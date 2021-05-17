Поездка на квадроцикле в Мытищах завершилась гибелью человека. Многие забывают, что квадроцикл — транспортное средство, так что нужно соблюдать правила дорожного движения. Автоюрист Лев Воропаев рассказал «360», что за такое правонарушение грозит уголовная ответственность.

Выпили и решили покататься

Вечером 16 мая двое нетрезвых приятелей сели на квадроцикл в Мытищах. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, ЧП произошло в ЖК «Императорские Мытищи». «360» опубликовал видео с места событий.

На кадрах видно, что водитель проехал на квадроцикле по перерытой части газона. Когда он наехал на препятствие, транспортное средство перевернулось и накрыло собой и водителя, и пассажира.

«В воскресенье на территории ЖК „Императорские Мытищи“ перевернулся квадроцикл, в результате один человек погиб, еще один пострадал и был госпитализирован», — рассказали в МВД ТАСС.

Кто именно погиб, ведомство не уточнило. По данным телеканала РЕН ТВ, водитель скончался на месте, а пассажира с тяжелыми травмами доставили в больницу. Полиция проводит проверку.

Правила для квадроциклов

«Квадроцикл является таким же транспортным средством. Поэтому [действуют] все требования правил дорожного движения, которые относятся ко всем видам транспортного средства, среди которых и квадроцикл», — рассказал «360» автоюрист Лев Воропаев.

Воропаев заметил, что на квадроцикле можно ездить по дорогам общего пользования или на иных земельных участках, которые предназначены для движения транспортных средств.

«Квадроцикл относится к самоходным машинам. Право управления на них выдается структурами, которые связаны с этими машинами. Не ГИБДД», — добавил автоюрист.

По его словам, после учебы человек получает удостоверение, которое дает право управлять самоходными машинами — «так называемое удостоверение для трактористов-машинистов».

Штрафы и другая ответственность за нарушение правил

Для квадроциклов действуют такие же скоростные ограничения, как и для машин. По тротуарам двигаться запрещено. Почти все штрафы, за исключением определенных, совпадают с автомобильными. Наказания тоже аналогичные.

«Если тот, кто пострадал, жив [и является виновником ДТП], то против него будет возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“», — сказал Воропаев.

Автоюрист напомнил, что статья предусматривает наказание от пяти до 12 лет, если человек находился в пьяном состоянии и стал виновником ДТП, которое привело по неосторожности к гибели одного человека.