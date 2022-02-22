Квартиру ветерана заливает из-за наледи на крыше, а УК бездействует. Поможет прокуратура

В Пушкинском городском округе квартиру ветерана Великой Отечественной войны всю зиму заливает из-за плохой работы УК. В компании исправлять ситуацию не торопятся, пока пенсионерка в слезах рассказывает, что живет в постоянно сыром помещении. Помочь должна прокуратура.

Сырые дома

Прокуратура и Госжилинспекция проверили дом номер восемь по улице Островского в Пушкинском городском округе. Его жители несколько лет жаловались на постоянные протечки крыши. Оказалось, что аналогичная проблема есть во всех квартирах этого и соседнего домов.

В одной из квартир живет ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Чеканова. У нее из-за протечек потрескались стены и потолок, обои постоянно сырые — просто не успевают просохнуть.

«Обидно, просто обидно. Нервы уже не выдерживают такой жизни», — рассказала она «360».

Чердак в доме Зинаиды Чекановой оказался открыт, хотя по закону УК должна следить за тем, чтобы туда не могли проникнуть посторонние. В помещении валяется сломанная мебель, осколки и другой мусор. Все сырое насквозь.

Старший государственный жилищный инспектор ГЖИ Московской области Юрий Тягунов объяснил «360», что протечки происходят по вине управляющей компании, которая не чистит крышу от наледи.

«Она на краях остается, идет подтаивание, по стенам все это течет, по несущим конструкциям. Если бы все это вовремя убирали, таких страшных последствий бы не было», — уверен Тягунов.

Жители утверждают, что добиться ответа от управляющей компании не смогли. В самой УК и вовсе в протечках винят жителей, хотя и признаются, что стыдно оставлять в таких условиях ветерана войны.

Источник фото: телеканал «360»

Поможет прокуратура

Помощник Пушкинского городского прокурора Московской области Мария Родьева объяснила, что после прокурорской проверки ведомство оставит дело на контроле и будет решать проблему напрямую с руководителем управляющей организации. Его может ждать административное преследование.

ГЖИ Московской области предстоит обследовать состояние коммуникаций в проблемных домах и условия их содержания.

«Что касается глобального характера устранения нарушений, здесь нужно решать вопрос с администрацией муниципального образования о возможности дальнейшего проживания здесь людей», — добавила Родьева.

Источник фото: телеканал «360»

Заместитель Пушкинского городского прокурора Московской области Максим Чернышев рассказал, что УК должна будет исправить ситуацию в течение 30 дней и предоставить в ведомство отчет.

«Управляющая организация предоставляет фотоматериалы, которые свидетельствуют о том, что устранены нарушения. Если такие материалы не представлены или вызывают у нас какое-то сомнение, мы в обязательном порядке выезжаем [для повторной проверки]», — объяснил он.

Максим Чернышев также посоветовал россиянам прежде всего пытаться решить вопрос мирным путем — выстроить человеческий диалог с УК. Если это не удается сделать, стоит обратиться в ГЖИ. Если и там удовлетворительного ответа не будет, можно писать обращение в прокуратуру.

Почему в таких ситуациях нужно связываться с ведомством, объяснил прокурор Московской области Сергей Забатурин.

«Среди граждан нашей страны бытует мнение, что прокуратура — это исключительно карательный и репрессивный орган, но это не так. Прокуратура — это в первую очередь правозащитная структура, которая призвана защищать права и интересы государства, общества и, конечно же, каждого гражданина», — отметил он.