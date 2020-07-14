Квартал потушенных фонарей. Секс-работницы во всем мире столкнулись с безработицей и голодом

В Гамбурге открываются магазины, рестораны и бары, а бордели остаются закрытыми. И секс-работницы вышли на протесты, чтобы изменить это. В Италии из-за пандемии многие женщины, попавшие в этот бизнес, остались без средств существования, а в Бангладеше закрыли целый город-бордель Даулатдия.

Как передает Reuters, секс-работницы в Германии лишились средств к существованию. Несмотря на то, что страна постепенно оживает и многие заведения открываются, бордели в этот список не попадают. Проститутки убеждены, что поход к ним не представляет большей опасности для здоровья, чем поход в магазин или на сеанс массажа.

Ассоциация работников секс-бизнеса организовала протест, на который некоторые вышли в театральных масках. Они уверены: из-за того, что лицензированные помещения закрываются, некоторые проститутки выходят работать на улицы. Это незаконно и гораздо более опасно при пандемии. Владельцы борделей подчеркивают, что могут соблюдать меры безопасности, включая маски для лица, вентиляционные помещения и запись контактных данных посетителей.

«Гигиена является частью бизнеса в проституции», — говорится в заявлении ассоциации.

Со схожими проблемами столкнулись секс-работницы и остальных стран. Например, в Австралии работницы стриптиз-клубов и борделей тоже в одну ночь лишились всего своего дохода. Эстель Лука занималась эскортом в Мельбурне последние 10 лет. За это время она успела наработать базу клиентов и выстроить с ними отношения. В новых условиях Эстель пришлось начать предлагать свои услуги онлайн. Об это она рассказала «Би-би-си».

Впрочем, это все равно не спасает. Некоторые из ее клиентов не разбираются в технологиях и даже не знают, как пользоваться смартфоном. Да и физическая близость через интернет не передается.

До пандемии коронавируса ее доход был выше среднего. Она надеялась в скором времени выплатить ипотеку за свой дом в пригороде Мельбурна. Теперь это все усложнилось. По ее словам, правительство обеспечило хорошую социальную защиту для большинства людей, в частности самостоятельно занятых, но не включило секс-работников. Из-за этого многие либо переводят работу в интернет-пространство, либо обращаются в благотворительные организации за помощью.

Бросили голодать

Еще сложнее пришлось секс-работницам в Италии. Там проститутками становятся преимущественно женщины из Нигерии. Работают они нелегально. По данным Международного бюро ООН по миграции, более 80% прибывающих в Италию нигерийских женщин являются жертвами высокоорганизованных группировок по торговле людьми.

Обычно их удерживают при помощи насилия и страха. Например, перед поездкой в Европу их заставляют принимать участие в ритуале черной магии «джуджу». Это оказывает сильное психологическое давление на них. Помимо этого, они обычно имеют долги в размере до 40 000 евро. Об этом рассказывает The Guardian.

Во время трехмесячной изоляции в Италии банды сутенеров бросили женщин и их детей. Проститутки не могли покинуть свои дома или работу. Они остались без еды и денег на оплату аренды. Некоторых из них выгнали жить на улицу. Учитывая незаконный статус их работы, они не могли получить от государства помощь или пособие по безработице.

Многим пришлось обратиться за помощью к волонтерам, чтобы получить пакетик риса или буханку хлеба. Разные организации доставляли продукты к порогу их дома. После того как режим изоляции ослаб, женщины смогли приходить за едой сами.

Многим проституткам помогли именно фонды и пожертвования. Например, онлайн-обращение коллектива секс-работников Лас-Вегаса собрало 19 300 долларов. А в Италии фонды смогли собрать почти 21 700 евро.

Закрыли город

В развивающихся странах секс-работники часто являются главными кормильцами для своих семей. Для них потеря такой работы наносит сокрушительный удар, и они готовы даже нарушить закон. Правда, для женщин из Бангладеш это не вариант.

В стране проституция не просто легальна — там есть отдельный город-бордель Даулатдия. В городе живут 1300 женщин и 400 их детей. С марта бордель закрыли, полиция охраняет вход, не давая посторонним войти. У женщин нет никакого шанса заработать деньги.

Многие не могут даже приобрести предметы первой необходимости. Кроме того, затруднен доступ к медикаментам. Одна женщина ждала инсулин больше месяца. Другая не смогла купить лекарства от кровяного давления с момента начала изоляции. Им только и остается, что полагаться на пожертвования от благотворительных организаций.