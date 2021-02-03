«Квартал красных фонарей» уберут из Амстердама. Проституток отправят в «эротический центр»
Судьба «квартала красных фонарей»
Муниципальный совет Амстердама поддержал решение мэра Фемке Халсемы закрыть «квартал красных фонарей». Взамен проституткам предложат переехать в специально построенный для них «эротический центр», чье местоположение еще не определено. Об этом сообщил The Guardian.
Партии «Христианско-демократический призыв» и «Христианский союз» давно лоббировали эту идею, но теперь они заручились еще и поддержкой Народной партии за свободу и демократию, Лейбористской партии и Партии зеленых.
Эти шаги были приняты для того, чтобы поменять представления об Амстердаме. Мэрия пытается привлечь в город совершенно новый тип туризма, где люди будут просто наслаждаться его красотами.
Проститутки в этом районе быстро стали туристической достопримечательностью, что не пошло им на пользу. Приезжие регулярно приходили к окнам просто поглазеть, а иной раз бросались разного рода оскорблениями.
Мэр заявила, что перед ней стоит три цели: улучшить права секс-работников и уменьшить торговлю людьми, обуздать преступность в центре города и снизить уровень неудобств для жителей и предприятий.
Когда идея о закрытии была только предложена, недавно сформированная лоббистская группа под названием Red Light United провела опрос среди проституток. Из 170 опрошенных женщин 90% заявили, что хотели бы остаться в «квартале красных фонарей». Они опасаются, что перенос в другой район просто лишит их клиентуры. Работницы задаются вопросом, будут ли организовываться для желающих поездки в новое место.
В муниципалитете также предположили, что для «эротического центра» придется построить абсолютно новый район. Вряд ли жители уже существующих районов Амстердама захотят, чтобы секс-индустрию переносили к ним.
Прощание с марихуаной
Мэр Халсема также убеждена, что помимо переноса «квартала красных фонарей» необходимо запретить туристам покупку марихуаны в кофешопах. По ее словам, из-за этого спрос на наркотики слишком сильно растет, что мешает регуляции и легализации его выращивания.
Она подчеркнула, что все это порождает огромные проблемы с криминалом и коррупцией. К тому же туристы, накурившись и выпив алкоголя, начинают торчать у витрин проституток и донимать их. Все это вызывает неудобства и мешает жителям города.
«Также может снизиться уличная торговля, если сократится клиентура», — добавила Халсема.
Однако это предложение пока не получило значимой поддержки в муниципалитете. Многие опасаются, что запрет спровоцирует рост нелегальной торговли наркотиками на улицах. И, скорее всего, продаваться там будут гораздо более тяжелые наркотики, чем те, что выдаются в кофешопах сейчас.
Глава либерал-демократов Александр Хаммельбург предложил для начала оценить, как такие меры повлияют на рост преступности среди местной молодежи, уличный бизнес и здоровье посетителей. Мэр обещала провести полное исследование этого вопроса.
Хаммельбург отметил в разговоре с DutchNews.nl, что в других городах, где покупку марихуаны запретили туристам, появилось гораздо больше нелегальных торговцев на улице и хотелось бы избежать такого в Амстердаме.
При этом Хаммельбург подчеркнул, что ситуация в муниципалитете изменилась. Все партии убеждены, что то, что происходит в центре Амстердама, должно прекратиться. Город нуждается в новых мерах и сильном правительстве.