, которое не смогла бы получить

    Борис Ломакин, Екатерина Андронова

    Мачеха заказала убийство своей падчерицы, чтобы получить наследство ее умершего отца. ФСБ вовремя среагировала, и теперь в отношении женщины завели уголовное дело. Причем мачеха не получила бы квартиру, даже если бы падчерица погибла.

    Сколько квартир за жизнь ребенка? Мачеха попыталась убить падчерицу ради жилья, которое не смогла бы получить

    Жизнь в две квартиры

    Следователи Тувы завели уголовное дело по статье о подготовке к убийству малолетнего по найму. Подозреваемая — 61-летняя жительница республики. Следователи считают, что в декабре 2020 года она организовала убийство своей восьмилетней падчерицы. За что? Она, предположительно, хотела единолично получить все имущество своего умершего супруга, но на пути встала наследница первой очереди — его дочь.

    Убить девочку своими руками женщина по имени Тамара (такое имя называет сайт kр.ru) не решилась, поэтому начала искать специального человека. За выполнение заказа она предложила 180 тысяч рублей. В это время о происходящем узнали правоохранители, и в качестве потенциального «исполнителя» выступил сотрудник МВД под прикрытием. Он встретился с заказчицей в ее квартире.

    Момент разговора с сотрудником под прикрытием попал на видео. На кадрах правоохранитель спрашивает: «Катю валить или как?» Екатерина, о которой говорит сотрудник, — родная мать восьмилетней девочки.

    «Катя не наследница, она ничего не может взять с меня, она в семье не зарегистрирована», — сказала женщина.

    Во время беседы женщина передала «киллеру» аванс в размере 10 тысяч рублей и рассказала, где учится и живет девочка. Тамара также сообщила, в какое время падчерица бывает на автобусной остановке, а также прошлась с исполнителем по маршруту, по которому обычно ходила девочка.

    В итоге Тамара передала «исполнителю» электрошокер, который должен был стать орудием убийства.

    Привлечь к ответственности женщину было невозможно, пока она не передала деньги. Чтобы «доказать» исполнение заказа, сотрудник предоставил Тамаре постановочную фотографию и шапку девочки.

    В Следственном комитете по республике сообщили «360», что подозреваемая арестована на два месяца.

    «Скелеты» крепкой семьи

    Сайт kp.ru узнал, что 61-летняя Тамара и ее муж Георгий были в браке много лет. Женщина стабильно нигде не работала, а Георгий числился сантехником на местном коммунальном предприятии.

    Совместных детей у пары на было. Однако восемь лет назад в жизни Георгия появилась некая Екатерина — как раз о ней говорил «киллер» во время беседы с Тамарой. Екатерина забеременела от Георгия, и на свет появилась девочка. Георгий привязался к ребенку, хоть и расстался с любовницей. Девочка жила с матерью, но родной отец регулярно навещал ребенка. Кроме того, он оформил официальное отцовство и исправно платил алименты.

    В один день у Георгия произошел инсульт. Он был на улице, упал, и к нему тут же вызвали скорую. Приехавшие на место врачи не смогли спасти жизнь мужчине.

    Это был удар для всей семьи, в том числе для Тамары. Однако, по данным kp.ru, она очень быстро отошла и начала изучать, что ей осталось от умершего супруга. Оказалось, что почти ничего — около 200 тысяч рублей.

    Двухкомнатная квартира, в которой жили Тамара и Георгий, не была совместно нажитым имуществом, поэтому принадлежала только мужчине. У Георгия была еще одна квартира — однокомнатная, в соседнем районе, доставшаяся от родственников. Помещение сдавалось.

    Вся недвижимость по закону отходила девочке как наследнице первой очереди. Возможно, именно из-за этого Тамара решила избавиться от падчерицы.

    За эту идею Тамаре теперь грозит до 25 лет лишения свободы.

    Провальный план

    Тамара вряд ли изучила детали законодательства и явно приняла преждевременное решение. По словам адвоката Тимура Маршани, женщина никак не могла получить квартиры, которые были наследством восьмилетней девочки.

    Не могла [получить имущество], потому что она не наследница по закону. Завещания, я так понимаю, не было, поэтому по закону она наследницей стать не могла

    Тимур Маршани.

    Даже если бы у женщины получилось убить девочку и это выяснилось, она бы не стала наследницей доли. Ей бы отказали, потому что она была бы «недостойным наследником».