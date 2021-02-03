«Квартал красных фонарей» уберут из Амстердама. Проституток отправят в «эротический центр»

Власти Амстердама решили закрыть бордели в районе «красных фонарей» и перенести их подальше от центра. Проститутки выступили против этого решения. Помимо этого, в рамках реновации образа города мэр Амстердама хочет запретить продажу марихуаны туристам.

Судьба «квартала красных фонарей»

Муниципальный совет Амстердама поддержал решение мэра Фемке Халсемы закрыть «квартал красных фонарей». Взамен проституткам предложат переехать в специально построенный для них «эротический центр», чье местоположение еще не определено. Об этом сообщил The Guardian.

Партии «Христианско-демократический призыв» и «Христианский союз» давно лоббировали эту идею, но теперь они заручились еще и поддержкой Народной партии за свободу и демократию, Лейбористской партии и Партии зеленых.

Эти шаги были приняты для того, чтобы поменять представления об Амстердаме. Мэрия пытается привлечь в город совершенно новый тип туризма, где люди будут просто наслаждаться его красотами.

Проститутки в этом районе быстро стали туристической достопримечательностью, что не пошло им на пользу. Приезжие регулярно приходили к окнам просто поглазеть, а иной раз бросались разного рода оскорблениями.

Мэр заявила, что перед ней стоит три цели: улучшить права секс-работников и уменьшить торговлю людьми, обуздать преступность в центре города и снизить уровень неудобств для жителей и предприятий.

Когда идея о закрытии была только предложена, недавно сформированная лоббистская группа под названием Red Light United провела опрос среди проституток. Из 170 опрошенных женщин 90% заявили, что хотели бы остаться в «квартале красных фонарей». Они опасаются, что перенос в другой район просто лишит их клиентуры. Работницы задаются вопросом, будут ли организовываться для желающих поездки в новое место.

В муниципалитете также предположили, что для «эротического центра» придется построить абсолютно новый район. Вряд ли жители уже существующих районов Амстердама захотят, чтобы секс-индустрию переносили к ним.

Прощание с марихуаной

Мэр Халсема также убеждена, что помимо переноса «квартала красных фонарей» необходимо запретить туристам покупку марихуаны в кофешопах. По ее словам, из-за этого спрос на наркотики слишком сильно растет, что мешает регуляции и легализации его выращивания.

Она подчеркнула, что все это порождает огромные проблемы с криминалом и коррупцией. К тому же туристы, накурившись и выпив алкоголя, начинают торчать у витрин проституток и донимать их. Все это вызывает неудобства и мешает жителям города.

«Также может снизиться уличная торговля, если сократится клиентура», — добавила Халсема.

Однако это предложение пока не получило значимой поддержки в муниципалитете. Многие опасаются, что запрет спровоцирует рост нелегальной торговли наркотиками на улицах. И, скорее всего, продаваться там будут гораздо более тяжелые наркотики, чем те, что выдаются в кофешопах сейчас.

Глава либерал-демократов Александр Хаммельбург предложил для начала оценить, как такие меры повлияют на рост преступности среди местной молодежи, уличный бизнес и здоровье посетителей. Мэр обещала провести полное исследование этого вопроса.

Хаммельбург отметил в разговоре с DutchNews.nl, что в других городах, где покупку марихуаны запретили туристам, появилось гораздо больше нелегальных торговцев на улице и хотелось бы избежать такого в Амстердаме.

При этом Хаммельбург подчеркнул, что ситуация в муниципалитете изменилась. Все партии убеждены, что то, что происходит в центре Амстердама, должно прекратиться. Город нуждается в новых мерах и сильном правительстве.